„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá” – a Galata pályaedzője Sallai Rolandról
Mint megírtuk, Sallai Roland a múlt heti, Atlético Madrid elleni BL-mérkőzésen, valamint a hétvégi török bajnoki fordulóban is gólt készített elő. A Galatasaray magyar válogatott labdarúgójának formája rímel arra, amit Ismael Garcia Gomez, a török klub pályaedzője mondott róla a minap.
„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá. Fizikailag, mentálisan és minőségben is olyan szinten van, hogy bármely bajnoksághoz alkalmazkodni tudna. A legjobb játékosaink Osimhen és Sané, de ha még egy nevet kell mondanom, akkor egyértelműen Sallait választom” – idézi a Csakfoci Ismael García Gómez szavait még a BL-mérkőzés előttről.
A BL-csata 1–1-gyel ért véget, csapata egyenlítő gólja Sallai Roland beadása után született meg, és a Karagümrük ellen 3–1-re megnyert bajnokin is született egy gól a beíveléséből.
