Kikapott a Szolnoki Olajbányász, hátrányba került a férfi kosárlabda BL rájátszásában

Ismeretlen terepre jutott a Szolnok, a Bajnokok Ligájában még nem járt a playinben, persze mindössze egyszer szerepelt csak a sorozat első csoportkörében még a 2016–2017-as idényben. Eggyel magasabb szinten, a második számú sorozatban ellenben már vitézkedett a gárda, az ULEB Európa-kupában egy évvel korábban a második körbe jutott az olasz Triestét kedden Miskolcon fogadó Olaj. A rossz idő miatt végül nem jöttek olasz drukkerek, a csapat is busszal, de a magyarok sem sokan látogattak ki a DVTK Arénába, aminek legfőbb oka az országbeli hóhelyzet lehetett. Az ötszörös bajnok neves rivális keretében négy NBA-ben és két Euroligában korábban pallérozódó játékos is ott volt, a spanyol Isráel González vezetőedző gárdája az E-csoportban harmadik lett a török Galatasaray és a német Würzburg mögött két győzelemmel. Noha legutóbbi négy meccsén nyeretlen maradt a Trieste, erősségéről elég annyi, hogy legyőzte az euroligás Armani Milanót is bajnokin.

Somogyi Ádám szépen kilépett duplája nyitotta az összecsapást, hasonló kosárral egyenlített az amerikai Markel Brown, aki két akcióval később technikai hibát érően reklamált a játékvezetőknél. Ahogy az várható volt az eddigi meccsei alapján, a vendégek gyorsan játszottak, főleg egyéni képességekre építve egyszerűen, de jól kosárlabdáztak. A bosnyák Adin Vrabac dobott bravúros dudaszós tempót, s noha mind a hat hazai triplakísérlet rossz volt, öt ponttal a Szolnok állt jobban az első tíz perc után. Le’Tre Darthard üzembiztosan szórta a duplákat, a bokasérülés miatt két hónapot kihagyó amerikai egyre jobb formát mutat visszatérése óta, míg a másik oldalon a mexikói Juan Toscano-Anderson, aki 2022-ben NBA-bajnok lett a Golden State Warriors együttesével, hintett gyönyörű hárompontost a sarokból, aztán nyolc méterről. Brown blokkja után felhördült a közönség, az amerikai hihetetlen hátrányból ért oda, hogy szerelje Krnjajszki Boriszt, aki az AEK elleni meccs hőse volt 24 pontjával és 15 gólpasszával, amivel a 6. forduló csapatába is bekerült. A kilencedik hazai távoli végre bement Auston Barnes révén, egypontos olasz vezetéssel mentek pihenőre a felek a félidőben, s mivel 1/12-es volt a szolnoki triplamutató, ennek még tulajdonképpen örülni is lehetett…

Somogyi hat pontjával folytatódott a meccs a fordulás után, nagy, kemény csata folyt a parketten, ám a negyed közepén tanácstalanná vált az Olaj, tíz ponttal megléptek a távolról egyre többször betaláló vendégek, miközben Somogyiék továbbra is rosszul céloztak a triplavonalon túlról. Jött a „Mindent bele!” a B-középtől, gödörben volt a Tisza-parti gárda, amely 25–13-ra elvesztette a harmadik játékrészt. Egy percen belül nyolcra feljött a Szolnok, majd a következő két percben 8–0-s etapot futott a remekül védekező Trieste, és már 16 ponttal vezetett. Valljuk be, a játék képe és a hazai dobóforma alapján nem volt sok esély a fordításra, amely nem is jöhetett létre, mert az olaszok jobban dobtak és jobban is játszottak. A párharcban előnybe került tehát az olasz együttes, a második felvonást csütörtök este (20 óra) rendezik Triesztben. 62–82

VÉLEMÉNYEK Le’Tre Darthard, a Szolnoki játékosa: – Rengeteg eladott labdánk volt ezen a mérkőzésen, és a távoli dobásokban is akadtak gondjaink, ez pedig egy ilyen jó csapat ellen nem fér bele. Pietro Candussi, a Trieste játékosa: – Kemény mérkőzés volt, végig nagy küzdelemre késztettek minket a szolnokiak, de a harmadik negyed végén sikerült egy kis előnyt szereznünk, és ezt kemény csatában őriztük a mérkőzés végéig.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–PALLACANESTRO TRIESTE (olasz) 62–82 (22–17, 15–21, 13–25, 12–19)

Miskolc, 1000 néző. V: Zurapovic (bosnyák), Horozov (bolgár), Jurcevic (horvát)

SZOLNOK: Somogyi 12, Krnjajszki 4, Holt 7, SKEENS 11, Barnes 9/6. Csere: DARTHARD 11/3, Molnár 2, Vrbac 6, Rudner. Edző: Vedran Bosnic

TRIESTE: Ruzzier, BROWN 14/9, RAMSEY 17/9, BROOKS 10, Uthoff 10/6. Csere: TOSCANO-ANDERSON 9/6, Candussi 11/3, Moretti 9/9, Deangeli 2, Iannuzzi. Edző: Israel González

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–5. 5. p.: 7–7. 7. p.: 14–12. 8. p.: 14–16. 10. p.: 20–16. 11. p.: 24–17. 13. p.: 28–25. 15. p.: 30–27. 17. p.: 35–30. 19. p.: 37–32. 20. p.: 37–38. 23. p.: 41–40. 25. p.: 45–43. 27. p.: 48–48. 29. p.: 48–58. 30. p.: 50–63. 32. p.: 55–63. 34. p.: 55–73. 37. p.: 57–77. 38. p.: 62–77. 39. p.: 62–82

Kipontozódott: Holt (37. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Pallacanestro Trieste javára

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Nagyon jó csapat a Trieste, viszonylag sokáig pariban voltunk velük. Sajnos a meccs második felében sok dobást elhibáztunk, a hárompontosokban ellenfelünk jobb volt, a negyedik negyed elején sem mentek úgy a dolgok, ahogy szerettük volna.

Israel González: – Fontos volt ez a mérkőzés mindkét csapatnak, mert a tét jelentős. Ez látszott is sokáig. A meccs második felében a távoli dobásaink célba értek, ebből sikerült előnyt építenünk, és csapatszinten megfelelő teljesítményt nyújtva megérdemelten nyertünk.