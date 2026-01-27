Bundesliga: megtörné góltalanságát az RB Leipzig

Kedd este pótolja az RB Leipzig a St. Pauli elleni bajnoki mérkőzését, amelyet korábban a rossz időjárás miatt elhalasztottak. Bármennyire hihetetlen, a lipcseiek még nemhogy nem nyertek, de gólt sem szereztek soha a Millerntor-Stadionban. A másodosztályban két 1–0-s vereséget szenvedtek el, a Bundesligában pedig két évvel ezelőtt gól nélküli döntetlent játszottak egymással. A St. Pauli ugyanakkor öt forduló óta nyeretlen, és az utolsó előtti helyen áll, vagyis nem lenne meglepő, ha az RB Leipzig az első gólját és az első győzelmét is megszerezné a hamburgi csapat vendégeként.

Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak aligha ez lesz a legnehezebb találkozója ebben az idényben. A St. Pauli az eddigi 18 mérkőzésén 16 gólt szerzett, és a statisztikák szerint a kapura lövési kísérletek alapján a mezőny leggyengébb együttese. Az RB Leipziget az is motiválhatja, hogy egy győzelemmel megelőzné a VfB Stuttgartot és a Hoffenheimet, és feljönne a harmadik helyre.

„A célunk egyértelmű, európai kupaindulást érő helyen szeretnénk végezni – mondta a klub hivatalos honlapjának Ole Werner vezetőedző. – Jó úton haladunk, és ha esetleg az első négyben zárunk, az természetesen még jobb lenne. A Millerntor-Stadionnak különleges a hangulata, a szurkolók nagyon hangosak, és mindig lelkesen buzdítják a csapatukat. A St. Pauli sok pontot veszített mostanában, de a védekezése nagyon masszív, így ennek megfelelően készülünk.”

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ, ELMARADT MÉRKŐZÉSEK

20.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Match4)

20.30: Werder Bremen–Hoffenheim