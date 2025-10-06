Hat légiósunk szerzett gólt a múlt héten, de egyikük sem válogatott

A német másodosztályban az új idényben csereként beállva megszerezte első gólját a Braunschweig kétszeres magyar válogatott játékosa, Szabó Levente, de csapata 2–1-re így is kikapott otthon a Paderborntól. A csatár márciusban még játszott a válogatottban a törökök ellen, ám klubjában február óta nem szerzett gólt, és az NL-meccs után már Marco Rossi sem hívta meg a válogatottba, most fejjel talált be a 86. percben, öt perccel a becserélése után.
SZABÓ LEVENTE CSÚSZTATOTT FEJESÉBŐL SZERZETT GÓLT A BRAUNSCHWIEG – A VIDEÓÉRT KATT A KÉPRE!
Az FK Csíkszereda a nyáron a ZTE-től szerződtette a korábban U21-es válogatott Szalay Szabolcsot, a 23 éves csatár a román élvonal újoncánál a múlt héten megszerezte idénybeli második gólját, amivel főszerepet vállalt a kolozsvári U elleni, történelmi, 2–1-es győzelemben, hiszen a szeredaiak először tudtak meccset nyerni a Superligában.
SZALAY SZABOLCS NAGYSZERŰ KIUGRÁSA ÉS GÓLJA
A skót élvonalban a Nyíregyházáról kölcsönvett védő, Keresztes Krisztián pedig a Livingston elleni elleni 1–1-es döntetlen alkalmával megszerezte első gólját a Dundee Unitedban.
KERESZTES KRISZTIÁN A HOSSZÚN ÉRKEZVE CSAPOTT LE A LABDÁRA
A szlovén másodosztályban, a 3–1-re nyerő Naftában a Honvédtól igazolt névrokon, a támadó Keresztes Noel már az idénybeli harmadik gólját szerezte, míg magyar csapattársa, a védő Dragóner Áron először talált be ebben a bajnoki idényben.
A szlovák élvonalban a Zsolnán 4–1-es vereséget szenvedő Kassában Kovács Mátyás a nyolcadik bajnoki meccsén már a negyedik gólját szerezte ebben az idényben.
KOVÁCS MÁTYÁS EGY SZÖGLETNÉL A RÖVIDRE ÉRKEZVE LŐTT GÓLT
Gólpasszt ketten adtak csapatukban légiósaink közül a múlt héten, de a gólszerzőkhöz hasonlóan olyan játékosok, akik nem tagjai a közelgő vb-selejtezőkre készülő válogatott keretnek: Redzic Damir a szlovák élvonalbeli DAC-ban, Sigér Dávid a román másodosztályú Sepsiben.
LÉGIÓSAINK MÚLT HETI PROGRAMJA
SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Besiktas–Kocaelispor 3–1
Kocaelispor: Balogh Botondot a 86. percben lecserélték.
SZEPTEMBER 30., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA-ALAPSZAKASZ
Galatasaray–Liverpool 1–0
Galatasaray: Sallai Roland a 72. percben csereként állt be.
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Pécsi Ármin nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, 14. percben az ő szabálytalansága vezetett a Galatasaray győzelmet érő tizenegyeséhez.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Blackburn–Swansea 1–2
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Inter Miami–Chicago Fire 3–5
Inter Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Reggina–Spezia 1–1
Spezia: Nagy Ádámot a 90. percben cserélték le.
ROMÁNIA
Liga II (2. osztály)
Steaua Bucuresti–Sepsi 2–1
Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 1., SZERDA
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Norwich–West Bromwich Albion 0–1
West Bromwich Albion: Callum Styles kispados volt.
Portsmouth–Watford 2–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk kispados volt.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Dunaszerdahely 0–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 71. percben lecserélték.
Dunaszerdahely: Redzic Damir kezdett, gólpasszt adott, a 61. percbeli lecseréléséig volt a pályán, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA-ALAPSZAKASZ
Lech Poznan–Rapid Wien 4–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
AEK Larnaca–AZ 4–0
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
Raków–U. Craiova 2–0
Raków: Baráth Péter a 75. percben állt be.
OKTÓBER 3., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Seraing–Lommel 2–3
Lommel: Vancsa Zalán kezdőként 68 percet töltött a pályán.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczeczin–Piast Gliwice 2–1
Pogon: Molnár Rajmund kezdőként 74 percet kapott.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Braunschweig–Paderborn 1–2
Braunschweig: Szabó Levente a 81. percben beállt, öt perc múlva gólt szerzett, újabb hat perccel később sárga lapot kapott.
