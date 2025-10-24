Superliga: FK Csíkszereda–Petrolul

Két 12 pontos csapat találkozik a Superliga 14. fordulójának nyitó mérkőzésén, az augusztus 23. óta veretlen FK Csíkszereda fogadja a legutóbbi két bajnokiját megnyerő Petrolult. A mérkőzés alakulása cikkünkben követhető.
SUPERLIGA, 14. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Petrolul Ploiesti 1–1 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion, Vezeti: Horatiu Fesnic
FK Csíkszereda: Pap – Pászka, Celic, Hegedűs, Ferenczi – Végh, Veres – Anderson Ceará, Bödő, Jebari – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert
Kispadon: Simon, Bloj, Kaján, Palmes, Szilágyi, Tóth-Pál, Dusinszki, Gál-Andrezly, Szabó B., Csürös, Szalay, Bakos
Petrolul: Balbarau – Ricardinho, Papp, Roche – Jyry, Dongmo, Mateiu, Salceanu – D. Radu, Chica-Rosa (Dumciosz, 44.), Doukansy. Vezetőedző: Eugen Neagoe
Kispadon: Krell, Onguene, Dulca, Guilherme, Hanca, Tolea, P. David, V. Gheorghe, Batista, Dumciosz, Dumitrache, Grozav
Gólszerző: Eppel (41.), ill. Chica-Rosa (13.–11-esből)
