Messiék ötöt kaptak otthon, ennek a New York Red Bulls sem örült

Pintér Dániel nem volt ott az Inter Miami keretében, a floridaiak Lionel Messivel és Luis Suárezzel a csatársorban fogadták a Chicago Fire-t.

Az argentin klasszis ezúttal nem volt eredményes, uruguayi társa viszont kétszer is betalált. Az Inter Miami három góljára azonban öttel felelt a Chicago, és a Fire ezzel bebiztosította helyét a rájátszásban.

A chicagói győzelemnek New Yorkban nem örültek, mert ezzel biztossá vált, hogy a Red Bulls nem lesz ott a folytatásban. A klub legutóbb 2009-ben fejezte be szereplését az alapszakaszban.

LABDARÚGÁS, MAJOR LEAGUE SOCCER

Inter Miami–Chicago Fire 3–5