Nemzeti Sportrádió

Liga 2: Sigér Dávid győztes találatnál adott gólpasszt

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2025.10.05. 14:08
Sigér Dávid (középen) győztes gólpasszt adott
Sigér Dávid Sepsi OSK Liga 2
Egyetlen gól is elég volt a Sepsi OSK sikeréhez a román másodosztály vasárnap déli mérkőzésén, a Ceahlaul ugyanis támadásban nem sok vizet zavart Sigér Dávid székelyföldi csapata vendégeként.

 

A Ceahlaul szemmel láthatóan azzal a céllal érkezett Sepsiszentgyörgyre, hogy semmiképpen ne kapjon gólt, és ennek jegyében az első félidőben végig saját kapuja elé húzódva védekezett. A hazaiak sorra rúgták a szögleteket és szabadrúgásokat, de lövéseik rendre elakadtak a védők blokkjaiban vagy a remekül védő Ionut Ailenei kapusban. 

A szünet után viszont gyorsan sikerült feltörnie a vendégek védelmét a Sepsinek: Sigér mélységi passza után Dimitri Oberlin lefordult a védőjéről, és a tizenegyespontról úgy lőtte ki a bal felső sarkot, hogy a labda a kapufát is érte. A kapott gól után megpróbált kitámadni a Ceahlaul, de nagyobb helyzetek továbbra is a szentgyörgyiek előtt adódtak. A vendégek első kaput találó lövése csupán a 77. percben érkezett, és bár a legvégén már a Sepsit is inkább az előny megtartása érdekelte, a győzelme nem forgott veszélyben. 

Sigér gólpassza 1:18 után

LIGA 2, 9. FORDULÓ
Sepsi OSK–Ceahlaul Piatra Neamt 1–0 (Oberlin 52.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést, a győztes találatnál gólpasszt adott. 

Az állás: 1. Corvinul 23 pont, 2. Nagyvárad 22 pont, 3. Chindia 20 pont, … 9. Sepsi OSK 16 pont

 

