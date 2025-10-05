Csupán döntetlent játszott Szakolcán, ám ismét élre állt a Dunaszerdahely

NIKÉ LIGA

10. FORDULÓ

Szakolca–Dunaszerdahely 1–1 (0–0)

Szakolca, Városi Stadion, 661 néző. Vezette: Ruc

Szakolca: Junas – Simko, Suver, Guinari, Gazi – Baris, Masik – Smejkal (Leginus, 60.), Daniel, Pudhorocky (Podhorin, 72.) – Morong (Cernek, 89.). Vezetőedző: David Oulehla

DAC: Popovics – Blazek, Kacsaraba, Nemanic, Rhyan Modesto (Méndez, a szünetben) – Tuboly, Ouro (A. Gueye, 78.), Herc (F. Gruber, 60.) – Redzic (A. Sylla, 60.), Djukanovics (Gagua, 89.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Baris (62. – 11-esből), ill. Djukanovics (71. – 11-esből)

Kiállítva: Guinari (70.)

A DAC-ra tizenhat nap leforgása alatt már az ötödik találkozó várt a morva határ közelében. Szerdán a sárga-kékek remekül teljesítettek a 2. bajnoki fordulóból elhalasztott mérkőzésén Kassán, kétgólos győzelmüknek köszönhetően a bajnoki táblázat élére ugrottak. Ugyan szombaton a Zsolna lett az éllovas, de a dunaszerdahelyiek tudták, hogy ha győznek Szakolcán, akkor visszaelőznek.

Branislav Fodrek, a DAC mestere már a kassai, hétközi sikeres meccs után jelezte, hogy ugyan a hazai zöld-fehér együttesnek nem megy jól, de így is nagyon nehéz meccs vár a csapatára – főleg mentálisan. A dunaszerdahelyi mester csak egy helyen változtatott a szerdai meccshez képest: az utóbbi meccseken gyengébb formát mutató Cotne Kapanadze helyett Filip Blazek játszott a védelem jobb oldalán.

Alig telt el pár másodperc, egy felelőtlen könyöklés miatt Rhyan Modesto kapott sárga lapos figyelmeztetést, ezt követően Erik Daniel lövése szállt kapu fölé. Ezután a másik oldalon Ammar Ramadan, majd Filip Blazek, aki szülővárosában és egyben az egykori egyesülete ellen lépett pályára, lövését hárította Martin Junas kapus.

Feltűnő volt a stadion rossz talaja: egyenetlen, nagyon száraz gyepen játszottak a csapatok; ezzel a fegyverrel is próbálkoztak a szakolcaiak...

Enyhe mezőnyfölényben játszott a DAC, de csak nagyon nehezen törte meg a hazai védelmi falat. Ha pedig lövőhelyzetbe kerültek a vendégek, gyatra volt a befejezés. Mint például a 29. percben, amikor Ammar Ramadan remekül játszotta meg a labdát, azonban Christian Herc gyengén, csak a hazai kapus kezébe küldte a játékszert.

A hivatalos adat alapján 198-an váltottak jegyet a vendégszektorba, a sárga-kékek űzték hajtották a csapatukat, de a játékosok teljesítményéhez lehetett néhány szava a szünetben Fodrek edzőnek...

Rögtön a szünet után Samsindin Ouro megszerezhette volna első gólját a DAC mezében: Klemen Nemanic hosszú labdája után ügyesen játszotta át magát Mario Suveren, de pár méterről a kapu fölé lőtt.

Aktívabb, egy egészen más DAC-ot látott a 661 néző. Sorra jöttek a támadások a hazai kapura, egy percen belül Christian Herc kétszer is gólt szerezhetett volna. Előbb a bal kapufát találta el, majd a tizenhatos vonaláról nem találta el a kaput. Egy óra játék után Viktor Djukanovics lövése nem okozott gondot Junasnak.

A vendéghelyzetek kimaradtak, a hazaiak pedig megszerezték a vezetést: egy bal oldali szöglet után Alioune Sylla kezét érte a labda és a megítélt büntetőt Damian Baris biztosan értékesítette (1–0).

A 68. percben Viktor Djukanovics remekül fordult le a tizenhatos vonalánál Peter Guinairól, aki visszahúzta őt. A játékvezető büntetőt ítélt a DAC-nak, majd a VAR jelzését követően ki is állította a hazai játékost. A megítélt büntetőt a sértett, Viktor Djukanovics biztosan értékesítette.

Az utolsó tíz perc elején Ammar Ramadan játszotta magát üresbe, 18 méterről leadott lövése a felső lécet érintve hagyta el a játékteret. A 88. percben újabb nagy helyzetet puskázott el a DAC: egy bal oldali beadás után Andreas Gruber tizenegy méterről nem találta el a kaput.

Az ötperces ráadásban három óriási helyzete is volt a vendégeknek, de nem változott az eredmény, amivel a DAC megelőzte a Zsolnát, de nem lehet maradéktalanul elégedett. 1–1