Superliga: FK Csíkszereda–Petrolul

2025.10.24. 16:20
(Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
FK Csíkszereda Petrolul Superliga
Két 12 pontos csapat találkozik a Superliga 14. fordulójának nyitó mérkőzésén, az augusztus 23. óta veretlen FK Csíkszereda fogadja a legutóbbi két bajnokiját megnyerő Petrolult. A mérkőzés alakulása cikkünkben követhető.

SUPERLIGA, 14. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Petrolul Ploiesti 1–1 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion, Vezeti: Horatiu Fesnic 
FK Csíkszereda: Pap – Pászka, Celic, Hegedűs, Ferenczi – Végh, Veres – Anderson Ceará, Bödő, Jebari – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Bloj, Kaján, Palmes, Szilágyi, Tóth-Pál, Dusinszki, Gál-Andrezly, Szabó B., Csürös, Szalay, Bakos 
Petrolul: Balbarau – Ricardinho, Papp, Roche – Jyry, Dongmo, Mateiu, Salceanu  – D. Radu, Chica-Rosa (Dumciosz, 44.), Doukansy. Vezetőedző: Eugen Neagoe 
Kispadon: Krell, Onguene, Dulca, Guilherme, Hanca, Tolea, P. David, V. Gheorghe, Batista, Dumciosz, Dumitrache, Grozav
Gólszerző: Eppel (41.), ill. Chica-Rosa (13.–11-esből)

 

