Szabó Levente öt perccel a beállása után gólt szerzett a 2. Bundesligában

Szabó Levente a sérülést szenvedő védő, Louis Breunig helyett állt be a 81. percben, majd öt perc múlva 11 méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott Mehmet Aydin beadásából. Két perccel később azonban másodszor is gólt kapott a Braunschweig a mérkőzésen, így a Paderborn elvitte mindhárom pontot.

A kétszeres magyar válogatott csatár az első gólját szerezte az idényben – eddig egy gólpassza volt –, s február 9-e után talált be újra, akkor a Karlsruhe kapuját vette be tizenegyesből csapata 2–0-s győzelme alkalmával.

A Braunschweig zsinórban negyedszer kapott ki, és nyolc mérkőzés után hét pontot gyűjtve a 15. helyen áll a tabellán.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Braunschweig–Paderborn 1–2

Braunschweig: Szabó Levente a 81. percben beállt, öt perc múlva gólt szerzett, újabb hat perccel később sárga lapot kapott.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK LÉGIÓSAINK PÉNTEKI MÉRKŐZÉSEIN

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Seraing–Lommel 2–3

Lommel: Vancsa Zalán kezdőként 68 percet töltött a pályán.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

20.30: Pogon Szczeczin–Piast Gliwice

Pogon: Molnár Rajmund

SZLOVÉNIA

Priva Liga

20.15: Olimpija Ljubljana–Aluminij

Aluminij: Tanyi Barnabás

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Antalyaspor–Rizespor 2–5

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.