Superliga: FK Csíkszereda–Universitatea Cluj

ROMÁN SUPERLIGA
12. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Universitatea Cluj 2–0 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion. Vezeti: Viorel Flueran
Csíkszereda: Pap – Pászka, Celic, Hegedűs, Ferenczi – Végh, Veres – Anderson Ceará, Bödő, Szalay Sz. – Dolny. Vezetőedző: Ilyés Róbert.
Kispadon: Karácsony, Bloj, Eppel, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Palmes, Gergely, Csürös, Bakos, Jebari
Universitatea: Gertmonas – Artean (Macalou, a szünetben), Cisse, Cristea, Chipciu – Bic (Murgia, 55.), Drammeh - El Sawy (Trica, a szünetben), Fabry, Miguel Silva – Postolachi. Vezetőedző: Ioan Ovidiu Sabau
Kispadon: Lefter, Chirila, Mikanovic, Capradossi, Tosca, Codrea, Murgia, Bota, Orban, Macalou, Trica
G.: Szalay (19.), Dolny (46.)