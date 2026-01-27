Vitális Milán: Ezzel a játékkal bárkivel felvesszük a versenyt!

A mérkőzés elején nem úgy tűnt, hogy ezen az estén az ETO ünnepelhet. Kifejezetten megilletődötten, kapuja elé húzódva kezdte a Groupama Arénában a találkozót, és bár az első félidőben is akadtak helyzetei, a szünet előtt ismét a Ferencváros diktálta a tempót, egész pályás letámadást alkalmazott, ami láthatóan nem ízlett a vendégeknek. A fordulást követően négy perc alatt aztán a vezetést is megszerezte az FTC – az NB I-ben bemutatkozó Franko Kovacevic góllal debütált –, ám az utolsó fél órában olyan teljesítményt nyújtottak a győriek, amely után valóban az aranyesélyesek közé kell sorolni őket. Huszonöt perc leforgása alatt három gólt szereztek a Ferencváros otthonában, és több mint húsz év után nyertek meccset az Üllői úton – legutóbb 2005. március 13-án Jäkl Antal góljával győztek 1–0-ra.

A vasárnap esti összecsapás egyik legjobbja, Vitális Milán a lefújást követően amilyen fáradtan, olyan boldogan lépett elő az öltözőből.

„Nem lehet szavakkal leírni, mekkora örömöt éreztünk a lefújást követően – mondta a 23 éves középpályás. – Visszafogottan kezdtük a mérkőzést, és a fordulást követően is a Ferencváros irányított, de az utóbbi időben a Fradi ellen mindig a második félidő a döntő. Volt lehetőségünk a gólszerzésre a szünet előtt is, gólok mégis az utolsó fél órában jöttek. Minden eshetőségre felkészültünk, tudtuk, mi a feladatunk akkor is, ha a Ferencváros megszerzi az előnyt. Teljesen normális, ha a Fradi otthonában védekezésre szorul egy csapat, nem mi vagyunk az első, és utolsó együttes, aki a kapuja elé szorul. De hátrányban sem ijedtünk meg, sőt a saját játékunkat tudtuk nyújtani. Márpedig ezzel a játékkal bárkivel felvesszük a versenyt, még a Ferencvárossal is idegenben. Mentálisan nagyon erősek voltunk.”

A négyszeres válogatott középpályás szerint akkor sem lett volna gond, ha Franko Kovacevic nem puskázza el a nagy helyzetét, és 1–1-es állásnál ismét a hazaiak kerülnek előnybe. Képesnek tartotta volna csapatát akkor is az eredmény megfordítására. A bajnoki aranyéremről azonban egyelőre senki nem beszél Győrben. A lefújást követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző is elhárította az erre irányuló kérdést, és Vitális Milán sem volt hajlandó hangzatos kijelentést tenni.

„Szerényen dolgozunk tovább, és bízunk benne, hogy a bajnokság végén lesz okunk az örömre. Az aranyérem még nagyon távoli, tizennégy mérkőzés maradt a bajnokságból, márpedig az NB I-ben rendkívül kiegyenlítettek az erőviszonyok. Nehéz lesz megtartani az előnyünket a tabellán, de ha továbbra is ilyen stabilan, ilyen mentalitással játszunk, bármi előfordulhat. Már csak azért is, mert a csapat nagyon egyben van, a szakmai stáb kiváló munkát végez, minden adva van a jó munkához. Elsők vagyunk a tabellán, de ezt a pozíciót meg is kell tartani.”

Borbély Balázs vezetőedző együtt élt a játékkal, a pályára küldött cseréi kivétel nélkül jól szálltak be. Az egyenlítés után egyértelműen az ETO uralta a találkozót, korszerű, modern futballjával nehéz helyzetbe hozta a Ferencvárost. Vitális Milán szerint életre szóló élmény volt a vasárnap esti, a vendégszektor zsúfolásig megtelt, a meccs utáni közös ünneplés sokáig erőt adhat a futballistáknak.

„Közös élmény volt ez a mostani. A szurkolóink is alaposan kitettek magukért, végig remek hangulatot teremtettek. Jól kezdtük a szezont, de ha elől szeretnénk maradni, mindenkitől kiegyensúlyozott teljesítményre lesz szükség az egész tavasz folyamán.”

A fiatal futballistával kapcsolatban a téli átigazolási időszakban többször is szóba hozták a Ferencvárost, mint lehetséges kérője, ám erről nem szeretett volna beszélni, és leszögezte, remekül érzi magát Győrben.

„Megkapom a bizalmat a szakmai stábtól. Nem szeretnék azzal foglalkozni, és szerintem nem is az én feladatom, hogy arról beszéljek, a télen valóban megkeresett a Ferencváros, vagy sem. Csakis a futballra összpontosítok, próbálom a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, és úgy vagyok vele, mindennek eljön a maga ideje. Egyelőre szeretnék életre szóló eredményt elérni az ETO-val.”

