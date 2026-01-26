Heti légiósprogram: Liverpool–Newcastle, AEK Athén–Olympiakosz

JANUÁR 26., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
Otelul–Csíkszereda 3–0
Csíkszereda: Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs és Eppel Márton kezdőként a 69. percig játszott, utóbbi helyére Nagy Zoárd állt be. Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János és Kaján Norbert nem lépett pályára, utóbbi kettőt nem is nevezték.
19.00: UTA Arad–Rapid Bucuresti
UTA: Zsóri Dánielt nem nevezték.
JANUÁR 27., KEDD
ANGLIA
League One (III. osztály)
20.45: Plymouth Argyle–Mansfield
Plymouth: Szűcs Kornél
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Kortrijk
Bruges II: Ostoici Stefan
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: RFC Liege–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: St. Pauli–RB Leipzig
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
JANUÁR 28., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török)
Galatasaray: Sallai Roland
IRÁN
Persian Gulf Pro League
12.30: Foolad–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK
–
JANUÁR 30., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Seraing
Bruges II: Ostoici Stefan
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
20.45: Lens–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: 1. FC Köln–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
JANUÁR 31., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
21.00: Liverpool–Newcastle United
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
16.00: Portsmouth–West Bromwich Albion
Portsmouth: Kosznovszky Márk
West Brom: Callum Styles
16.00: Blackburn Rovers–Hull City
Blackburn: Tóth Balázs
League One (III. osztály)
16.00: Stockport County–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, negyeddöntő
13.00: Austria Wien–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
17.30: Ried–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel SK–Patro Eisden
Lommel: Vancsa Zalán
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sigma Olomouc–Hradec Králové
Olomouc: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Hoffenheim–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
15.30: RB Leipzig–Mainz
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Braunschweig–Karlsruhe
Braunschweig: Szabó Levente
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Sampdoria–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Rio Ave–Arouca
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
16.00: Arges–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
SKÓCIA
Premiership
21.00: Dundee United–Hearts
Dundee United: Keresztes Krisztián
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Basaksehir–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
FEBRUÁR 1., VASÁRNAP
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
13.30: Kortrijk–Sporting Lokeren
Kortrijk: Dénes Vilmos
CIPRUS
Cyprus League (I. osztály)
16.00: Hloraka–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
20.00: AEK Athén–Olympiakosz Pireusz
AEK Athén: Varga Barnabás
IZRAEL
Ligat Ha'Al
19.00: Hapoel Petah-Tikva–Asdod
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
12.15: Motor Lublin–Pogon Szczeczin
Pogon: Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Hertha BSC–Darmstadt
Hertha: Dárdai Márton
ROMÁNIA
Superliga
19.00: FCSB–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kaján Norbert, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Végh Bence
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
18.30: Castellón–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron
SVÁJC
Super League
14.00: Luzern–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
SZERBIA
Szuperliga
14.30: Novi Pazar–Szabadka
Szabadka: Holender Filip
15.00: Topolyai SC–Vojvodina
TSC: Mezei Szabolcs
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Galatasaray–Kayserispor
Galatasaray: Sallai Roland
FEBRUÁR 2., HÉTFŐ
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kocaelispor–Fenerbahce
Kocaelispor: Balogh Botond