SZLOVÉNIA
Priva Liga
Olimpija Ljubljana–Aluminij 1–1
Aluminij: Tanyi Barnabás nem volt a keretben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Antalyaspor–Rizespor 2–5
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 4., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Chelsea–Liverpool 2–1
Liverpool: Kerkez Milos kezdett, az 55. percben lecserélték, Pécsi Ármin nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 79. percben sárga lapot kapott.
Championship
Blackburn–Stoke City 1–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést
Milwall–West Bromwich Albion 3–0
West Bromwich Albion: Callum Styles végig a pályán volt, a 30. percben sárga lapot kapott.
Portsmouth–Middlesbrough 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk csereként állt be az 58. percben
League One (III. osztály)
Plymouth–Wigan 1–1
Plymouth: Szűcs Kornél sérülés miatt nem volt a keretben.
League Two (IV. osztály)
Salford–Grimsby Town 0–2
Grimsby: Turi Géza Dávid nem volt a keretben.
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Wolfsberger AC 1–2
Grazer AK: Jánó Zétény csereként állt be a 76. percben
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Gent II 0–4
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.
CIPRUS
Cyprus League
AEL Limassol–Anorthoszisz 4–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás csere volt, nem lépett pályára
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Orlando City–Columbus Crew 1–1
Columbus Crew: Gazdag Dániel a 72. percben csereként lépett pályára
Inter Miami–New England Revolution 4–1
Inter Miami: Pintér Dániel nem volt a meccskeretben
Minnesota–Sporting Kansas City 3–0
Sporting Kansas City: Sallói Dániel a 75. percben csereként lépett pályára
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Beitar Jeruzsálem–Hapoel Petah-Tikva 5–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 77. percben állt be csereként
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Augsburg–Wolfsburg 3–1
Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt, nem cserélték be.
Borussia Dortmund–RB Leipzig 1–1
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végig a pályán volt.
Bayer Leverkusen–Union Berlin 2–0
Union Berlin: Schäfer Andrást a 64. percben lecserélték
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Münster 2–1
Hertha BSC: Dárdai Márton végig a pályán volt.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Palermo 1–2
Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.
ROMÁNIA
Superliga
FK Csíkszereda–Universitatea Kolozsvár 2–1
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 62. percben állt be, Eppel Márton a 76. percben állt be, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert kispados volt, nem cserélték be, Nagy János nem volt a keretben, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint nem volt a keretben, Szalay Szabolcs szerezte a vezető gólt, a 62. percben lecserélték, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést
Liga II (II. osztály)
Olimpia Szatmárnémeti–Dumbravita 1–4
Olimpia: Pintér Bence és Torvund Alexander is a szünetben állt be, Bontas Kristóf nem volt a keretben.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Livingston 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végig a pályán volt, a 48. percben gólt szerzett
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Leganés 1–2
FC Andorra: Yaakobishvili Áron és Yaakobishvili Antal is kispados volt, egyiküket sem cserélték be.
SZERBIA
Szuperliga
Zseljeznicsar Pancsevo–Topolya 1–0
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a szünetben lecserélték
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Zsolna-Kassa 4–1
Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a meccset, a 37. percben gólt szerzett
II. liga
Liptószentmiklós–Somorja 2–1
Somorja: Csorba Noel végig a pályán volt.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta–Tabor Sezana 3–1
Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel is kezdő volt, előbbi a 19., utóbbi a 84. percben volt eredményes, mindketten végigjátszották a mérkőzést. Németh Ervin a kispadon ült.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Liga
Genclerbirligi–Alanyaspor 2–2
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 81. percben állt be csereként
Kocaelispor–Eyüpspor 1–0
Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt.
Galatasaray–Besiktas 1–1
Galatasaray: Sallai Roland a 26. percben állt be csereként
OKTÓBER 5., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Salzburg–Rapid Wen 2–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Beveren 1–3
Kortrijk: Dénes Vilmos kezdő volt, a szünetben lecserélték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Rennes 2–2
Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 78. percben lecserélték.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–Telstar 2–1
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków–Motor Lublin 2–0
Raków: Baráth Péter a 70. percben lépett pályára csereként.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Tondela 3–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 79. percben lépett pályára, a 90+4.-ben sárga lapot kapott.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Sepsi–Ceahlaul 1–0
Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést, a győztes találatnál gólpasszt adott.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Värnamo 2–3
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Szakolca-Dunaszerdahely 1–1
Dunaszerdahely: Redzic Damir kezdő volt, a 60. percben lecserélték, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Liga
Kasimpasa–Konyaspor 1–1
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 6., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
19.30: Botosani–UTA Arad
UTA Arad: Zsóri Dániel