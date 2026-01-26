„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá” – a Galata pályaedzője Sallai Rolandról

„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá. Fizikailag, mentálisan és minőségben is olyan szinten van, hogy bármely bajnoksághoz alkalmazkodni tudna. A legjobb játékosaink Osimhen és Sané, de ha még egy nevet kell mondanom, akkor egyértelműen Sallait választom” – idézi a Csakfoci Ismael García Gómez szavait még a BL-mérkőzés előttről.

A BL-csata 1–1-gyel ért véget, csapata egyenlítő gólja Sallai Roland beadása után született meg, és a Karagümrük ellen 3–1-re megnyert bajnokin is született egy gól a beíveléséből.