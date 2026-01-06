Már tizenegyesből sem megy, Pisában is győzött a Como
A nem kimondottan nézőbarát kezdési időpont, és a Pisa gyenge teljesítménye ellenére is közel telt ház, tízezer néző várta a legutóbbi két bajnokiján még gólt sem kapó Como elleni mérkőzést a több mint százéves Garibaldi Arénában Toszkánában. A kilenc döntetlenjével a bajnokság döntetlenkirályának számító Pisánal jóval többet birtokolta a labdát az első félidőben a december első felében két vereséget leszámítva amúgy jó formában lévő Como. Az első félidő ugyan nem volt túl magas színvonalú, de mozgalmas annál inkább, s mindkét csapat előtt akadtak gólszerzési lehetőségek, ezek rendre kimaradtak.
Fordulás után aztán a hazaiak rögtön két nagy helyzettel nyitottak – Gabriele Piccinini mindkét lövését védte Jean Butez. Ezzel nagyjából 25 percre el is lőtte minden puskaporát a Pisa, a Como pedig a 69. percben gólra váltotta az egyre nyomasztóbb mezőnyfölényét, amikor Maximo Perronét nem támadta senki a tizenhatos előterében, ő meg laposan a kapu közepébe lőtt – Adrian Semper nem ért le a nem túl jól helyezett lövésre. Néhány perc múlva Anasztasziosz Duvikasz aztán meg is duplázta a vendégek előnyét, s úgy tűnt eldőlt a mérkőzés. A 80. percben viszont véleményes tizenegyeshez jutott a Pisa, miután Maxence Caqueret mellett földre került Mehdi Lerisz. Ezzel a hazaiak óriási esélyt kaptak rá, november 7. után, 365 perc játék után újra gólt szerezzenek hazai pályán. Más kérdés, hogy M'Bala Nzola a büntetőt pocsékul végezte el, labdáját Butez kapus kiütötte. Így ráadásul a Como maradt a Romával holtversenyben a bajnokságban legkevesebb gólt kapó csapatok listájának az élén. Az ötperces hosszabbítás utolsó mozzanataként Duvikasz harcolt ki egy – az előzőnél jóval egyértelműbb – tizenegyest, amit a görög támadó higgadtan értékesítette is, ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt. Így a Como sorozatban harmadik mérkőzését nyerte meg s már 299 perc óta nem kapott gólt.
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5 – a másodikat 11-esből)
KÉSŐBB
18.00: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Juventus (Tv: Match4)
|1. Internazionale
17
|13
|–
|4
|38–15
|+23
|39
|2. Milan
17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|3. Napoli
17
|12
|1
|4
|26–13
|+13
|37
|4. Como
18
|9
|6
|3
|26–12
|+13
|33
|5. Juventus
18
|9
|6
|3
|24–16
|+8
|33
|6. Roma
18
|11
|–
|7
|20–12
|+8
|33
|7. Bologna
17
|7
|5
|5
|25–17
|+8
|26
|8. Atalanta
18
|6
|7
|5
|21–19
|+2
|25
|9. Lazio
18
|6
|6
|6
|18–14
|+4
|24
|10. Sassuolo
18
|6
|5
|7
|23–22
|+1
|23
|11. Torino
18
|6
|5
|7
|20–28
|–8
|23
|12. Udinese
18
|6
|4
|8
|18–29
|–11
|22
|13. Cremonese
18
|5
|6
|7
|18–21
|–3
|21
|14. Cagliari
18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
17
|4
|6
|7
|12–19
|–7
|18
|16. Lecce
17
|4
|5
|8
|12–23
|–11
|17
|17. Genoa
18
|3
|6
|9
|18–28
|–10
|15
|18. Fiorentina
18
|2
|6
|10
|18–28
|–10
|12
|19. Pisa
19
|1
|9
|9
|13–28
|–14
|12
|20. Verona
17
|2
|6
|9
|13–28
|–15
|12