Vízilabda: remekül helytáll a fiúbajnokságokban a Szentes

A Szentesi Vízilabda Klub fiúcsapatai az elmúlt évadban jutottak fel a korosztályos első osztályú bajnokságba, és

az már az alapszakasz végeztével kiderült, hogy az egyesület ígéretei nem a bennmaradásért küzdenek a legjobbak között.

A legjobban az alapszakaszt ötödik helyen záró serdülők szerepeltek az évad eddigi részében, az ifjúsági gárda a tizenegyedik, a gyermekcsapat pedig a tizenharmadik pozícióban végzett az első körben.

A versenykiírás szerint az alapszakaszban résztvevő 16 csapat egyfordulós körmérkőzést játszott egymással, majd a felsőházban a legjobb 12 klub folytatja a küzdelmeket. A felső- és az alsóház mezőnye a három országos bajnoki korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) összevont eredménye alapján lett kialakítva, így

a Szentes egyike annak az öt vidéki egyesületnek, amely a legjobbak között küzdhet tovább.

A szentesiek olimpiai bajnok sportszakmai igazgatója, Kis Gábor a klubhonlapon is méltatta a fiúkat.

„Egy lépcsőzetes elvet állítottam fel magamban a srácok szereplésére vonatkozóan, de azt kell mondjam, hogy felülmúlták a várakozásaimat– mondta. – Egy-egy korosztálynak olyan csapatokat sikerült legyőznie, mint a KSI, a Ferencváros, a Honvéd, a Vasas vagy a Szolnok. Ezeknek az együtteseknek magas szintű utánpótlás-nevelő műhelyük van, amelyekre példaértékűen tekintek, ezért nagyon büszke vagyok a teljesítményre, az edzőinkre, és természetesen a játékosainkra. A fiúk ezzel a szerepléssel elkerülték az alsóházat. Lehet, hogy ez a jövőben nem mindig fog összejönni, de ez a félév kiválóan sikerült.”

A szentesi fiúk a felsőházban folytathatják a bajnokságokat Forrás: Szentesi VK

A Szentes nemrégiben együttműködést kötött a Csongrád Városi Vízilabda SE-vel, amelynek keretében több játékos is érkezett a klub utánpótlásába, valamint a serdülőkkel remeklő edző, Busa Máté is Csongrádról csatlakozott a szakmai stábhoz.

„Az eredmények megmutatják a belefektetett munkát – nyilatkozta Busa Máté. –

Örömteli, hogy a mérkőzéseink nagy részét meg tudtuk nyerni és az alapszakasz ötödik helyén zártunk,

ami azt gondolom, egy tizenhat csapatos bajnokságban, friss feljutóként nagy szó. A tizenkettőbe jutás volt a célunk, ezt nemcsak elértük, hanem jócskán felülmúltuk, és erre én sem számítottam.”

