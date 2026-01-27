Férfi kézilabda Eb: Svédországot legyőzni nagyon nehéz, de nem lehetetlen

Elkezdődtek a körbeverések, így jelenleg egyik csoportban sem egyértelmű a helyzet a továbbjutást illetően a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, ami persze nem jelenti azt, hogy a magyar válogatottnak akár kicsivel is könnyebb helyzete lenne a folytatásban. Egyetlen lehetősége továbbra is az, hogy legyőzi Svédországot és Horvátországot is, ami már önmagában is elképesztően nehéz feladat, de főleg az 24 órán belül, pihenőnap nélkül. De még akkor is függ a többi eredménytől, marad-e esélyünk a helyosztóra, úgyhogy még kíváncsiságból sem érdemes belemenni a matekozásba.

A magyar csapat nem adja fel, tovább küzd (Fotó: Szabó Miklós)

„Mi úgy vagyunk vele, hogy még hivatalosan van esélyünk, úgyhogy küzdenünk fogunk, ahogyan csak tudunk, és azon leszünk, hogy a svédeket legyőzzük hazai pályán – mondta a Nemzeti Sportnak Rosta Miklós, a nemzeti csapat beállója. – Ez persze nagyon nehéz feladat, de nem lehetetlen, Izlandnak is sikerült az előző körben, ráadásul nyolc góllal. Annak az Izlandnak, amely ugyan kiemelkedően jó, de azért alaposan megizzadt ellenünk. Minden meccs más, de bízom benne, hogy meg tudjuk őket szorongatni, és hatvan percen át meccsben leszünk velük. És visszatérve az előbb említett súlyos zakóra, Svédország nemcsak a hazai pálya miatt lesz még jobban feltüzelve, hanem a nyolcgólos vereség miatt is javítani akar majd.”

A magyar együttesnek elsőként újra azt a kiegyensúlyozottságot kellene mutatnia az utolsó két mérkőzésén, mint ahogy az első kettőn játszott. A középdöntőben valami megváltozott, a Dinamo Bucuresti játékosa szerint talán rosszul viselték, hogy Izland ellen végig meccsben voltunk, reális esélyünk volt arra, hogy két pontot hozzunk magunkkal a középdöntőbe, és ebből végül nem lett semmi.

Svájc és Szlovénia ellen már nem tudtak végig olyan stabil teljesítményt nyújtani, mint a csoportmeccseken, Lengyelország, Olaszország és az egygólos vereség ellenére Izland ellen is, nemcsak több hiba csúszott be, és a támadások sem lettek pontosabbak, de felemás félidők váltották egymást, amivel egy világverseny középdöntőjében nem lehet kiharcolni a győzelmet senki ellen sem.