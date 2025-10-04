Nemzeti Sportrádió

Superliga: FK Csíkszereda–Universitatea Cluj

2025.10.04. 13:50
Szalay Szabolcs szerezte meg a vezetést a Csíkszeredának az első félidőben (Fotó: FK Csíkszereda/Pál Zoltán)
Universitatea Cluj FK Csíkszereda Superliga
A román élvonalban újonc, még nyeretlen, a tabellán öt ponttal 15. FK Csíkszereda a 14 ponttal 9. kolozsvári Universitatea ellen lép pályára otthon a Superliga 12. fordulójában. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő tudósításunkban!

 

ROMÁN SUPERLIGA
12. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Universitatea Cluj 2–0 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion. Vezeti: Viorel Flueran
Csíkszereda: Pap – Pászka, Celic, Hegedűs, Ferenczi – Végh, Veres – Anderson Ceará, Bödő, Szalay Sz. – Dolny. Vezetőedző: Ilyés Róbert. 
Kispadon: Karácsony, Bloj, Eppel, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Palmes, Gergely, Csürös, Bakos, Jebari 
Universitatea: Gertmonas – Artean (Macalou, a szünetben), Cisse, Cristea, Chipciu – Bic (Murgia, 55.), Drammeh - El Sawy (Trica, a szünetben), Fabry, Miguel Silva – Postolachi. Vezetőedző: Ioan Ovidiu Sabau 
Kispadon: Lefter, Chirila, Mikanovic, Capradossi, Tosca, Codrea, Murgia, Bota, Orban, Macalou, Trica
G.: Szalay (19.), Dolny (46.)
 

 

 

Universitatea Cluj FK Csíkszereda Superliga
Ezek is érdekelhetik