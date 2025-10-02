Baráth Péterrel a soraiban győzött a Raków a Konferencialigában, Kovacevic mesterhármast szerzett Celjében

Baráth Péter a kispadon kapott helyet a Raków Czestochowa Universitatea Craiova elleni találkozóján, amely az első negyvenöt percben még nem hozott gólt, a második félidőben viszont Tomasz Pienko gyorsan megszerezte a vezetést a lengyel csapatnak, miután a lövése szerencsével becsorgott a román kapuba. A 75. percben Karol Struski helyett Baráth Pétert is pályára küldte Marek Papszun vezetőedző, a Raków pedig a 80. percben Oskar Repka révén másodszor is betalált, ezzel kialakítva a találkozó végeredményét. 2–0

Az AZ Alkmaar Kovács Bendegúz nélkül látogatott az AEK Larnaca otthonába, és ritka szerencsétlen módon indította az összecsapást: két perc sem telt el ugyanis, amikor Alexandre Penetra rátaposott ciprusi ellenfele bokájára, amiért a játékvezető egyből felmutatta neki a piros lapot. Mint kiderült, a tíz emberrel küzdő AZ vesszőfutása ezzel megkezdődött: előbb Waldo Rubio egy lépésről pofozta a labdát a látogatók kapujába, majd a második félidőben tragédiává változott a találkozó alkmaari szemszögből, hiszen Rijad Bajic, Djordje Ivanovics és Marcus Rohden is betalált, kialakítva a végeredményt. 4–0

A végső győzelemre is esélyesnek számító Fiorentina a Sigma Olumoucot látta vendégül, és aratott magabiztos győzelmet: Roberto Piccoli a 27. percben egyedül indult meg a kapu felé, majd higgadtan gurított a jobb sarokba. Úgy tűnt, ez az egyetlen találat születik a mérkőzésen, azonban amikor már mindenki a hármas sípszót várta, még Cher Ndour is bevette a csehek kapuját egy kontra után, ezzel már tényleg kialakítva a végeredményt. 2–0

A játéknap legjobb egyéni teljesítménye Franko Kovacevic nevéhez fűződött: a Celje horvát támadója klasszikus mesterhármast szerzett az AEK Athén ellen, csapata ennek köszönhetően nyert 3–1-re.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh) 2–0 (Piccoli 27., Ndour 90+5.)

Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia) 1–2 (R. Ibrahim 64., ill. Yirajang 26. – öngól, Outtara 41.)

Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török) 0–1 (Musaba 10.)

Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír) 4–1 (Sadilek 33., Suchomei 45., Sörensen 50., Haraslin 90., ill.Mandroiu 83.)

Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 3–1 (F. Kovacevic 34., 55., 80., ill. Kutesa 7.)

Aberdeen (skót)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–3 (Karlsson 8. – 11-esből, Devlin 69., ill. Nazarina 39., L. Ferreira 54., Pedrinho 60.)

Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román) 2–0 (Pienko 47., Repka 60.)

AEK Larnaca (ciprusi)–AZ (holland) 4–0 (Rubio 25., Bajic 54., D. Ivanovics 73., Rohden 83.)

Kiállítva: Penetra (2., AZ)

Shelbourne (ír)–Häcken (svéd) 0–0

KORÁBBAN

Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol) 0–2 (D. Munoz 31., Nketiah 58.)

Kiállítva: Sosa (76., Crystal Palace)

Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 4–1 (Palma 14., Ishak 21., Ismaheel 45+2., Bengtsson 77., ill. Radulovics 64.)

Rayo Vallecano (spanyol)–Skendija (északmacedón) 2–0 (U. López 28., F. Pérez 32.)

Omonia (ciprusi)–Mainz (német) 0–1 (Amiri 75. – 11-esből)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai) 1–0 (Balleste 57.)

Kiállítva: Mbong (62., Hamrun)

Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 5–0 (Bilbija 12., Dujmovic 21., Jakovljevic 40., Damascan 69., Mikic 85.)

Kuopion PS (finn)–Drita (koszovói) 1–1 (Parzyszek 74., ill. Dabiqaj 80.)

Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi) 3–0 (Lakweiry 7., Bair 11., Diakite 33.)

Noa (örmény)–HNK Rijeka (horvát) 1–0 (Mujahusejnovic 6.)

Kiállítva: Jankovic (30., Rijeka)