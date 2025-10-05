Liga 2: Sigér Dávid győztes találatnál adott gólpasszt

A Ceahlaul szemmel láthatóan azzal a céllal érkezett Sepsiszentgyörgyre, hogy semmiképpen ne kapjon gólt, és ennek jegyében az első félidőben végig saját kapuja elé húzódva védekezett. A hazaiak sorra rúgták a szögleteket és szabadrúgásokat, de lövéseik rendre elakadtak a védők blokkjaiban vagy a remekül védő Ionut Ailenei kapusban.

A szünet után viszont gyorsan sikerült feltörnie a vendégek védelmét a Sepsinek: Sigér mélységi passza után Dimitri Oberlin lefordult a védőjéről, és a tizenegyespontról úgy lőtte ki a bal felső sarkot, hogy a labda a kapufát is érte. A kapott gól után megpróbált kitámadni a Ceahlaul, de nagyobb helyzetek továbbra is a szentgyörgyiek előtt adódtak. A vendégek első kaput találó lövése csupán a 77. percben érkezett, és bár a legvégén már a Sepsit is inkább az előny megtartása érdekelte, a győzelme nem forgott veszélyben.

Sigér gólpassza 1:18 után

LIGA 2, 9. FORDULÓ

Sepsi OSK–Ceahlaul Piatra Neamt 1–0 (Oberlin 52.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést, a győztes találatnál gólpasszt adott.

Az állás: 1. Corvinul 23 pont, 2. Nagyvárad 22 pont, 3. Chindia 20 pont, … 9. Sepsi OSK 16 pont