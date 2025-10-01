Nemzeti Sportrádió

Messiék ötöt kaptak otthon, ennek a New York Red Bulls sem örült

2025.10.01. 07:28
Lionel Messi (balra) ezúttal nem talált a kapuba (Fotó: Getty Images)
A Chicago Fire 5–3-as győzelmet aratott az Inter Miami vendégeként az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) keddi mérkőzésén, így bejutott a rájátszásba, a New York Red Bulls ellenben 2009 óta először nem lesz ott a folytatásban.

Pintér Dániel nem volt ott az Inter Miami keretében, a floridaiak Lionel Messivel és Luis Suárezzel a csatársorban fogadták a Chicago Fire-t.

Az argentin klasszis ezúttal nem volt eredményes, uruguayi társa viszont kétszer is betalált. Az Inter Miami három góljára azonban öttel felelt a Chicago, és a Fire ezzel bebiztosította helyét a rájátszásban.

A chicagói győzelemnek New Yorkban nem örültek, mert ezzel biztossá vált, hogy a Red Bulls nem lesz ott a folytatásban. A klub legutóbb 2009-ben fejezte be szereplését az alapszakaszban.

LABDARÚGÁS, MAJOR LEAGUE SOCCER
Inter Miami–Chicago Fire 3–5

 

