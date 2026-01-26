Nemzeti Sportrádió

Csoboth ügyében reagált a FIFA, Kleinheisler kivár

2026.01.26. 10:33
Kleinheisler László és Csoboth Kevin (középen) 2024-ben még tagjai voltak a magyar válogatott Eb-keretének (Fotó: Szabó Miklós, archív)
A legutóbbi Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatott keretéből két olyan játékos is van, akik jelenleg nem készülnek egyetlen csapatnál sem, és kérdéses, hol folytathatják a pályafutásukat a tavaszi szezonban.

Bő másfél éve Csoboth Kevin győztes gólt lőtt az Európa-bajnokságon a skótok ellen, és azon azon a tornán még Kleinheisler László is pályára lépett két meccsen a válogatottban (az 53-szoros válogatott középpályás azóta nem szerepelt a nemzeti csapatban), de jelenleg mindkettejük esetében kérdéses a folytatás. Jövőjükről menedzserüket, Filipovics Vladant kérdeztük.

Csoboth esetében tíz napja a Nemzeti Sport adta hírül, hogy egyoldalúan szerződést bontott a török Genclerbirligievel, miután a klub kéthavi járandóságával tartozott neki, és lejárt a fizetési határidő. A szélső a FIFA-hoz fordult, és kérte a nemzetközi szövetséget, járuljanak hozzá ahhoz, hogy egy harmadik csapatban is szerepelhessen ebben az idényben, hiszen a Genclerbirligi előtt a svájci St. Gallenben is pályára lépett, amelyhez 2028-ig még szerződés köti (Törökországban kölcsönben játszott), és a szabályok értelmében egy játékos, egy idényen belül csak két csapatban szerepelhet tétmeccsen.

A FIFA-tól azt a választ kaptuk, hogy Csoboth Kevin csak olyan bajnokságba tud igazolni tavasszal, ahol most kezdődik az új idény. Jelenleg Magyarországon tartózkodik, keressük a megoldást a helyzetére” – nyilatkozta hétfői megkeresésünkre Filipovics Vladan, aki azt már korábban elmondta, hogy a 25 éves, 19-szeres válogatott Csobothnak egyelőre nem kell visszatérnie a St. Gallenhez, engedélyt kapott a svájciaktól, hogy más klubokkal tárgyaljon.

A 31 éves Kleinheisler Lászlónak azóta nincs csapata, hogy a nyáron távozott az osztrák Grazer AK-tól. A középpályás kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke mondta azt nemrég a Nemzeti Sportnak, hogy szívesen látnák, ezért ajánlatot is tettek neki, de továbbra sem döntött a folytatásról.

Volt egy-két megkeresés, érdeklődtek Csíkszeredából is, de egyelőre kivárunk – mondta a középpályás ügyében Filipovcs. – Magyarországról is van két-három érdeklődő, Kleinheisler László nem zárkózik el a hazatéréstől, de továbbra is a külföldi folytatás a prioritás.

 

Ezek is érdekelhetik