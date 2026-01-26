Nemzeti Sportrádió

„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá” – a Galata pályaedzője Sallai Rolandról

2026.01.26. 11:36
Sallai Roland (Fotó: Getty Images)
légiósok Ismael García Gómez Galatasaray Sallai Roland
Mint megírtuk, Sallai Roland a múlt heti, Atlético Madrid elleni BL-mérkőzésen, valamint a hétvégi török bajnoki fordulóban is gólt készített elő. A Galatasaray magyar válogatott labdarúgójának formája rímel arra, amit Ismael Garcia Gomez, a török klub pályaedzője mondott róla a minap.

„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá. Fizikailag, mentálisan és minőségben is olyan szinten van, hogy bármely bajnoksághoz alkalmazkodni tudna. A legjobb játékosaink Osimhen és Sané, de ha még egy nevet kell mondanom, akkor egyértelműen Sallait választom” – idézi a Csakfoci Ismael García Gómez szavait még a BL-mérkőzés előttről. 

A BL-csata 1–1-gyel ért véget, csapata egyenlítő gólja Sallai Roland beadása után született meg, és a Karagümrük ellen 3–1-re megnyert bajnokin is született egy gól a beíveléséből.

Kapcsolódó tartalom

Sallai Roland beadásából gól született, a Galata döntetlent játszott az Atlético Madriddal

A magyar labdarúgó végig a pályán volt, Giuliano Simeone vezető gólját Marcos Llorente öngóllal egyenlítette ki.

Légiósok: Sallai Roland és Varga Barnabás is gólpasszt adott, Vancsa Zalán gólt szerzett

Mindhárom labdarúgó győztes csapat tagja volt.

 

