Liga 2: nyolcvanpercnyi vezetés ellenére pont nélkül maradt a Sepsi Bukarestben

2025.09.30. 18:30
Steaua Sepsi OSK Sepsi Liga I
Rangadót vesztett a Sepsi OSK a román labdarúgó-bajnokság másodosztályában, megszakítva négyes győzelmi sorozatát, és elszalasztva a lehetőséget, hogy felsőházi rájátszást érő helyre lépjen előre a táblázaton.
 

A román Védelmi Minisztérium tulajdonában levő Steaua, bár nincs feljutási joga az élvonalba, a Liga 2 legerősebb csapatai közé számít, azonban közönsége kizárólag pár száz ultrából áll – kedd délután a székelyföldi szurkolók hangja is tisztán hallatszott a Ghencea Stadionban. Főleg, miután kedvenceik már a 39. másodpercben vezetést szereztek: egy szépen felépített jobboldali támadás után Ignacio Heras éles szögből, a kapufa segítségével talált be tavalyi klubjának.

A Sepsi innen kezdve a labdabirtoklásra és a védekezésre összpontosított, ám közben érzékeny veszteségeket szenvedett támadósorában: három percen beült Bosórisz Cmiljanincs, majd Cosmin Matei kért cserét sérülés miatt.

A Steaua támadásai így is csak a szünet után váltak veszélyessé, bár közben Mihajlo Neskovics ívelését is bravúrral kellett védje a hazai kapus. A Sepsi sikerét végül a bukarestiek cserecsatára, Rúben López akadályozta meg, aki a székelyföldi lescsapdát kijátszva közelről egyenlített a 83. percben.

A ráadásperceket Bogdan Otelita második sárga lapja miatt tíz játékossal kellett megvívja a Sepsi, Rúben López pedig egy perc alatt kihasználta az emberelőnyt, hét méterről a léc alá fejelte a Steaua győztes gólját.

Liga 2, 8. forduló
Steaua–Sepsi OSK 2–1 (Rúben López 83., 90+2., ill. Heras 1.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést
Az állás: 1. Corvinul 22 pont, 2. Nagyvárad 21, 3. Chindia 17, …11. Sepsi OSK 13

 

Steaua Sepsi OSK Sepsi Liga I
