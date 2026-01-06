Nemzeti Sportrádió

Női röplabda MK: nincs meglepetés a negyeddöntős mezőnyben

2026.01.06. 20:18
(Fotó: Facebook, Fatum-Nyíregyháza)
röplabda női röplabda Magyar Kupa női röplabda
Az esélyesnek számító csapatok jutottak be a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjébe.

A nyolcaddöntőben egyetlen olyan párharcot rendeztek – még novemberben –, amelyben élvonalbeli együttesek találkoztak, de a Békéscsaba a papírformának megfelelően elbúcsúztatta az újonc TFSE-t, igaz, a fővárosiak a hazai szettgyőzelem után az idegenbeli visszavágón ötjátszmás csatára késztették a viharsarkiakat. A többi extraligás együttes NB I-es riválissal csapott össze, és mindegyik hozta a kötelezőt az egymeccses, idegenbeli párharcokban: az elmúlt négy kiírásban győztes Vasas Óbuda a másodosztályban veretlenül éllovas Veszprémet, a legutóbb ezüstérmes Kaposvár a Kecskemétet, a MÁV Előre a Tatabányát, az UTE a BVSC-t, a Szent Benedek RA a Budaörsöt, a Vasas SC a Haladást, míg utolsóként kedden a tavaly negyedik Nyíregyháza az újpestiek második számú csapatát búcsúztatta játszmaveszteség nélkül.

A január végén rajtoló negyeddöntőkben oda-visszavágós Kaposvár–Vasas SC, UTE–Békéscsaba, Nyíregyháza–MÁV Előre és Szent Benedek RA–Vasas Óbuda párharcokat rendeznek.

A továbbjutók készülhetnek majd a négyes döntőre, amely március 20-21-én lesz a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

NŐI RÖPLABDA MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
UTE U21–Fatum Nyíregyháza 0:3

 

