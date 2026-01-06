Nemzeti Sportrádió

Már tizenegyesből sem megy, Pisában is győzött a Como

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 17:02
null
Duvikasz (fehérben) Coppola mellett harcolt ki tizenegyest a végén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Roma Como Serie A Pisa Lecce olasz bajnokság
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának első mérkőzésén kedd délután a Como 3–0-ra győzött a Pisa vendégeként.

A nem kimondottan nézőbarát kezdési időpont, és a Pisa gyenge teljesítménye ellenére is közel telt ház, tízezer néző várta a legutóbbi két bajnokiján még gólt sem kapó Como elleni mérkőzést a több mint százéves Garibaldi Arénában Toszkánában. A kilenc döntetlenjével a bajnokság döntetlenkirályának számító Pisánal jóval többet birtokolta a labdát az első félidőben a december első felében két vereséget leszámítva amúgy jó formában lévő Como. Az első félidő ugyan nem volt túl magas színvonalú, de mozgalmas annál inkább, s mindkét csapat előtt akadtak gólszerzési lehetőségek, ezek rendre kimaradtak. 

Fordulás után aztán a hazaiak rögtön két nagy helyzettel nyitottak – Gabriele Piccinini mindkét lövését védte Jean Butez. Ezzel nagyjából 25 percre el is lőtte minden puskaporát a Pisa, a Como pedig a 69. percben gólra váltotta az egyre nyomasztóbb mezőnyfölényét, amikor Maximo Perronét nem támadta senki a tizenhatos előterében, ő meg laposan a kapu közepébe lőtt – Adrian Semper nem ért le a nem túl jól helyezett lövésre. Néhány perc múlva Anasztasziosz Duvikasz aztán meg is duplázta a vendégek előnyét, s úgy tűnt eldőlt a mérkőzés. A 80. percben viszont véleményes tizenegyeshez jutott a Pisa, miután Maxence Caqueret mellett földre került Mehdi Lerisz. Ezzel a hazaiak óriási esélyt kaptak rá, november 7. után, 365 perc játék után újra gólt szerezzenek hazai pályán. Más kérdés, hogy M'Bala Nzola a büntetőt pocsékul végezte el, labdáját Butez kapus kiütötte. Így ráadásul a Como maradt a Romával holtversenyben a bajnokságban legkevesebb gólt kapó csapatok listájának az élén. Az ötperces hosszabbítás utolsó mozzanataként Duvikasz harcolt ki egy – az előzőnél jóval egyértelműbb – tizenegyest, amit a görög támadó higgadtan értékesítette is, ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt. Így a Como sorozatban harmadik mérkőzését nyerte meg s már 299 perc óta nem kapott gólt.

OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5 – a másodikat 11-esből)
KÉSŐBB
18.00: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Juventus (Tv: Match4)

   
1. Internazionale

17

13438–15+2339
2. Milan

17

115128–13+1538
3. Napoli

17

121426–13+1337
4. Como

18

96326–12+1333
5. Juventus

18

96324–16+833
6. Roma

18

11720–12+833
7. Bologna

17

75525–17+826
8. Atalanta

18

67521–19+225
9. Lazio

18

66618–14+424
10. Sassuolo

18

65723–22+123
11. Torino

18

65720–28–823
12. Udinese

18

64818–29–1122
13. Cremonese

18

56718–21–321
14. Cagliari

18

46819–25–618
15. Parma

17

46712–19–718
16. Lecce

17

45812–23–1117
17. Genoa

18

36918–28–1015
18. Fiorentina

18

261018–28–1012
19. Pisa

19

19913–28–1412
20. Verona

17

26913–28–1512
AZ ÁLLÁS

 

 

