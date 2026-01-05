Már nem Ruben Amorim a Manchester United vezetőedzője – hivatalos

Mint ismert, a Manchester United vasárnap csak 1–1-es döntetlent játszott a Leeds United vendégeként a Premier League-ben, így 20 forduló után csak a bajnokság hatodik helyén áll, 17 ponttal lemaradva az első helyezett Arsenal mögött. Ruben Amorim pozíciója már ezt megelőzően is többször nagy veszélybe került, a klubnál azonban mindeddig kitartottak mellette, most azonban úgy tűnik, végleg betelt a pohár.

„Rubent 2024 novemberében nevezték ki, és a csapatot májusban Bilbaóban az Európa-liga döntőjébe vezette. Mivel azonban a Manchester United a Premier League hatodik helyén áll, a klub vezetősége vonakodva bár, de úgy döntött, hogy eljött a megfelelő idő a változtatásra. A klub szeretné megköszönni Rubennek a klubhoz való hozzájárulását, és sok sikert kíván neki a jövőre nézve” – olvasható a United rövid hivatalos közleményében.

A Manchester United továbbá bejelentette azt is, hogy a Burnley ellen ideiglenesen Darren Fletcher irányítja majd a csapatot.

Amorim 2024 novemberében a Sporting CP-t hagyta ott a Manchester United kedvéért. Irányítása alatt a „vörös ördögök” az előző idényt a csalódást keltő 15. helyen fejezték be, az Európa-ligában pedig a döntőben szenvedtek vereséget a Tottenhamtől. Összesen 63 meccsen ült a United kispadján, a mérlege 25 győzelem mellett 15 döntetlen és 23 vereség.