Sallai Roland gólpasszt adott, a Galatasaray Szuperkupa-döntőbe jutott

A mérkőzést végigjátszó Sallai Roland gólpasszát követően született meg az első gólja a mérkőzésnek, amelyen 4–1-re nyert meg a Galatasaray.

Sallaiék az elődöntő keddi mérkőzésén kapnak ellenfelet a Fenerbahce és a Samsunspor közül. A döntőt szombaton játsszák.

TÖRÖK SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

Galatasaray–Trabzonspor 4–1

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt.