Vitális Milán: Ezzel a játékkal bárkivel felvesszük a versenyt!

A FORDULÓ RANGADÓJA
Hiába vezetett a Ferencváros, az ETO a második félidőben huszonöt perc alatt három gólt szerzett, és remek játékkal nyert az Üllői úton – Vitális Milán úgy érzi, mentálisan nagyon erős a csapatuk.
Három gólt szerzett, és 2005 után újra nyert a Ferencváros otthonában az ETO
A mérkőzés elején nem úgy tűnt, hogy ezen az estén az ETO ünnepelhet. Kifejezetten megilletődötten, kapuja elé húzódva kezdte a Groupama Arénában a találkozót, és bár az első félidőben is akadtak helyzetei, a szünet előtt ismét a Ferencváros diktálta a tempót, egész pályás letámadást alkalmazott, ami láthatóan nem ízlett a vendégeknek. A fordulást követően négy perc alatt aztán a vezetést is megszerezte az FTC – az NB I-ben bemutatkozó Franko Kovacevic góllal debütált –, ám az utolsó fél órában olyan teljesítményt nyújtottak a győriek, amely után valóban az aranyesélyesek közé kell sorolni őket. Huszonöt perc leforgása alatt három gólt szereztek a Ferencváros otthonában, és több mint húsz év után nyertek meccset az Üllői úton – legutóbb 2005. március 13-án Jäkl Antal góljával győztek 1–0-ra.
A vasárnap esti összecsapás egyik legjobbja, Vitális Milán a lefújást követően amilyen fáradtan, olyan boldogan lépett elő az öltözőből.
„Nem lehet szavakkal leírni, mekkora örömöt éreztünk a lefújást követően – mondta a 23 éves középpályás. – Visszafogottan kezdtük a mérkőzést, és a fordulást követően is a Ferencváros irányított, de az utóbbi időben a Fradi ellen mindig a második félidő a döntő. Volt lehetőségünk a gólszerzésre a szünet előtt is, gólok mégis az utolsó fél órában jöttek. Minden eshetőségre felkészültünk, tudtuk, mi a feladatunk akkor is, ha a Ferencváros megszerzi az előnyt. Teljesen normális, ha a Fradi otthonában védekezésre szorul egy csapat, nem mi vagyunk az első, és utolsó együttes, aki a kapuja elé szorul. De hátrányban sem ijedtünk meg, sőt a saját játékunkat tudtuk nyújtani. Márpedig ezzel a játékkal bárkivel felvesszük a versenyt, még a Ferencvárossal is idegenben. Mentálisan nagyon erősek voltunk.”
A négyszeres válogatott középpályás szerint akkor sem lett volna gond, ha Franko Kovacevic nem puskázza el a nagy helyzetét, és 1–1-es állásnál ismét a hazaiak kerülnek előnybe. Képesnek tartotta volna csapatát akkor is az eredmény megfordítására. A bajnoki aranyéremről azonban egyelőre senki nem beszél Győrben. A lefújást követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző is elhárította az erre irányuló kérdést, és Vitális Milán sem volt hajlandó hangzatos kijelentést tenni.
„Szerényen dolgozunk tovább, és bízunk benne, hogy a bajnokság végén lesz okunk az örömre. Az aranyérem még nagyon távoli, tizennégy mérkőzés maradt a bajnokságból, márpedig az NB I-ben rendkívül kiegyenlítettek az erőviszonyok. Nehéz lesz megtartani az előnyünket a tabellán, de ha továbbra is ilyen stabilan, ilyen mentalitással játszunk, bármi előfordulhat. Már csak azért is, mert a csapat nagyon egyben van, a szakmai stáb kiváló munkát végez, minden adva van a jó munkához. Elsők vagyunk a tabellán, de ezt a pozíciót meg is kell tartani.”
Borbély Balázs vezetőedző együtt élt a játékkal, a pályára küldött cseréi kivétel nélkül jól szálltak be. Az egyenlítés után egyértelműen az ETO uralta a találkozót, korszerű, modern futballjával nehéz helyzetbe hozta a Ferencvárost. Vitális Milán szerint életre szóló élmény volt a vasárnap esti, a vendégszektor zsúfolásig megtelt, a meccs utáni közös ünneplés sokáig erőt adhat a futballistáknak.
