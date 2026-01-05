Sallai Roland gólpasszt adott, a Galatasaray Szuperkupa-döntőbe jutott
Sallai Roland gólpasszal segítette vezetéshez csapatát, a Galatasarayt a labdarúgó török Szuperkupa Trabzonspor elleni elődöntőjében, amelyet az isztambuli csapat 4–1-re nyert meg. A mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott játékos íveléséből remek kapásgól született.
A mérkőzést végigjátszó Sallai Roland gólpasszát követően született meg az első gólja a mérkőzésnek, amelyen 4–1-re nyert meg a Galatasaray.
Sallaiék az elődöntő keddi mérkőzésén kapnak ellenfelet a Fenerbahce és a Samsunspor közül. A döntőt szombaton játsszák.
TÖRÖK SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
Galatasaray–Trabzonspor 4–1
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt.
