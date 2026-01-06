Ha Szoboszlai Dominik újra felpörgeti a ritmust...

Nehezen indul az év a Liverpoolnak, mert bár az őszi hullámvölgy (tizenkét tétmeccsen kilenc vereség) után az eredmények szintjén biztató jeleket mutat a csapat, amely minden frontot tekintve immár kilenc mérkőzés óta veretlen, a teljesítményt, valamint azt figyelembe véve, hogy 2026-ban még nyeretlenek a „vörösök”, kifejezetten aggasztó lehet az Arsenal elleni csütörtöki szuperrangadó előtt.

A címvédőnek eleve nem jut sok idő a pihenésre, januárban ugyanis kilenc mérkőzést kell lejátszania, és ezek közül az első kettőn olyan riválissal szemben csúszott meg, amely ellen mindenképpen győzelemben reménykedett: Leeds United 0–0, Fulham 2–2. A bajnoki címért zajló versenyfutásban az idény eddigi képét tekintve aligha lehet meghatározó tényezőként kezelni a Liverpoolt, a két döntetlen után pedig csak megerősítést kapott a vélekedés, amely szerint a fő cél a Bajnokok Ligája-indulás kivívása lehet. Mindenesetre többen megint elkezdték kongatni a vészharangot, és a Mohamed Szalah-ügy kirobbanása óta most először került ismét napirendre Arne Slot menedzser jövője.

„Ha a Liverpool valóban a bajnoki címért akar harcolni jövőre – márpedig ezzel a kerettel illene –, ezt az idényt olyan formában kellene lezárni, ami ezt előrevetíti. Csakhogy egyelőre semmi jele a támadóbb és kiegyensúlyozottabb csapat kialakulásának, miközben számos játékos messze a tudása alatt teljesít. Ha ez így megy tovább májusig, nem lenne meglepő Arne Slot menesztése, mielőtt beléphetne szerződése utolsó évébe” – írta hétfői elemzésében a This is Anfield, igaz, David O’Connell, a szintén a Liverpoolhoz kapcsolódó független portál, a DaveOCKOP főszerkesztője lapunknak úgy nyilatkozott, túl korai ilyen markáns kijelentést tenni.

„Januárban fogadni egy esetleges májusi kenyértörésre kevésbé tűnik megalapozottnak, én megvárnám, mit hoz a tavasz” – fogalmazott O’Connell.

Arról nem is beszélve, hogy a menedzsernek eddig is az árral szemben kellett úsznia a teljesen átalakított és folyamatosan sérülésektől tizedelt kerettel. Az Arsenal elleni mérkőzést megelőzően talán az a legfontosabb feladata Arne Slotnak, hogy a karácsonyi fordulóról eltiltás miatt hiányzó Szoboszlai Dominikot ismét csúcsformába hozza, mert nélküle ez a Liverpool legfeljebb akkor ütőképes, ha Florian Wirtz szárnyal. Csakhogy néhány jó meccset követően a német támadó teljesítménye visszaesett (a Fulham elleni gólja ellenére), ráadásul a combhajlítóizmát fájlalja újabban. A magyar válogatott középpályás a tőle megszokott elánnal tért vissza az új évre, de azt a ritmust még nem érte el, amit korábban látni lehetett tőle, ez pedig – csakúgy, mint eddig – kihat a teljes csapat teljesítményére. Kérdéses továbbá, hogy az elmúlt időszakban jelentős formajavulást mutató Kerkez Milos mire lesz képes a londoni csúcstalálkozón, amelyen a megszokottnál jóval több védekezőmunka hárul rá, miközben elengedhetetlen, hogy a támadásokból is kivegye a részét.

A Liverpoolnak tehát erősödnie kell, és bár felröppent a hír, amely szerint az észak-amerikai profi liga (MLS) február végi indulásáig Lionel Messi kölcsönben a csapathoz érkezhet az Inter Miamitól, a fontosabb liverpooli orgánumok még csak át sem vették a spanyol Sportban megszellőztetett információt.

„Nem hiszem, hogy bármiféle valóságalapja lenne” – mondta erről lapunknak David O’Connell.