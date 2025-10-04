Nemzeti Sportrádió

Gól nélküli döntetlent játszott a Komárom

2025.10.04. 22:11
Fotó: KFC Komárom
Komárom Sároseperjes Nike Liga
A labdarúgó Niké Liga 10. fordulójában a Komárom a Sároseperjes csapatát fogadta Aranyosmaróton, a 375 néző gólt nem látott.

 

Az első percekben aktívabb volt a vendégcsapat, majd a komáromi Elvis Mashike és Kiss Filip szerezhetett volna gólt. A hazaiak szerencsétlenségére az utóbb említett, egykori szlovák válogatott újra megsérült. Nemsokára csak a hazaiak kapusának, Száraz Benjaminnak köszönhetően nem vezetett a Tatran.

Közvetlenül a szünet előtt a hazaiak gólt értek el, azonban Dan Ozvolda remek találatát érvénytelenítette a játékvezető, mivel a VAR vizsgálat alapján Ondrej Rudzan belerúgott Fiulip Soucekba a találat előtt.

A második félidő elején Soucek a felső lécet találta el. Ezután a felébredtek a lilák, jöttek a helyzetek is, de maradt az igazságos gól nélküli döntetlen.

A Komárom sorozatban harmadszor maradt győzelem nélkül, a válogatott szünet után a tizenegyedik helyről folytatja.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
10. FORDULÓ
Komárom–Tatran Presov (Sároseperjes) 0–0

 

Komárom Sároseperjes Nike Liga
