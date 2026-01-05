Nemzeti Sportrádió

Sallai Roland gólpasszt adott, a Galatasaray Szuperkupa-döntőbe jutott

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 19:53
Fotó: Getty Images
Címkék
Trabzonspor Galatasaray Sallai Roland
Sallai Roland gólpasszal segítette vezetéshez csapatát, a Galatasarayt a labdarúgó török Szuperkupa Trabzonspor elleni elődöntőjében, amelyet az isztambuli csapat 4–1-re nyert meg. A mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott játékos íveléséből remek kapásgól született.

A mérkőzést végigjátszó Sallai Roland gólpasszát követően született meg az első gólja a mérkőzésnek, amelyen 4–1-re nyert meg a Galatasaray.

Sallaiék az elődöntő keddi mérkőzésén kapnak ellenfelet a Fenerbahce és a Samsunspor közül. A döntőt szombaton játsszák.

Galatasaray [1] - 0 Trabzonspor- Bariş Alper Yilmaz 38'
byu/playerforlife123 insoccer

TÖRÖK SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
Galatasaray–Trabzonspor 4–1
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt.

 

Trabzonspor Galatasaray Sallai Roland
Legfrissebb hírek

Juhász Dorka vezérletével Galatasaray-siker Ankarában a török női kosárligában

Kosárlabda
2025.12.24. 14:45

Sallai Rolandék magabiztos győzelmet arattak Szalai Attiláék felett – videó

Légiósok
2025.12.21. 20:06

Sallaiért Londonból jelentkeztek – csillagászati összegért engednék el

Légiósok
2025.12.20. 14:18

Sallai Roland a tizenhatosról lőtt gólt a Galatasarayban – videó

Minden más foci
2025.12.13. 18:24

Sallaiék kikaptak a tizenegyest hibázó Monacótól, nehéz helyzetbe kerültek a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 22:56

Ismét tétmeccsen játszhat Sallai Roland

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 14:51

Törökország: igazságos pontosztozkodás a szuperrangadón

Légiósok
2025.12.01. 20:20

Sallai kétmeccses eltiltást kapott, nem játszik a Fenerbahce ellen

Légiósok
2025.11.28. 10:46
Ezek is érdekelhetik