Szabó Levente öt perccel a beállása után gólt szerzett a 2. Bundesligában

2025.10.03. 21:21
Szabó Levente az első gólját szerezte az idényben (Fotó: Getty Images)
Szabó Levente csereként pályára lépve gólt szerzett, ennek ellenére csapata, az Eintracht Braunschweig 2–1-re kikapott hazai pályán a Paderborntól a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (2. Bundesliga) 8. fordulójában.

Szabó Levente a sérülést szenvedő védő, Louis Breunig helyett állt be a 81. percben, majd öt perc múlva 11 méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott Mehmet Aydin beadásából. Két perccel később azonban másodszor is gólt kapott a Braunschweig a mérkőzésen, így a Paderborn elvitte mindhárom pontot.

A kétszeres magyar válogatott csatár az első gólját szerezte az idényben – eddig egy gólpassza volt –, s február 9-e után talált be újra, akkor a Karlsruhe kapuját vette be tizenegyesből csapata 2–0-s győzelme alkalmával.

A Braunschweig zsinórban negyedszer kapott ki, és nyolc mérkőzés után hét pontot gyűjtve a 15. helyen áll a tabellán.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Braunschweig–Paderborn 1–2
Braunschweig: Szabó Levente a 81. percben beállt, öt perc múlva gólt szerzett, újabb hat perccel később sárga lapot kapott.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK LÉGIÓSAINK PÉNTEKI MÉRKŐZÉSEIN
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Seraing–Lommel 2–3
Lommel: Vancsa Zalán kezdőként 68 percet töltött a pályán.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Pogon Szczeczin–Piast Gliwice
Pogon: Molnár Rajmund

SZLOVÉNIA
Priva Liga
20.15: Olimpija Ljubljana–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Antalyaspor–Rizespor 2–5
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

 

