Keresztes Krisztián: Nem lehet más a célom, mint Nagy-Britanniában maradni

Ennél azért szebb születésnapi ajándékot képzelt el magának Keresztes Krisztián – a Dundee United védője vasárnap töltötte be 26. életévét, egy nappal korábban azonban szomorkodhatott, csapatával ugyanis vereséget szenvedett (0–1) a városi rivális Dundee FC-től a skót élvonalban.

„Bár két lehetőségem is adódott – az elsőnél a kapus tolta fölé a labdát a fejesem után, a második próbálkozásomban nem volt elég erő –, sajnos nem szereztem gólt, s kikaptunk – mondta lapunknak a 12 csapatos skót élvonalbeli bajnokságban a 7. helyen álló Dundee United 26 éves légiósa, aki statisztikai adatok alapján együttese legjobbjának számított a mérkőzésen. – Megérdemelten nyert a Dundee FC, szervezetten, magas hőfokon futballozott, mi viszont messze nem játszottunk olyan jól és eredményesen, mint az utóbbi időben, s ezt fájó volt tapasztalni. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa mondja sokszor, a legfontosabb a mentalitás, a győzni akarás. Hogy jobban akard, mint a másik, s akkor a legtöbbször sikerrel jársz. Igaza van: itt is sok a hasonló csapat, s bizony az dönt, ki motiváltabb. Ebben sajnos alulmaradtunk, mert bár hajtottunk, nem volt bennünk elég átütőerő, kevés párharcot nyertünk meg – az én lelkiismeretem mindenesetre tiszta. De nem szabad a kardunkba dőlnünk, mennünk kell tovább: amikor december közepén odahaza legyőztük a Celticet, akkor is azt mondtam, nem szabad elhinnünk, hogy olyan jók vagyunk, inkább maradjunk a földön. Most is úgy vélem, bár vereséget szenvedtünk, hamarosan jön az újabb lehetőség, meg lehet mutatni, mit tudunk. Mondjuk nem lesz egyszerű feladatunk, mert éppen a Celtichez megyünk szombaton… Még nem játszottam hatvanezer ember előtt, biztosan felejthetetlen élmény lesz. Szeretek sok néző előtt futballozni, engem nem blokkol és zavar, ha sokan vannak a lelátón, épp ellenkezőleg, feldob: szeretem, ha néznek, ha ennyi embernek mutathatom meg, mit tudok. Ami pedig a születésnapomat illeti: nem viszem túlzásba az ünneplést, a barátnőm és a szülei vannak itt velünk, kaptam áfonyás sajttortát, és koccintunk is egyet.”

Hogy az esetleges klubváltásra mikor lehet koccintani, egyelőre kérdés. Harsányi Zoltán, a menedzsere elmondta, hogy a Dundee United szeretné megtartani Keresztest, de több európai, sőt egyesült államokbeli klub is érdeklődik iránta – hozzátette, a ügyfele álma az angol élvonalban szerepelni. Mint ismert, a szerződése 2027 nyaráig érvényes az NB I-es Nyíregyháza Spartacusnál, amely tavaly júliusban adta kölcsön egy évre a skót első ligás csapatnak.

„A célom nem lehet más, mint Nagy-Britanniában maradni. Kedvelem ezt a futballkultúrát és a miliőt, amely körülveszi a labdarúgást, ahogyan megbecsülik a futballistákat, ahogyan viszonyulnak a sporthoz. Hogy ez mit jelent, folytatást Skóciában, váltást és Angliát, majd kiderül, de ezzel csak akkor akarok foglalkozni, ha bármilyen konkrétum, nagy lépés történik az ügyemben. Az persze jólesik, hogy a Dundee United szeretne megtartani, ez jó visszajelzés nekem. Az pedig a személyiségemből fakad, hogy mindig jobbra és jobbra törekszem – meglátjuk, mit hoz a jövő, egyelőre sok a kérdőjel.”

Hogy több klub is érdeklődik iránta, nem meglepő, hiszen csapata idénybeli 25 tétmérkőzéséből 23-on az elsőtől az utolsó percig a pályán volt, a Hibernian elleni (1–1) bajnokin a félidőben cserét kért vádlisérülés miatt, míg egyet sárga lapos eltiltása miatt volt kénytelen kihagyni.