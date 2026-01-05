Heti légiósprogram: Arsenal–Liverpool a Premier League-ben

JANUÁR 5., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Leicester City–West Bromwich Albion 2–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Szuperkupa, elődöntő
Galatasaray–Trabzonspor 4–1
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, csapata első góljához gólpasszt adott.
JANUÁR 6., KEDD
–
JANUÁR 7., SZERDA
–
JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK
ANGLIA
Premier League
21.00: Arsenal–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
JANUÁR 9., PÉNTEK
–
JANUÁR 10., SZOMBAT
IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: St. Pauli–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Union Berlin–Mainz
Union Berlin: Schäfer András
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Südtirol–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
SKÓCIA
Premiership
16.00: Celtic–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: FC Andorra–Cultural Leonese
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
JANUÁR 11., VASÁRNAP
ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
15.00: Portsmouth–Arsenal
Portsmouth: Kosznovszky Márk
15.30: Hull City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
15.30: Swansea City–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
CIPRUS
Cyprus League
16.00: Anorthoszisz–Ahnasz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Bayern München–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
JANUÁR 12., HÉTFŐ
ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
20.45: Liverpool–Barnsley
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik