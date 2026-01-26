Heti légiósprogram: Liverpool–Newcastle, AEK Athén–Olympiakosz

JANUÁR 26., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

Otelul–Csíkszereda 3–0

Csíkszereda: Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs és Eppel Márton kezdőként a 69. percig játszott, utóbbi helyére Nagy Zoárd állt be. Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János és Kaján Norbert nem lépett pályára, utóbbi kettőt nem is nevezték.

19.00: UTA Arad–Rapid Bucuresti

UTA: Zsóri Dánielt nem nevezték.

JANUÁR 27., KEDD

ANGLIA

League One (III. osztály)

20.45: Plymouth Argyle–Mansfield

Plymouth: Szűcs Kornél

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

20.00: FC Bruges II–Kortrijk

Bruges II: Ostoici Stefan

Kortrijk: Dénes Vilmos

20.00: RFC Liege–Lommel SK

Lommel: Vancsa Zalán

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

20.30: St. Pauli–RB Leipzig

RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán

JANUÁR 28., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri)

Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török)

Galatasaray: Sallai Roland

IRÁN

Persian Gulf Pro League

12.30: Foolad–Perszepolisz

Perszepolisz: Gera Dániel

JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK

–

JANUÁR 30., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

20.00: FC Bruges II–Seraing

Bruges II: Ostoici Stefan

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

20.45: Lens–Le Havre

Le Havre: Loic Nego

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

20.30: 1. FC Köln–Wolfsburg

Wolfsburg: Dárdai Bence

JANUÁR 31., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth

Bournemouth: Tóth Alex

21.00: Liverpool–Newcastle United

Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

Championship (II. osztály)

16.00: Portsmouth–West Bromwich Albion

Portsmouth: Kosznovszky Márk

West Brom: Callum Styles

16.00: Blackburn Rovers–Hull City

Blackburn: Tóth Balázs

League One (III. osztály)

16.00: Stockport County–Plymouth Argyle

Plymouth: Szűcs Kornél

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, negyeddöntő

13.00: Austria Wien–Grazer AK

GAK: Jánó Zétény

17.30: Ried–Rapid Wien

Rapid: Bolla Bendegúz

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

20.00: Lommel SK–Patro Eisden

Lommel: Vancsa Zalán

CSEHORSZÁG

Chance Liga

15.00: Sigma Olomouc–Hradec Králové

Olomouc: Baráth Péter

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

15.30: Hoffenheim–Union Berlin

Union Berlin: Schäfer András

15.30: RB Leipzig–Mainz

RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán

2. Bundesliga (II. osztály)

13.00: Braunschweig–Karlsruhe

Braunschweig: Szabó Levente

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

19.30: Sampdoria–Spezia

Spezia: Nagy Ádám

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

19.00: Rio Ave–Arouca

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Superliga

16.00: Arges–UTA Arad

UTA: Zsóri Dániel

SKÓCIA

Premiership

21.00: Dundee United–Hearts

Dundee United: Keresztes Krisztián

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

15.00: Basaksehir–Rizespor

Rizespor: Mocsi Attila

FEBRUÁR 1., VASÁRNAP

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

13.30: Kortrijk–Sporting Lokeren

Kortrijk: Dénes Vilmos

CIPRUS

Cyprus League (I. osztály)

16.00: Hloraka–Anorthoszisz

Anorthoszisz: Kiss Tamás

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

20.00: AEK Athén–Olympiakosz Pireusz

AEK Athén: Varga Barnabás

IZRAEL

Ligat Ha'Al

19.00: Hapoel Petah-Tikva–Asdod

Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

12.15: Motor Lublin–Pogon Szczeczin

Pogon: Molnár Rajmund

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

13.30: Hertha BSC–Darmstadt

Hertha: Dárdai Márton

ROMÁNIA

Superliga

19.00: FCSB–Csíkszereda

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kaján Norbert, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Végh Bence

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

18.30: Castellón–FC Andorra

Andorra: Yaakobishvili Áron

SVÁJC

Super League

14.00: Luzern–St. Gallen

St. Gallen: Csoboth Kevin

SZERBIA

Szuperliga

14.30: Novi Pazar–Szabadka

Szabadka: Holender Filip

15.00: Topolyai SC–Vojvodina

TSC: Mezei Szabolcs

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

18.00: Galatasaray–Kayserispor

Galatasaray: Sallai Roland

FEBRUÁR 2., HÉTFŐ

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

18.00: Kocaelispor–Fenerbahce

Kocaelispor: Balogh Botond