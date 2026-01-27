Férfi kézilabda Eb: Svédországot legyőzni nagyon nehéz, de nem lehetetlen
Elkezdődtek a körbeverések, így jelenleg egyik csoportban sem egyértelmű a helyzet a továbbjutást illetően a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, ami persze nem jelenti azt, hogy a magyar válogatottnak akár kicsivel is könnyebb helyzete lenne a folytatásban. Egyetlen lehetősége továbbra is az, hogy legyőzi Svédországot és Horvátországot is, ami már önmagában is elképesztően nehéz feladat, de főleg az 24 órán belül, pihenőnap nélkül. De még akkor is függ a többi eredménytől, marad-e esélyünk a helyosztóra, úgyhogy még kíváncsiságból sem érdemes belemenni a matekozásba.
„Mi úgy vagyunk vele, hogy még hivatalosan van esélyünk, úgyhogy küzdenünk fogunk, ahogyan csak tudunk, és azon leszünk, hogy a svédeket legyőzzük hazai pályán – mondta a Nemzeti Sportnak Rosta Miklós, a nemzeti csapat beállója. – Ez persze nagyon nehéz feladat, de nem lehetetlen, Izlandnak is sikerült az előző körben, ráadásul nyolc góllal. Annak az Izlandnak, amely ugyan kiemelkedően jó, de azért alaposan megizzadt ellenünk. Minden meccs más, de bízom benne, hogy meg tudjuk őket szorongatni, és hatvan percen át meccsben leszünk velük. És visszatérve az előbb említett súlyos zakóra, Svédország nemcsak a hazai pálya miatt lesz még jobban feltüzelve, hanem a nyolcgólos vereség miatt is javítani akar majd.”
A magyar együttesnek elsőként újra azt a kiegyensúlyozottságot kellene mutatnia az utolsó két mérkőzésén, mint ahogy az első kettőn játszott. A középdöntőben valami megváltozott, a Dinamo Bucuresti játékosa szerint talán rosszul viselték, hogy Izland ellen végig meccsben voltunk, reális esélyünk volt arra, hogy két pontot hozzunk magunkkal a középdöntőbe, és ebből végül nem lett semmi.
Svájc és Szlovénia ellen már nem tudtak végig olyan stabil teljesítményt nyújtani, mint a csoportmeccseken, Lengyelország, Olaszország és az egygólos vereség ellenére Izland ellen is, nemcsak több hiba csúszott be, és a támadások sem lettek pontosabbak, de felemás félidők váltották egymást, amivel egy világverseny középdöntőjében nem lehet kiharcolni a győzelmet senki ellen sem.
Chema Rodríguez: Most kell megmutatnunk, hogy milyen erős csapat vagyunk!
„Pedig higgyék el, az akarással nem volt gond – fogalmazott Rosta. – A szlovénok elleni vesztes meccs után Chema Rodríguez szövetségi kapitány azt mondta nekünk az öltözőben, hogy most tudjuk megmutatni igazán, milyen csapat vagyunk, hogyan tudunk küzdeni egymásért, mert fel kell állnunk és harcolnunk kell a hátralévő két meccsen is. Bizonyítani kell, és most tudunk bizonyítani. A célunk nem változott, szeretnénk meccseket nyerni, azért pedig most már az utolsó másodpercig küzdeni kell.”
Rosta Miklósnak 2020 óta sorozatban ez az Eb a nyolcadik világversenye a magyar válogatottal, egy tornát sem hagyott ki, a 2026-os mégis más, mint az eddigiek, ugyanis nagyobb rajta a felelősség Bánhidi Bence távolléte miatt. Mivel Papp Tamást eddig nem vetette be a szakmai stáb, így ketten maradtak beállók a keretben Sipos Adriánnal, aki azonban főleg védekezik.
„Sokkal több a feladatom, főleg támadásban, de nagyon élvezem ezt a helyzetet, szeretek a pályán lenni, és érezni, hogy bíznak bennem – tette hozzá a játékos. – Nyilván ez felelősséggel jár, de a válogatottban ugyanúgy felelősséggel jár az is, ha csak öt percet játszol, és az is, ha ötvenet. A meccsek néhány labdán múlnak csak, sőt, sokszor csupán egyen, így minden lövésnek és passznak jelentősége van. Ez azt jelenti, hogy kezdőként sem ronthatsz, és csereként sem.”
Két éve a magyar válogatott történetének legjobb eredményét elérve 5. lett a németországi kontinensviadalon, ami óriási szerencsével ugyan még most is összejöhetne, de lássuk be, már nem reális. A magyar csapat inkább azt célozhatja meg, hogy a legjobb nyolc között végezzen ezen az Európa-bajnokságon, ami nemcsak ebben a mezőnyben lenne nagyon szép eredmény, de az együttes történetében is annak számítana, 2004 és 2022 között ugyanis sosem értünk el ennél jobb eredményt az Eb-ken, 2000-ben és 2002-ben pedig ki sem jutottunk.
|ELLENFÉLNÉZŐ: SVÉDORSZÁG
A sportág nagyhatalma két korszakban is egyeduralkodó volt: előbb az 1950-es években, majd 1990-től 2002-ig bezárólag. Utóbbi érában az első öt Európa-bajnokságból négyet is megnyert, bejutott három olimpiai döntőbe és sorozatban hat világbajnokságon szerzett érmet, közte két aranyat. A 2018-tól napjainkig tartó időszakra akár „kis aranykorként” is tekinthetünk, amelynek csúcspontja a 2022-ben Budapesten megnyert Eb-cím volt. A 39 éves kapus, Andreas Palicka és a Szegedet erősítő irányítólegenda, Jim Gottfridsson még mindig fontos tagja a csapatnak. Igaz, a hétköznapokban szintén Szegeden dolgozó szövetségi kapitány, Michael Apelgren támadójátékában az Eric Johansson, Felix Claar, Albin Lagergren trió már sokkal meghatározóbb. A védekezés is stabil, Oscar Bergendahl és Max Darj párosa elképesztő, Hampus Wanne pedig még mindig a világ egyik legkiválóbb balszélsője.
Olimpia: 2. (1992, 1996, 2000, 2012) – 10 részvétel
Vb: 1. (1954, 1958, 1990, 1999), 2. (1964, 1997, 2001, 2021), 3. (1938, 1961, 1993, 1995) – 27 részvétel
Eb: 1. (1994, 1998, 2000, 2002, 2022), 2. (2018), 3. (2024) – 16 részvétel
Magyar mérleg ellene: 44 mérkőzés, 18 győzelem, 3 döntetlen, 23 vereség, 1005–1039-es gólkülönbség
Legutóbb egymás ellen: 2023. január 18., vb-középdöntő, Göteborg. Svédország–Magyarország 37–28. Legjobb magyar dobók: Rosta M. 7, Bóka 5
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ , 3. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Svájc
18.00: Horvátország–Szlovénia
20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Svédország
3
2
–
1
95–91
|+4
|4
|2. Izland
3
2
–
1
88–80
|+8
|4
|3. Horvátország
3
2
–
1
83–86
|–3
|4
|4. Szlovénia
3
2
–
1
104–102
|+2
|4
|5. MAGYARORSZÁG
3
–
1
2
84–88
|–4
|1
|6. Svájc
3
–
1
2
88–95
|–7
|1