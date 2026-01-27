A portugálok játékosa lehallgatta a norvég időkéréseket a férfi kézi Eb-n – videó

Miguel Neves korábban a norvég Bergenben is szerepelt, valamint a barátnője is norvég, és kihasználva, hogy nemcsak beszéli, de érti is a nyelvet, a meccs közben folyamatosan egy iPadet szorított a füléhez, hogy a televíziós közvetítésből lehallgassa az ellenfél időkérését. „Három évet játszottam Norvégiában, és van egy norvég barátnőm, szóval beszélek és értek is norvégul. Megpróbáltam egy kis előnyt szerezni a csapatnak, és megtudni, mit fog csinálni az ellenfél” – ismerte el a mérkőzés után Neves.

A portugál „trükk” a norvégoknak is feltűnt a mérkőzés közben: „A meccs során végig azt láttuk, hogy Neves, aki tud norvégul, minden egyes időkérésünknél felállt és egy iPadet szorít a füléhez. Megpróbáltuk elvenni a mikrofont, és közel álltunk egymáshoz” – idézte a nettavisen.no portál a norvégok irányítóját, Sander Sagosent.

Az északiak szövetségi kapitánya, Jonas Wille az utolsó támadás előtt éppen Sagosenre bízta a nyerő taktika bemondását (ekkorra a norvégok már eszméltek, és eltolták a közelükből a mikrofont), csakhogy ez nem sikerült a legjobban, a mérkőzés döntetlennel ért véget, ami azt is jelentette, hogy a társrendezőnek már csak matematikai esélye maradt a továbbjutásra középdöntős csoportjából.

„Frusztráló, hogy nem tudtuk megcsinálni, amiben megállapodtunk. Szomorú, hogy nem nyertük meg a meccset, amikor lehetőségünk volt rá” – fogalmazott ingerülten Sagosen a norvég TV3-nak, egyben hibáztatva csapattársát, Simen Lysét, akinek a lövéséből nem született gól az utolsó pillanatban. Az irányító egyébként később magára vállalta a felelősséget, mert mint mondta, ebben a helyzetben az ő feladata volt, hogy kitalálja a nyerő taktikát.

Az X-re feltöltött videón hallható, amint Wille figyelmezteti játékosait, hogy a portugálok lehallgatták az időkéréseket:

"De (Portugal) lyssnar" 🤫



Norge tog till alla knep mot Portugal 😅



Enligt Sportbladet talar Portugals Miguel Neves norska efter sin tid i Bergen och har dessutom en norsk flickvän, vilket förklarar draget. pic.twitter.com/t1e5GhVTgk — Viaplay Sport SE (@ViaplaySportSE) January 26, 2026

I. CSOPORT, HERNING

Január 22., csütörtök

Németország–Portugália 32–30

Spanyolország–Norvégia 34–35

Franciaország–Dánia 29–32

Január 24., szombat

Franciaország–Portugália 46–38

Spanyolország–Dánia 31–36

Németország–Norvégia 30–28

Január 26., hétfő

Portugália–Norvégia 35–35

Spanyolország–Franciaország 36–32

Németország–Dánia 26–31

Január 28., szerda

15.30: Spanyolország–Portugália

18.00: Németország–Franciaország

20.30: Dánia–Norvégia