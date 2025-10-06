Hat légiósunk szerzett gólt a múlt héten, de egyikük sem válogatott

A német másodosztályban az új idényben csereként beállva megszerezte első gólját a Braunschweig kétszeres magyar válogatott játékosa, Szabó Levente, de csapata 2–1-re így is kikapott otthon a Paderborntól. A csatár márciusban még játszott a válogatottban a törökök ellen, ám klubjában február óta nem szerzett gólt, és az NL-meccs után már Marco Rossi sem hívta meg a válogatottba, most fejjel talált be a 86. percben, öt perccel a becserélése után.

SZABÓ LEVENTE CSÚSZTATOTT FEJESÉBŐL SZERZETT GÓLT A BRAUNSCHWIEG – A VIDEÓÉRT KATT A KÉPRE!

Szabó Levente gólja

Az FK Csíkszereda a nyáron a ZTE-től szerződtette a korábban U21-es válogatott Szalay Szabolcsot, a 23 éves csatár a román élvonal újoncánál a múlt héten megszerezte idénybeli második gólját, amivel főszerepet vállalt a kolozsvári U elleni, történelmi, 2–1-es győzelemben, hiszen a szeredaiak először tudtak meccset nyerni a Superligában.

SZALAY SZABOLCS NAGYSZERŰ KIUGRÁSA ÉS GÓLJA

A skót élvonalban a Nyíregyházáról kölcsönvett védő, Keresztes Krisztián pedig a Livingston elleni elleni 1–1-es döntetlen alkalmával megszerezte első gólját a Dundee Unitedban.

KERESZTES KRISZTIÁN A HOSSZÚN ÉRKEZVE CSAPOTT LE A LABDÁRA

A szlovén másodosztályban, a 3–1-re nyerő Naftában a Honvédtól igazolt névrokon, a támadó Keresztes Noel már az idénybeli harmadik gólját szerezte, míg magyar csapattársa, a védő Dragóner Áron először talált be ebben a bajnoki idényben.

A szlovák élvonalban a Zsolnán 4–1-es vereséget szenvedő Kassában Kovács Mátyás a nyolcadik bajnoki meccsén már a negyedik gólját szerezte ebben az idényben.

KOVÁCS MÁTYÁS EGY SZÖGLETNÉL A RÖVIDRE ÉRKEZVE LŐTT GÓLT

Gólpasszt ketten adtak csapatukban légiósaink közül a múlt héten, de a gólszerzőkhöz hasonlóan olyan játékosok, akik nem tagjai a közelgő vb-selejtezőkre készülő válogatott keretnek: Redzic Damir a szlovák élvonalbeli DAC-ban, Sigér Dávid a román másodosztályú Sepsiben.

LÉGIÓSAINK MÚLT HETI PROGRAMJA

SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Besiktas–Kocaelispor 3–1

Kocaelispor: Balogh Botondot a 86. percben lecserélték.

SZEPTEMBER 30., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA-ALAPSZAKASZ

Galatasaray–Liverpool 1–0

Galatasaray: Sallai Roland a 72. percben csereként állt be.

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Pécsi Ármin nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, 14. percben az ő szabálytalansága vezetett a Galatasaray győzelmet érő tizenegyeséhez.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Blackburn–Swansea 1–2

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Inter Miami–Chicago Fire 3–5

Inter Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Reggina–Spezia 1–1

Spezia: Nagy Ádámot a 90. percben cserélték le.

ROMÁNIA

Liga II (2. osztály)

Steaua Bucuresti–Sepsi 2–1

Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 1., SZERDA

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Norwich–West Bromwich Albion 0–1

West Bromwich Albion: Callum Styles kispados volt.

Portsmouth–Watford 2–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk kispados volt.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Kassa–Dunaszerdahely 0–2

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 71. percben lecserélték.

Dunaszerdahely: Redzic Damir kezdett, gólpasszt adott, a 61. percbeli lecseréléséig volt a pályán, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA-ALAPSZAKASZ

Lech Poznan–Rapid Wien 4–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

AEK Larnaca–AZ 4–0

AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.

Raków–U. Craiova 2–0

Raków: Baráth Péter a 75. percben állt be.

OKTÓBER 3., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Seraing–Lommel 2–3

Lommel: Vancsa Zalán kezdőként 68 percet töltött a pályán.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczeczin–Piast Gliwice 2–1

Pogon: Molnár Rajmund kezdőként 74 percet kapott.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Braunschweig–Paderborn 1–2

Braunschweig: Szabó Levente a 81. percben beállt, öt perc múlva gólt szerzett, újabb hat perccel később sárga lapot kapott.

