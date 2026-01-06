Már tizenegyesből sem megy, Pisában is győzött a Como

A nem kimondottan nézőbarát kezdési időpont, és a Pisa gyenge teljesítménye ellenére is közel telt ház, tízezer néző várta a legutóbbi két bajnokiján még gólt sem kapó Como elleni mérkőzést a több mint százéves Garibaldi Arénában Toszkánában. A kilenc döntetlenjével a bajnokság döntetlenkirályának számító Pisánal jóval többet birtokolta a labdát az első félidőben a december első felében két vereséget leszámítva amúgy jó formában lévő Como. Az első félidő ugyan nem volt túl magas színvonalú, de mozgalmas annál inkább, s mindkét csapat előtt akadtak gólszerzési lehetőségek, ezek rendre kimaradtak.

Fordulás után aztán a hazaiak rögtön két nagy helyzettel nyitottak – Gabriele Piccinini mindkét lövését védte Jean Butez. Ezzel nagyjából 25 percre el is lőtte minden puskaporát a Pisa, a Como pedig a 69. percben gólra váltotta az egyre nyomasztóbb mezőnyfölényét, amikor Maximo Perronét nem támadta senki a tizenhatos előterében, ő meg laposan a kapu közepébe lőtt – Adrian Semper nem ért le a nem túl jól helyezett lövésre. Néhány perc múlva Anasztasziosz Duvikasz aztán meg is duplázta a vendégek előnyét, s úgy tűnt eldőlt a mérkőzés. A 80. percben viszont véleményes tizenegyeshez jutott a Pisa, miután Maxence Caqueret mellett földre került Mehdi Lerisz. Ezzel a hazaiak óriási esélyt kaptak rá, november 7. után, 365 perc játék után újra gólt szerezzenek hazai pályán. Más kérdés, hogy M'Bala Nzola a büntetőt pocsékul végezte el, labdáját Butez kapus kiütötte. Így ráadásul a Como maradt a Romával holtversenyben a bajnokságban legkevesebb gólt kapó csapatok listájának az élén. Az ötperces hosszabbítás utolsó mozzanataként Duvikasz harcolt ki egy – az előzőnél jóval egyértelműbb – tizenegyest, amit a görög támadó higgadtan értékesítette is, ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt. Így a Como sorozatban harmadik mérkőzését nyerte meg s már 299 perc óta nem kapott gólt.

OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ

Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5 – a másodikat 11-esből)

