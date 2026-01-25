VIDEÓ: egy kötény is kellett hozzá – íme, Varga Barnabás első gólpassza az AEK Athénban
Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 1–0-s győzelmet aratott az Aszterasz Tripolisz otthonában, az athéniak a Varga Barnabás, Luka Jovics támadó kettőssel álltak fel. Az ő nevükhöz fűződik a mérkőzés egyetlen gólja, az első félidő hajrájában Varga átadásából a szerb támadó vágta be a labdát a kapuba. Vargát a 73. percben váltotta Zini.
GÖRÖG SZUPERLIGA
18. FORDULÓ
Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 0–1
AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott, a 38. percben gólpasszt adott.
ÍME, VARGA BARNABÁS GÓLPASSZA!
Vancsa Zalán a 60. percben, csapata 2–0-s hátrányánál lépett pályára, majd 12 perc múlva szépített. Ez még kevés lett volna, de a Lommel a ráadásban újabb két gólt szerzett, és megfordította az Eupen elleni bajnokit.
BELGA CHALLENGER PRO LEAGUE (II. osztály)
21. FORDULÓ
Lommel–Eupen 3–2
Lommel: Vancsa Zalán a 60. percben állt be, a 72. percben gólt szerzett.
VIDEÓN A GÓL 4.02-NÉL