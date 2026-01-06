Férfi kosár: családi okok miatt távozik az egy hónapja igazolt légiós Pécsről

A klub közleménye úgy fogalmaz, számítottak volna a folytatásban is, ám a játékos néhány napja közölte, családi okok miatt távozni szeretne, és mindenképpen haza kell utaznia. Noha a pécsiek szerették volna maradásra bírni az amerikai kosarast, több lehetőséget is kínálva neki, hogy maradjon, Vinalesnek egyik opció sem felelt meg, ezért a klub végül elengedte.

Vinales öt bajnokin lépett pályára a pécsieknél, 18.2 pontot és 5.4 gólpasszt átlagolt, három győztes meccsen játszott.