„Közös élmény volt ez a mostani. A szurkolóink is alaposan kitettek magukért, végig remek hangulatot teremtettek. Jól kezdtük a szezont, de ha elől szeretnénk maradni, mindenkitől kiegyensúlyozott teljesítményre lesz szükség az egész tavasz folyamán.”
A fiatal futballistával kapcsolatban a téli átigazolási időszakban többször is szóba hozták a Ferencvárost, mint lehetséges kérője, ám erről nem szeretett volna beszélni, és leszögezte, remekül érzi magát Győrben.
„Megkapom a bizalmat a szakmai stábtól. Nem szeretnék azzal foglalkozni, és szerintem nem is az én feladatom, hogy arról beszéljek, a télen valóban megkeresett a Ferencváros, vagy sem. Csakis a futballra összpontosítok, próbálom a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, és úgy vagyok vele, mindennek eljön a maga ideje. Egyelőre szeretnék életre szóló eredményt elérni az ETO-val.”
A FORDULÓ BEADÁSA
Szerencsés körülmények között talált a Puskás Akadémia kapujába Osváth Attila, aki örül, hogy a Paksi FC újabb lépést tett a céljai elérése felé.
Felcsúti győzelemmel rajtolt a biztosan egy napig élre álló Paks
A bajnokság első köréhez hasonlóan szombaton is nagy küzdelmet hozott a Puskás Akadémia Paks elleni összecsapása, és csakúgy, mint szeptember 27-én, ezúttal is a paksiak szerezték meg a három pontot. Az idény első egymás elleni bajnokiját pályaválasztóként 3–2-re nyerte meg a Bognár György irányította együttes, a tavaszi rajton pedig 2–1-re győzött a Pancho Arénában – mind a kétszer emlékezetes gól döntötte el a párharcot. Az őszi mérkőzésen Windecker József jobb külsővel talált be Szappanos Péternek, a mostanin pedig Osváth Attila beadása kötött ki a kapu jobb oldalában, ráadásul mindkét találatot a háromszoros válogatott védő gyors partdobása indította el.
„Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első tizenöt-húsz percben egyértelműen az történt, amit akartunk, sok helyzetet alakítottunk ki, kapufákat lőttünk, vagyis teljesen megérdemelten szereztük meg a vezetést – mondta a csapat hétfői szabadnapján Osváth Attila. – Miután gólt kaptunk, kiegyenlítettebb lett a meccs, de kézben tartottuk az eseményeket, és a hajrához közeledve tudtunk még emelni a játékunk színvonalán. Nem érdemtelenül találtunk be ismét, bár az is igaz, kellett hozzá némi szerencse is. Hogy miként emlékszem? Gyorsan elvégeztem a bedobást, Gyurkits Gergő visszaadta a labdát, és mert Lukács Dániel lendületből érkezve zárta a jobb lábam előtti területet, visszavettem a balra. Középen két center, Tóth Barna és Ádám Martin is várta a beadást, próbáltam megjátszani őket, jó volt azzal szembesülni, hogy bár a nagy birkózás közben egyikük sem fér a labdához, végül a hosszú sarokban köt ki. Egyébként miután a labda lepattant az öt és felesen belül, az volt az első gondolatom, talán kapufa lesz, csak akkor mertem örülni, amikor a hálóban kötött ki. Hasonló gólt szereztem már korábban is, mégpedig a Kisvárda ellen a Magyar Kupában, annyi a különbség, hogy akkor a bal oldalról, jobbal találtam be… A Puskás Akadémia öt pontra volt tőlünk, szerettük volna leszakítani: sikerült, így továbbra is ott vagyunk a közvetlen élmezőnyben!”
A szombati siker többek között azért is ér sokat, mert a hétvégén ismét embert próbáló február vár a paksiakra. Vasárnap a Ferencváros érkezik hozzájuk, és mert az FTC a rajton hazai pályán kapott ki 3–1-re az ETO-tól, még egy botlást aligha engedhet meg magának.
„Nem is lehet kérdés, a Fradi javítani akar majd, már csak azért is, mert ha nem lesz bajnok az idény végén, lemarad a Bajnokok Ligája-selejtezőről – folytatta a 30 éves paksi futballista. – Mi próbáljuk a saját játékunkat játszani, nem tartunk az ellenfelünktől, az utóbbi időben azért néhányszor sikerült »elkapnunk«. Az első lépést a céljaink elérése felé megtettük a Puskás Akadémia legyőzésével, és bár nehéz sorozatban vagyunk, a Ferencváros ellen is eredményesek akarunk lenni.”
