Légiósok: hazatért Brazíliából a magyar csatár

2026.01.06. 16:58
Barkóczi Benedek hazatért (Fotó: facebook.com)
A 20 éves csatár, a 2021–2022-es idényben az MTK-ban az NB I-ben is bemutatkozó Barkóczi Benedek a Facebookon adta hírül, hogy kedden hazatért Brazíliából, ezzel befejeződött pályafutása egyéves brazíliai szakasza.

 

A korábbi U-válogatott Barkóczi Benedek tavaly télen az NB II-es Kozármislenyből ment Brazíliába, ahol előbb a Brasilis FC, majd a Santa Fé FC U20-as csapatában futballozott. Decemberben azonban már jelezte, hogy el kell hagynia az országot, mert határidőig nem kapta meg a további tartózkodáshoz szükséges munkavállalási engedélyt, így a vízumkérelmét is elutasították. Ezért szerződést bontott a Santa Fé FC-vel, hétfőn elhagyta az országot, kedd délután pedig hazaérkezett Budapestre.

„Ma délután hazaértem Brazíliából Budapestre, és az már biztos, hogy most új fejezet kezdődik a pályafutásomban – írja a Facebookon vezetett blogjában. – Nagyon megszerettem Brazíliát az elmúlt egy évben, mióta tavaly télen kiszerződtem. Sok küzdelemmel teli év van mögöttem, voltak nehéz időszakok, de úgy gondolom, a végére sokat fejlődtem mentálisan, hozzáállásban, játéktudásban és emberileg is. Szép év volt, mindig örömmel fogok visszaemlékezni rá, és talán egyszer még visszatérek. Azt most még nem tudom, hol folytatom, de bízom benne, hogy hamarosan eldől.”

 

