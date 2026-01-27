Nemzeti Sportrádió

Szalai Attila kölcsönben Lengyelországban folytatja – hivatalos

2026.01.27. 10:35
Szalai Attila a lengyel élvonalban folytatja (Fotó: pogonszczecin.pl)
A lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Pogon Szczecin kedden délelőtt hivatalos honlapján jelentette be, hogy az idény végéig megszerezte Szalai Attilát, aki a német Hoffenheimtől érkezik a csapathoz.

A lengyel klub hivatalos honlapján olvasható közlemény szerint Szalai Attila a 2025 –2026-os idény végéig került a Pogonhoz, amely nem szerzett vásárlási opciót a magyar válogatott játékosra. Mint írták, a 28 éves védő már a kötelező orvosi vizsgálaton is átesett, és új csapatánál majd a 41-es számú mezt fogja viselni.  

Mint ismert, Szalai a Hoffenheim kölcsönjátékosaként az őszi idényt a török Kasimpasában töltötte, ahol a lehetséges 19 bajnokiból 15-ön játszott, 14 alkalommal kezdőként, ráadásul nyolcszor a csapatkapitányi karszalagot is viselte, ám a törökök ennek ellenére sem marasztalták tavaszra.

„A Pogon nem fizet a magyar játékos kölcsönvételéért. Sőt, a lengyel csapat legfeljebb a 20 százalékát állja majd Szalai hoffenheimi fizetésének, ami nagyjából 200 000 euró. Ugyanakkor a Pogon nem szerez elővételi jogot a játékosra, akit még másfél évig élő szerződés köt a Hoffenheimhez” – írta két napja a lengyel Meczyki portál a Goal.com lengyel változatának információira hivatkozva a kölcsönszerződés feltételeiről. 

A Pogon – amelynek a jelenleg sérült Molnár Rajmund személyében eddig is volt egy magyar játékosa – a lengyel tabella tizedik helyén várja a tavaszi szezon hétvégi rajtját, amikor a vele azonos pontszámmal, ám a tabellán eggyel mögötte álló Motor Lublin otthonába látogatnak vasárnap.

 

Szalai Attila lengyel foci Pogon Szczecin Hoffenheim
