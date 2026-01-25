Nemzeti Sportrádió

VIDEÓ: egy kötény is kellett hozzá – íme, Varga Barnabás első gólpassza az AEK Athénban

2026.01.25. 15:05
Fotó: AEK/Facebook
Mutatjuk Varga Barnabás gólpasszát és Vancsa Zalán gólját is légiósaink közül a szombati játéknapról.

 

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 1–0-s győzelmet aratott az Aszterasz Tripolisz otthonában, az athéniak a Varga Barnabás, Luka Jovics támadó kettőssel álltak fel. Az ő nevükhöz fűződik a mérkőzés egyetlen gólja, az első félidő hajrájában Varga átadásából a szerb támadó vágta be a labdát a kapuba. Vargát a 73. percben váltotta Zini.

GÖRÖG SZUPERLIGA
18. FORDULÓ
Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 0–1
AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott, a 38. percben gólpasszt adott.

ÍME, VARGA BARNABÁS GÓLPASSZA!

Vancsa Zalán a 60. percben, csapata 2–0-s hátrányánál lépett pályára, majd 12 perc múlva szépített. Ez még kevés lett volna, de a Lommel a ráadásban újabb két gólt szerzett, és megfordította az Eupen elleni bajnokit.

BELGA CHALLENGER PRO LEAGUE (II. osztály)
21. FORDULÓ
Lommel–Eupen 3–2
Lommel: Vancsa Zalán a 60. percben állt be, a 72. percben gólt szerzett.

VIDEÓN A GÓL 4.02-NÉL 

 

VIDEÓ légiósok Varga Barnabás Vancsa Zalán Sallai Roland
