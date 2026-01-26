Nemzeti Sportrádió

Kiderült, milyen anyagi feltételekkel kerülhet Szczecinbe Szalai Attila – sajtóhír

2026.01.26. 21:05
Hiába volt csapatkapitány is, mégsem maradhatott a Kasimpasánál (Fotó: Getty Images)
légiósok Szalai Attila Pogon Szczecin
Hétfő délben arról számoltunk be, hogy lapunk információi szerint Szalai Attila a lengyel labdarúgó-élvonalban szereplő Pogon Szczecinhez kerülhet kölcsönbe a következő fél évre. A lehetséges átigazolásról azóta már a lengyel sajtó is beszámolt, amely azt is tudni véli, milyen anyagi konstrukcióban sikerült kiegyeznie a Pogonnak és a védőt kölcsönadó Hoffenheimnek Szalait illetően.

Mint ismert, Szalai Attila a Hoffenheim kölcsönjátékosaként az őszi idényt a török Kasimpasában töltötte, ahol a lehetséges 19 bajnokiból 15-ön játszott, 14 alkalommal kezdőként, ráadásul nyolcszor a csapatkapitányi karszalagot is viselte, ám a törökök ennek ellenére sem marasztalták tavaszra.

Most viszonylag hamar meglehet az új csapata, hiszen – ahogy írtuk – Szalai már Szczecinben tartózkodik, ahol orvosi vizsgálatokon vesz majd részt, és legkésőbb szerdáig bejelentik az érkezését.

A lengyel Meczyki portál a Goal.com lengyel változatának információira hivatkozva arról számolt be, hogy a kölcsönvevő Pogon rendkívül kedvező feltételekkel kapja meg a Hoffenheimtől a 28 éves magyar védőt – sőt, gyakorlatilag ugyanolyan kondíciók mellett adja kölcsön a német egylet Szalait a lengyeleknek, ahogy tette azt a törökök esetében is. 

„A Pogon nem fizet a magyar játékos kölcsönvételéért. Sőt, a lengyel csapat legfeljebb a 20 százalékát állja majd Szalai hoffenheimi fizetésének, ami nagyjából 200 000 euró. Ugyanakkor a Pogon nem szerez elővételi jogot a játékosra, akit még másfél évig élő szerződés köt a Hoffenheimhez” – írja a lap.

A Pogon – amelynek a jelenleg sérült Molnár Rajmund személyében eddig is volt egy magyar játékosa – a lengyel tabella tizedik helyén várja a tavaszi szezon hétvégi rajtját. A Pogon a vele azonos pontszámmal, ám a tabellán eggyel mögötte álló Motor Lublin otthonába látogat vasárnap.

Ezek is érdekelhetik