Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: remekül helytáll a fiúbajnokságokban a Szentes

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 19:32
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A Szentes fiú vízilabdacsapatai a felsőházban folytathatják a korosztályos bajnokságokat.

A Szentesi Vízilabda Klub fiúcsapatai az elmúlt évadban jutottak fel a korosztályos első osztályú bajnokságba, és

az már az alapszakasz végeztével kiderült, hogy az egyesület ígéretei nem a bennmaradásért küzdenek  a legjobbak között.

A legjobban az alapszakaszt ötödik helyen záró serdülők szerepeltek az évad eddigi részében, az ifjúsági gárda a tizenegyedik, a gyermekcsapat pedig a tizenharmadik pozícióban végzett az első körben.

A versenykiírás szerint az alapszakaszban résztvevő 16 csapat egyfordulós körmérkőzést játszott egymással, majd a felsőházban a legjobb 12 klub folytatja a küzdelmeket. A felső- és az alsóház mezőnye a három országos bajnoki korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) összevont eredménye alapján lett kialakítva, így

a Szentes egyike annak az öt vidéki egyesületnek, amely a legjobbak között küzdhet tovább.

A szentesiek olimpiai bajnok sportszakmai igazgatója, Kis Gábor a klubhonlapon is méltatta a fiúkat.

„Egy lépcsőzetes elvet állítottam fel magamban a srácok szereplésére vonatkozóan, de azt kell mondjam, hogy felülmúlták a várakozásaimat– mondta. – Egy-egy korosztálynak olyan csapatokat sikerült legyőznie, mint a KSI, a Ferencváros, a Honvéd, a Vasas vagy a Szolnok. Ezeknek az együtteseknek magas szintű utánpótlás-nevelő műhelyük van, amelyekre példaértékűen tekintek, ezért nagyon büszke vagyok a teljesítményre, az edzőinkre, és természetesen a játékosainkra. A fiúk ezzel a szerepléssel elkerülték az alsóházat. Lehet, hogy ez a jövőben nem mindig fog összejönni, de ez a félév kiválóan sikerült.”

A szentesi fiúk a felsőházban folytathatják a bajnokságokat Forrás: Szentesi VK

A Szentes nemrégiben együttműködést kötött a Csongrád Városi Vízilabda SE-vel, amelynek keretében több játékos is érkezett a klub utánpótlásába, valamint a serdülőkkel remeklő edző, Busa Máté is Csongrádról csatlakozott a szakmai stábhoz.

„Az eredmények megmutatják a belefektetett munkát – nyilatkozta Busa Máté. –

ami azt gondolom, egy tizenhat csapatos bajnokságban, friss feljutóként nagy szó. A tizenkettőbe jutás volt a célunk, ezt nemcsak elértük, hanem jócskán felülmúltuk, és erre én sem számítottam.”

(Kiemelt kép forrása: Szentesi VK)

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: Kozma Laura a nyolcaddöntőig jutott az udinei vk-n

Utánpótlássport
5 órája

Triatlon: marad a bevált receptnél az utánpótlás

Utánpótlássport
11 órája

Kézilabda: tornákkal kezdik 2026-ot a korosztályos fiúválogatottak

Utánpótlássport
Tegnap, 19:52

Vívás: ezüstérmes lett a férfi párbajtőrcsapat a bázeli junior-vk-n

Utánpótlássport
Tegnap, 15:34

Sakk: a vb-részvétel is tét az U20-as országos bajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Vívás: Kolumbiában is dobogóra állt Vajda Oszkár

Utánpótlássport
2026.01.04. 19:07

Kajak-kenu: Szegeden is gyűjtheti az érmeket 2026-ban az utánpótlás

Utánpótlássport
2026.01.04. 15:05

Vívás: Taivainen Bence aranyérmes a bázeli junior-világkupán!

Utánpótlássport
2026.01.03. 21:15
Ezek is érdekelhetik