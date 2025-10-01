Kassai sikerével az élre ugrott a Dunaszerdahely

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

A 2. FORDULÓBÓL PÓTOLT MÉRKŐZÉS

FC Kassa֪–Dunaszerdahely 0–2 (0–2)

Kassa, Kosická futbalová aréna, 2182 néző. Vezette: Dzivjak

Kassa: Kira – Teplan (Perisics, 71.), Krivák (Gallovic, a szünetben), Kruzliak (Goljan, a szünetben) – Magda, Zsigmund, Jakubek, Kakay – Kovács M. (Domik, 71.) – Miljanic (Rehus, 61.), Cerepkai. Vezetőedző: Roman Skuhravy

DAC: A. Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Ryhan Modesto – Ouro, Tuboly, Herc (Udvaros, 61.; Gagua, 67.) – Redzic (Gruber, 61.), Djukanovics (Sylla, 67.), Ramadan (Blazek, 80.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Djukanovics (41.), Herc (44.)

Minkét csapatnak megvolt a különös célja a meccs előtt. Ha a három pontot a hazaiak szerzik, akkor az utolsó helyről fellépnek a tizedikre. Ha pedig a vendégek, akkor átveszik a vezetést a Niké Ligában. Erre a felvetésre a dunaszerdahelyi mester megjegyezte, hogy ezt egyáltalán nem tartják a szemük előtt. Csak a meccsre koncentrálnak és arra, hogy megszerezzék a három pontot.

Sorozatban a második angol hét közepén van a DAC. Az előző során a hét közepén abszolválta a Bős elleni kupamérkőzést, ma pedig a 2. fordulóból elhalasztott bajnoki következett a Kassa otthonában. Eredetileg a két sárga-kék csapat augusztus elején csapott volna össze, ám a keletiek a Konferencialigában való részvételük miatt halasztást kértek.

A kassaiak, igaz, két meccsel kevesebbet játszottak, ebben az idényben gyengén muzsikálnak, csak négy pontot szereztek. Az utolsót szombaton a Sároseperjes elleni rangadón, melyet közel kilencezren voltak a lelátón. Szerdán csak 2182. Hétközi meccs és nagyon hideg idő lehetett az oka a kevés nézőnek. Hosszú idő után egy olyan találkozóra került sor Kassán, amikor magyarok léptek egymás ellen pályára. A hazaiak sárga mezében Kovács Mátyás, aki a dunaszerdahelyi Tuboly Mátéval a Vasasban, Redzic Damirral pedig a magyar korosztályos válogatottakban szerepeltek együtt.

A kassaiak rámenős játéka meglepte a Dunaszerdahelyt. A hazaiak domináltak, húsz perc játék után a vendégek oldalán több nulla világított: a lövések, a kapura tartó lövések, nagy helyzetek, szögletek számánál. A hazaiak többször is megszerezhették volna a vezetést. Azonban vagy pontatlanok voltak, vagy pedig két Daniel Magda-lövésnél Alekszandar Popovics védett nagyszerűen. A dunaszerdahelyiek csak a 27. percben jutottak el Matus Kira kapuja felé, azonban Christián Herc lövése nem okozott gondot a hazai portásnak. Nemsokára már egy az utóbbi hetekben megszokott dinamikus, dunaszerdahelyi támadás futott végig a pályán, azonban Ammar Ramadan lövését biztosan fogta Kira.

A 33. percben ismét nagyot védett Popovics, majd kétszer robbantott a DAC. Előbb Redzic Damir átadása után Viktor Djukanovics gyönyörűen a jobb felső sarokba lőtt, majd a kedden a 27. születésnapjához érkező Christian Herc volt eredményes: szép támadás végén Samsindin Ouro üresen találta meg a dunaszerdahelyi kapitányt, akinek már csak az üres kapuba kellett bepasszolni a labdát. Az utolsó másodpercekben a DAC lezárhatta volna a meccset, Djukanovics lövése a bal kapufától vágódott ki a mezőnybe.

A szünet után Ammar Ramadan lábában volt a harmadik vendéggól, azonban egy egyéni akció után Kira csak kezébe küldte a játékszert. A labda ugyan gyakrabban volt a hazaiak lábán, próbálkoztak lövésekkel is, de ezek pontatlanok voltak.

Szerencsétlenül végződött a találkozó a DAC 18 éves saját nevelésű játékosa, Nathan Udvaros számára, aki csak öt percet töltött a pályán, ugyanis belelépett Roman Cerepkai lövésébe, és nem tudta folytatni a meccset.

Az utolsó negyedóra elején újabb meccslabdája volt a vendégeknek. Ramadan ügyesen ugratta ki Andreas Grubert, aki a felső lécet találta telibe. Győzelmével élre állt a DAC. 0–2