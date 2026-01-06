Algéria a 119. percben szerzett góllal győzött az Afrika-kupa nyolcaddöntőjében
Az első nagyobb helyzet a 25. percben alakult ki, a kongói Cédric Bakambu megcélozta az algériai kaput a tizenhatos jobb oldalától, ám a bal alsó sarokba tartó labdát Luca Zidane védte. Ezt követően is inkább a kongóiak veszélyeztettek. A 26. percben Axel Tuianzabe fejese szállt mellé, majd hét perccel később Bakambu ugyancsak mellé fejelt ígéretes helyzetben.
Az algériaiak a 42. percben jegyezték fel a legnagyobb helyzetüket az első félidőben: Ibrahim Maza a tizenhatoson kívülről, bal lábbal lőtt, de a nem túl erős lövés elkerülte a kaput.
A második félidőben az első játékrészhez képest algériaiak aktívabban futballoztak. Ugyanakkor mindkét védelem jól zárt, így a rendes játékidő gól nélkül ért véget.
A hosszabbításban már szinte mindenki elkönyvelte, hogy jönnek a tizenegyesek, ám a 119. percben Adil Bulbina gyönyörű lövéssel megszerezte a vezetést Algériának, és ez győzelmet is jelentett az észak-afrikaiaknak.
A negyeddöntőben Algéria ellenfele Nigéria lesz.
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Algéria–Kongói DK 1–0 (Bulbina 119.) – hosszabbítás után
Később
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso
A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA
NYOLCADDÖNTŐ
Január 3.
Szenegál–Szudán 3–1
Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2
Január 4.
Marokkó–Tanzánia 1–0
Dél-Afrika–Kamerun 1–2
Január 5.
Egyiptom–Benin 3–1, h. u.
Nigéria–Mozambik 4–0
Január 6.
Algéria–Kongói DK 1–0, h. u.
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso
NEGYEDDÖNTŐ
Január 9.
17.00: Mali–Szenegál
20.00: Kamerun–Marokkó
Január 10.
17.00: Algéria–Nigéria
20.00: Egyiptom–Elefántcsontpart/Burkina Faso
ELŐDÖNTŐ
Január 14.
A 3. HELYÉRT
Január 17.
DÖNTŐ
Január 18.