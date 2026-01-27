Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: megtörné góltalanságát az RB Leipzig

S. Á.S. Á.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 10:55
null
Willi Orbán egy gólt szerzett az idényben a Bundesligában (Fotó: AFP)
Címkék
Willi Orban német bajnokság Gulácsi Péter RB Leipzig Bundesliga német labdarúgás
A lipcseiek még sohasem szereztek gólt a St. Pauli otthonában, de ha ezúttal nyernek, feljönnek a 3. helyre a tabellán.

Kedd este pótolja az RB Leipzig a St. Pauli elleni bajnoki mérkőzését, amelyet korábban a rossz időjárás miatt elhalasztottak. Bármennyire hihetetlen, a lipcseiek még nemhogy nem nyertek, de gólt sem szereztek soha a Millerntor-Stadionban. A másodosztályban két 1–0-s vereséget szenvedtek el, a Bundesligában pedig két évvel ezelőtt gól nélküli döntetlent játszottak egymással. A St. Pauli ugyanakkor öt forduló óta nyeretlen, és az utolsó előtti helyen áll, vagyis nem lenne meglepő, ha az RB Leipzig az első gólját és az első győzelmét is megszerezné a hamburgi csapat vendégeként. 

Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak aligha ez lesz a legnehezebb találkozója ebben az idényben. A St. Pauli az eddigi 18 mérkőzésén 16 gólt szerzett, és a statisztikák szerint a kapura lövési kísérletek alapján a mezőny leggyengébb együttese. Az RB Leipziget az is motiválhatja, hogy egy győzelemmel megelőzné a VfB Stuttgartot és a Hoffenheimet, és feljönne a harmadik helyre.

 „A célunk egyértelmű, európai kupaindulást érő helyen szeretnénk végezni – mondta a klub hivatalos honlapjának Ole Werner vezetőedző. – Jó úton haladunk, és ha esetleg az első négyben zárunk, az természetesen még jobb lenne. A Millerntor-Stadionnak különleges a hangulata, a szurkolók nagyon hangosak, és mindig lelkesen buzdítják a csapatukat. A St. Pauli sok pontot veszített mostanában, de a védekezése nagyon masszív, így ennek megfelelően készülünk.” 

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, ELMARADT MÉRKŐZÉSEK
20.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Match4)
20.30: Werder Bremen–Hoffenheim

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bayern München

19

16

2

1

72–16

+56

50

  2. Borussia Dortmund

19

12

6

1

38–17

+21

42

  3. Hoffenheim

18

11

3

4

38–22

+16

36

  4. Stuttgart

19

11

3

5

36–26

+10

36

  5. RB Leipzig

18

11

2

5

36–24

+12

35

  6. Bayer Leverkusen

18

10

2

6

35–25

+10

32

  7. Freiburg

19

7

6

6

31–32

–1

27

  8. Eintracht Frankfurt

19

7

6

6

39–42

–3

27

  9. Union Berlin

19

6

6

7

24–30

–6

24

10. 1. FC Köln

19

5

5

9

28–32

–4

20

11. Mönchengladbach

19

5

5

9

23–32

–9

20

12. Wolfsburg

19

5

4

10

28–41

–13

19

13. Augsburg

19

5

4

10

22–36

–14

19

14. Hamburg

18

4

6

8

17–27

–10

18

15. Werder Bremen

18

4

6

8

21–35

–14

18

16. Mainz

19

3

6

10

21–32

–11

15

17. St. Pauli

18

3

4

11

16–31

–15

13

18. Heidenheim

19

3

4

12

17–42

–25

13

 

 

Willi Orban német bajnokság Gulácsi Péter RB Leipzig Bundesliga német labdarúgás
Legfrissebb hírek

Sokba került a kihagyott büntető, simán nyert a Stuttgart a Gladbach otthonában

Német labdarúgás
2026.01.25. 17:27

Simán nyert a Dortmund Berlinben, Schäfer csereként lépett pályára

Német labdarúgás
2026.01.24. 20:33

Bundesliga: fordított az Augsburg, oda a Bayern München veretlensége

Német labdarúgás
2026.01.24. 17:32

Remek hangulat és nulla gól a hamburgi derbin

Német labdarúgás
2026.01.23. 22:36

Bundesliga: Schäfer András csapata pontot szerzett Stuttgartban

Német labdarúgás
2026.01.18. 17:28

Ismét lecsapott a „zöld kaszás”, ezúttal a Frankfurt edzőjét buktatta meg a Werder Bremen

Német labdarúgás
2026.01.18. 14:24

A padról beszálló Olise gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Bayern Lipcsében is kiütötte Gulácsiékat

Német labdarúgás
2026.01.17. 20:28

Leadta kétgólos előnyét a Dortmund, de Emre Can büntetőjével mégis győzött

Német labdarúgás
2026.01.17. 17:43
Ezek is érdekelhetik