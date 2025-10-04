Gulácsi és Orbán végig a pályán volt, a Lipcse elhozott egy pontot Dortmundból

DORTMUND–LEIPZIG

Az első fordulóban a Bayern Münchentől 6–0-s vereséget szenvedő Lipcse azt követő négy mérkőzését egyaránt megnyerte, míg a Dortmund veretlenül állt a tabella második helyén. Jól kezdtek a Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel felálló vendégek, a hetedik percben egy felívelt labdát Assan Ouedraogo fejelt középre, Christoph Baumgartner pedig öt méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtt. A félidő közepén jött a válasz, a lipcsei védők nem tudnak felszabadítani, Yan Couto ezt kihasználva 12 méterről ballal a bal alsóba lő.

A fordulást követően Serhou Girassy lövését védte Gulácsi, a másik kapunál Baumgartner először pontatlanul célzott, aztán a 80. percben Gregor Kobel védte nagy bravúrral léc alá tartó lövését. A hajrában Jobe Bellingham és Rym Bensebaini is helyzetbe került, előbbinél egy védő, utóbbinál Gulácsi mentett, 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.

BAYER LEVERKUSEN–UNION BERLIN

Bő fél óráig bírta a Berlin a Leverkusen ellen. A 33. percben egy szép támadás végén Lucas passzát Ernest Poku lőtte a hálóba. A második félidő elején megduplázta előnyét a hazai csapat, Frederik Ronnow kapus Christian Kofanéhoz passzolt, aki köszönte szépen és egy csel után a kapuba belsőzte a labdát. A Leverkusen a mérkőzés során 20-szor próbálkozott, ebből mindössze három találta el a kaput, ebből született két gól. A berliniek szokáukhoz híven átadták a kezdeményezést az ellenfélnek, 25 százalékos labdabirtoklás mellett két kaput eltaláló lövésig jutottak. A 2–0-s leverkuseni győzelemmel záródó találkozón Schäfer András kezdőként 64 percet kapott.

AUGSBURG–WOLFSBURG

Véget ért az Augsburg négymeccses vereségsorozata. A Wolfsburg ellen Noahkai Banks közeli találata révén már a 3. percben vezetést szerzett az Augsburg, majd a második félidőben előbb Mert Komur lőtt a bal alsóba, majd Robin Fellhauer is a hálóba talált. Nem sokkal a harmadik hazai gól után kontrázott a Wolfsburg, ennek eredményeként Adam Daghim beállította a 3–1-es végeredményt.

WERDER BREMEN–ST. PAULI

Samuel Mbangula 17 méteres lapos lövése révén már a második percben vezetést szerzett a Werder Bremen. Ugyan ezt követően még 27-szer próbálkoztak gólszerzéssel a csapatok, újabb találat nem született. A Werder Bremen pontszámban beérte a sorozatban harmadik vereségét elszenvedő St. Paulit. 1–0

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Augsburg–Wolfsburg 3–1 (Banks 3., Komur 51., Fellhauer 63., ill. Daghim 65.)

Bayer Leverkusen–Union Berlin 2–0 (Poku 33., Kofane 49.)

Borussia Dortmund–RB Leipzig 1–1 (Couto 23., ill Baumgartner 7.)

Werder Bremen–St. Pauli 1–0 (Mbangula 2.)

KÉSŐBB

18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)

VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK

15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Hamburger SV–Mainz

19.30: Borussia Mönchengladbach–Freiburg

Pénteken játszották

Hoffenheim–1. FC Köln 0–1 (El Mala 16.)