A FORDULÓ LÖVÉSE
Egyéni csúcsnak számító négy gólnál tart az idényben Kiss Bence – a ZTE FC középpályása hálás a klub szurkolóinak, amiért Miskolcra is sokan elkísérték a csapatot.
A Kazincbarcika emberhátrányban kapott ki a Zalaegerszegtől
Szoros mérkőzésen nyert a ZTE FC vasárnap az immár diósgyőri albérletben futballozó Kazincbarcika ellen. Ám a győztes gólt szerző Kiss Bencének és játékostársainak nemcsak a tíz emberre fogyatkozó, a bennmaradásért küzdő Kazincbarcikával kellett megküzdenie, hanem a télies időjárás viszontagságai miatt a pálya talajával is.
„Így igaz – erősítette meg felvetésünket a zalaiak 26 éves középpályása. – Sok helyütt mély volt a talaj, ráadásul egyenetlen, ez pedig zavarta a kombinatív futballra épülő játékunkat. Ezért aztán hiába kerültünk fölénybe, és a hazai kapus kiállítása után emberelőnybe, csak a mérkőzés hajrájához közeledve sikerült gólt szereznünk.”
Nem is akármilyet, ugyanis az egerszegi José Calderón remek cselsorozatát követően Kiss Bencéhez került a labda, s a jobblábas futballista ballal kilőtte a jobb alsó sarkot, idénybeli negyedik gólját megszerezve.
„Zártan és fegyelmezetten futballozott a Kazincbarcika – magyarázta Kiss Bence. – Nehéz meccsre számítottunk, s ez be is igazolódott, mert bár akadtak helyzeteink, nem tudtuk a vezető gólt megszerezni egészen a hetvenhatodik percig. Váratlanul került hozzám a labda, s mert sokan álltak előttem, jobbal csináltam egy lövőcselt, aztán a gyengébb lábammal eltekertem a labdát a védők között. Éreztem, ha nem akad el a lábakban, gól lehet a lövésből, és így is lett. Boldog voltam, s nemcsak a vezetés, valamint az egyéni csúcsnak számító negyedik gólom miatt, hanem mert örömet szereztem, szereztünk a bennünket elkísérő szurkolóinknak. Bevallom, hogy a hideg, valamint a Zalaegerszeg és Miskolc közötti nagy távolság miatt nem számítottam rá, hogy ennyien lesznek a vendégszektorban. Sokat jelent nekünk a lelátóról érkező biztatás.”
Vasárnapi győzelme után a ZTE FC a hetedik a tabellán, mindössze egy ponttal lemaradva az ötödik Puskás Akadémia mögött. A zalaiak a következő fordulóban a Nyíregyháza Spartacust fogadják, és megpróbálják folytatni jó sorozatukat: a legutóbbi hét fordulóban a lehetséges 21-ből 17 pontot gyűjtöttek be.
A FORDULÓ VISSZATÉRÉSE
Csaknem két év – rendkívül hosszúra nyúlt Kusnyír Erik gyógyulása. 2024. február 6-án Újpesten vendégeskedett a Loki, amikor…
A Diósgyőr kétgólos előnyben is volt, mégis a Debrecen nyerte meg a keleti rangadót
„Nem volt igazán jó a pálya – mondta lapunknak a futballista. – Emlékszem, indítottak mögém, számítottam rá, futottam vissza, mint oly sokszor, és kitámasztottam, ahogy minden sprint végén, de akkor letapadt a lábam, és éreztem, hogy valami történt. Lesétáltam a pályáról, nem volt elviselhetetlen a fájdalom, gondoltam, kicsit meghúztam. Másnap, a huszonnegyedik születésnapomon közölték velem: elszakadt a keresztszalagom. Nem volt jó pillanat, de a hónap végén megműtöttek Németországban, és azután azt hallottam, minden rendben, szépen gyógyul. A szalaggal nem is volt semmi baj, a rehabilitáció végén mégis fájt a térdem, ezért a porcot is operálni kellett, még kétszer kés alá feküdtem. Nehezen fogadtam el, hogy műtét, pihenés, gyógytorna, rehabilitáció és az edzések után nem a visszatérés, hanem újabb probléma, másik műtét következik – és kezdhetek mindent elölről. Az ősszel már rendesen tudtam edzeni, a téli felkészülés alatt főleg a második félidőben álltam be, de ennek már nagyon örültem: tudtam, hogy ott kell megmutatnom a szakmai stábnak – amely nem láthatott engem élőben az élvonalban –, hogy lehet rám számítani.”
Ezek után jött a vasárnap, és Sergio Navarro kijelölte a kezdőcsapatot: Erdélyi Benedek véd, a védelem jobb oldalán Kusnyír Erik.
„Meglepett, de nyilván hatalmas boldogságot éreztem – idézte fel az öltözőben történteket a védő. – A vezetőedző mondta: hosszú kihagyás után térek vissza, ez sohasem könnyű, nem is várja, hogy megváltsam a világot, legyek stabil, csak nyugodtan. A kivonulás előtt a srácok mind odajöttek pacsizni: ez az, visszavártak, csináljam, amit tudok, biztattak, támogattak. Aztán a meccs előtt külön köszöntöttek, az is nagyon jólesett. Majd elkezdődött a mérkőzés, és volt egy kis kommunikációs zavar, ezt majd átbeszéljük a héten. Bedobással jött a Diósgyőr, és szóltam Josua Mejíasnak, hogy szendvicsben vigyázzunk Lamin Colley-ra: kellemetlen, erős csatár, ketten kellünk hozzá, de már jött a labda, és amikor próbáltam szerelni, láttam, hogy egyedül vagyok rajta. Rólam fordult le, én vagyok a hibás, de majd átbeszéljük, én mire gondoltam, és a társam hogy értette. Majd jött a következő találat, pedig nem éreztem, hogy annyival jobb lenne az ellenfél, hogy kétgólos hátrányban legyünk. Kulcsfontosságú volt, hogy a szünet előtt sikerült szépítenünk.”
Aztán jött a második félidő, és az egyenlítő gól: úgy tűnt, Kusnyír Erik két év fájdalmát próbálja kiüvölteni magából.
„Djordje Gordics ment el a bal oldalon, és az edzőmeccseken voltak hasonló szituációk, ilyenkor a labdát sokszor, szinte mindig átemelték a hosszú kapufa felé – magyarázta Kusnyír Erik. – Ezért tudtam, most is ez következhet, és figyelni akartam az ütemre, nehogy túl korán érjek oda, esetleg lesre fussak. Sprint közben éreztem, hogy középről oldalra, a labda felé lép Dzsudzsák Balázs, de lendületből érkeztem, ezért hagyta, én fejezzem be az akciót. Hatalmas kő gördült le a szívemről, de nem a kihagyás, nem a sérülés, nem a visszatérésem jutott eszembe, hanem a csapatom! Hogy kétgólos hátrányból egyenlítettünk, még csak most kezdődött a félidő, lesz időnk megszerezni a harmadik gólt. Mindenki a nyakamban volt, és Balázs nevetett: szerencsém, hogy berúgtam, különben levette volna a fejemet… A meccs végén pedig ő küldött ki a nézők elé, külön megtapsolt a stadion, még most is libabőrös vagyok, ha eszembe jut. Sergio Navarro annyit mondott, élvezzem ki az estét, de szó sem lehetett semmiféle buliról: a feleségemmel és néhány barátommal vacsoráztunk, majd hazamentünk pihenni – hogy őszinte legyek, este az ágyról is nehezen keltem fel, annyira elfáradtam. De jóleső fáradtság ez! A meccshiánytól van, még néhány forduló, és elmúlik. Nehéz két év volt ez, de 2026 remekül indult, boldogan várom a folytatást.”
A 19. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Január 24., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1
Kisvárda Master Good–MTK Budapest 2–3
Puskás Akadémia–Paksi FC 1–2
Január 25., vasárnap
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 3–2
Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3
A 20. FORDULÓ PROGRAMJA
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
19
11
5
3
39–18
+21
38
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|4. Debreceni VSC
19
10
4
5
29–23
+6
34
|5. Puskás Akadémia
19
8
4
7
25–25
0
28
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
19
7
3
9
36–39
–3
24
|9. Újpest FC
19
6
5
8
28–33
–5
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
19
3
2
14
17–39
–22
11