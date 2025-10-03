Szabó Levente öt perccel a beállása után gólt szerzett a 2. Bundesligában

Szabó Levente a sérülést szenvedő védő, Louis Breunig helyett állt be a 81. percben, majd öt perc múlva 11 méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott Mehmet Aydin beadásából. Két perccel később azonban másodszor is gólt kapott a Braunschweig a mérkőzésen, így a Paderborn elvitte mindhárom pontot.
A kétszeres magyar válogatott csatár az első gólját szerezte az idényben – eddig egy gólpassza volt –, s február 9-e után talált be újra, akkor a Karlsruhe kapuját vette be tizenegyesből csapata 2–0-s győzelme alkalmával.
A Braunschweig zsinórban negyedszer kapott ki, és nyolc mérkőzés után hét pontot gyűjtve a 15. helyen áll a tabellán.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Braunschweig–Paderborn 1–2
Braunschweig: Szabó Levente a 81. percben beállt, öt perc múlva gólt szerzett, újabb hat perccel később sárga lapot kapott.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK LÉGIÓSAINK PÉNTEKI MÉRKŐZÉSEIN
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Seraing–Lommel 2–3
Lommel: Vancsa Zalán kezdőként 68 percet töltött a pályán.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Pogon Szczeczin–Piast Gliwice
Pogon: Molnár Rajmund
SZLOVÉNIA
Priva Liga
20.15: Olimpija Ljubljana–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Antalyaspor–Rizespor 2–5
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.