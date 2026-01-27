Bundesliga: megtörné góltalanságát az RB Leipzig
Kedd este pótolja az RB Leipzig a St. Pauli elleni bajnoki mérkőzését, amelyet korábban a rossz időjárás miatt elhalasztottak. Bármennyire hihetetlen, a lipcseiek még nemhogy nem nyertek, de gólt sem szereztek soha a Millerntor-Stadionban. A másodosztályban két 1–0-s vereséget szenvedtek el, a Bundesligában pedig két évvel ezelőtt gól nélküli döntetlent játszottak egymással. A St. Pauli ugyanakkor öt forduló óta nyeretlen, és az utolsó előtti helyen áll, vagyis nem lenne meglepő, ha az RB Leipzig az első gólját és az első győzelmét is megszerezné a hamburgi csapat vendégeként.
Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak aligha ez lesz a legnehezebb találkozója ebben az idényben. A St. Pauli az eddigi 18 mérkőzésén 16 gólt szerzett, és a statisztikák szerint a kapura lövési kísérletek alapján a mezőny leggyengébb együttese. Az RB Leipziget az is motiválhatja, hogy egy győzelemmel megelőzné a VfB Stuttgartot és a Hoffenheimet, és feljönne a harmadik helyre.
„A célunk egyértelmű, európai kupaindulást érő helyen szeretnénk végezni – mondta a klub hivatalos honlapjának Ole Werner vezetőedző. – Jó úton haladunk, és ha esetleg az első négyben zárunk, az természetesen még jobb lenne. A Millerntor-Stadionnak különleges a hangulata, a szurkolók nagyon hangosak, és mindig lelkesen buzdítják a csapatukat. A St. Pauli sok pontot veszített mostanában, de a védekezése nagyon masszív, így ennek megfelelően készülünk.”
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, ELMARADT MÉRKŐZÉSEK
20.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Match4)
20.30: Werder Bremen–Hoffenheim
|AZ ÁLLÁS
|1. Bayern München
19
16
2
1
72–16
+56
50
|2. Borussia Dortmund
19
12
6
1
38–17
+21
42
|3. Hoffenheim
18
11
3
4
38–22
+16
36
|4. Stuttgart
19
11
3
5
36–26
+10
36
|5. RB Leipzig
18
11
2
5
36–24
+12
35
|6. Bayer Leverkusen
18
10
2
6
35–25
+10
32
|7. Freiburg
19
7
6
6
31–32
–1
27
|8. Eintracht Frankfurt
19
7
6
6
39–42
–3
27
|9. Union Berlin
19
6
6
7
24–30
–6
24
|10. 1. FC Köln
19
5
5
9
28–32
–4
20
|11. Mönchengladbach
19
5
5
9
23–32
–9
20
|12. Wolfsburg
19
5
4
10
28–41
–13
19
|13. Augsburg
19
5
4
10
22–36
–14
19
|14. Hamburg
18
4
6
8
17–27
–10
18
|15. Werder Bremen
18
4
6
8
21–35
–14
18
|16. Mainz
19
3
6
10
21–32
–11
15
|17. St. Pauli
18
3
4
11
16–31
–15
13
|18. Heidenheim
19
3
4
12
17–42
–25
13