Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: Arsenal–Liverpool a Premier League-ben

Vágólapra másolva!
2026.01.05. 23:05
null
Címkék
légiósok légióskörkép légiósprogram
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok heti tétmérkőzései.

 JANUÁR 5., HÉTFŐ 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Leicester City–West Bromwich Albion 2–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG
Szuperkupa, elődöntő
Galatasaray–Trabzonspor 4–1
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, csapata első góljához gólpasszt adott.

 

 JANUÁR 6., KEDD 

 JANUÁR 7., SZERDA 

 JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK 

ANGLIA
Premier League
21.00: Arsenal–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

 

 JANUÁR 9., PÉNTEK 

 JANUÁR 10., SZOMBAT 

IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: St. Pauli–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Union Berlin–Mainz
Union Berlin: Schäfer András

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Südtirol–Spezia
Spezia: Nagy Ádám

SKÓCIA
Premiership
16.00: Celtic–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: FC Andorra–Cultural Leonese
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

 

 JANUÁR 11., VASÁRNAP 

ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
15.00: Portsmouth–Arsenal
Portsmouth: Kosznovszky Márk
15.30: Hull City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
15.30: Swansea City–West Bromwich Albion 
WBA: Callum Styles

CIPRUS
Cyprus League
16.00: Anorthoszisz–Ahnasz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Bayern München–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence

 

 JANUÁR 12., HÉTFŐ 

ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
20.45: Liverpool–Barnsley
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik

 

légiósok légióskörkép légiósprogram
Legfrissebb hírek

Keresztes Krisztián: Nem lehet más a célom, mint Nagy-Britanniában maradni

Légiósok
8 órája

Ismét klubot válthat a Puskás-díjas magyar csatár

Légiósok
9 órája

Európai kézilabdaligák: Albek Anna három gólja Strasbourgban

Kézilabda
2026.01.04. 20:36

Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar góllal nyert a Zwickau

Kézilabda
2026.01.04. 00:01

NB I: Bárány Donát a télen klubot válthat

Labdarúgó NB I
2026.01.03. 17:13

Légiósok: Tóth Balázs a vezetőedző kérésére a kispadon ült a Sheffield Wednesday ellen

Légiósok
2025.12.31. 20:36

Angol, német és olasz élvonalbeli csapatok is lecsapnának Gulácsi Péterre – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.12.31. 13:58

Redzic Damir Dunaszerdahelyről verekedte be magát a válogatottba – ilyen volt légiósaink ősze (II. rész)

Légiósok
2025.12.28. 09:54
Ezek is érdekelhetik