SZLOVÉNIA

Priva Liga

Olimpija Ljubljana–Aluminij 1–1

Aluminij: Tanyi Barnabás nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Antalyaspor–Rizespor 2–5

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 4., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Chelsea–Liverpool 2–1

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, az 55. percben lecserélték, Pécsi Ármin nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 79. percben sárga lapot kapott.

Championship

Blackburn–Stoke City 1–1

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést

Milwall–West Bromwich Albion 3–0

West Bromwich Albion: Callum Styles végig a pályán volt, a 30. percben sárga lapot kapott.

Portsmouth–Middlesbrough 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk csereként állt be az 58. percben

League One (III. osztály)

Plymouth–Wigan 1–1

Plymouth: Szűcs Kornél sérülés miatt nem volt a keretben.

League Two (IV. osztály)

Salford–Grimsby Town 0–2

Grimsby: Turi Géza Dávid nem volt a keretben.

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Wolfsberger AC 1–2

Grazer AK: Jánó Zétény csereként állt be a 76. percben

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Gent II 0–4

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.

CIPRUS

Cyprus League

AEL Limassol–Anorthoszisz 4–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás csere volt, nem lépett pályára

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Orlando City–Columbus Crew 1–1

Columbus Crew: Gazdag Dániel a 72. percben csereként lépett pályára

Inter Miami–New England Revolution 4–1

Inter Miami: Pintér Dániel nem volt a meccskeretben

Minnesota–Sporting Kansas City 3–0

Sporting Kansas City: Sallói Dániel a 75. percben csereként lépett pályára

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Beitar Jeruzsálem–Hapoel Petah-Tikva 5–2

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 77. percben állt be csereként

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Augsburg–Wolfsburg 3–1

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt, nem cserélték be.

Borussia Dortmund–RB Leipzig 1–1

RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végig a pályán volt.

Bayer Leverkusen–Union Berlin 2–0

Union Berlin: Schäfer Andrást a 64. percben lecserélték

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Münster 2–1

Hertha BSC: Dárdai Márton végig a pályán volt.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Palermo 1–2

Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.

ROMÁNIA

Superliga

FK Csíkszereda–Universitatea Kolozsvár 2–1

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 62. percben állt be, Eppel Márton a 76. percben állt be, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert kispados volt, nem cserélték be, Nagy János nem volt a keretben, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint nem volt a keretben, Szalay Szabolcs szerezte a vezető gólt, a 62. percben lecserélték, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést

Liga II (II. osztály)

Olimpia Szatmárnémeti–Dumbravita 1–4

Olimpia: Pintér Bence és Torvund Alexander is a szünetben állt be, Bontas Kristóf nem volt a keretben.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Livingston 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végig a pályán volt, a 48. percben gólt szerzett

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Leganés 1–2

FC Andorra: Yaakobishvili Áron és Yaakobishvili Antal is kispados volt, egyiküket sem cserélték be.

SZERBIA

Szuperliga

Zseljeznicsar Pancsevo–Topolya 1–0

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a szünetben lecserélték

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Zsolna-Kassa 4–1

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a meccset, a 37. percben gólt szerzett

II. liga

Liptószentmiklós–Somorja 2–1

Somorja: Csorba Noel végig a pályán volt.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta–Tabor Sezana 3–1

Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel is kezdő volt, előbbi a 19., utóbbi a 84. percben volt eredményes, mindketten végigjátszották a mérkőzést. Németh Ervin a kispadon ült.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Liga

Genclerbirligi–Alanyaspor 2–2

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 81. percben állt be csereként

Kocaelispor–Eyüpspor 1–0

Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt.

Galatasaray–Besiktas 1–1

Galatasaray: Sallai Roland a 26. percben állt be csereként

OKTÓBER 5., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Salzburg–Rapid Wen 2–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–Beveren 1–3

Kortrijk: Dénes Vilmos kezdő volt, a szünetben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Rennes 2–2

Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 78. percben lecserélték.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Telstar 2–1

AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Motor Lublin 2–0

Raków: Baráth Péter a 70. percben lépett pályára csereként.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Tondela 3–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 79. percben lépett pályára, a 90+4.-ben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Sepsi–Ceahlaul 1–0

Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést, a győztes találatnál gólpasszt adott.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Värnamo 2–3

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Szakolca-Dunaszerdahely 1–1

Dunaszerdahely: Redzic Damir kezdő volt, a 60. percben lecserélték, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Liga

Kasimpasa–Konyaspor 1–1

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 6., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

19.30: Botosani–UTA Arad

UTA Arad: Zsóri Dániel