Konferencialiga: Bolláék sima vereséggel kezdtek Poznanban

A Bolla Bendegúzzal a védelemben felálló, a selejtezőben az ETO FC-t búcsúztató Rapid sorsa hamar megpecsételődött a Lech Poznan otthonában: a lengyelek már a 14. percben megszerezték a vezetést Luis Palma találatával, majd a 21. percben a hondurasi légiós egy gólpasszt is kiosztott, a befejező ember ezúttal Mikael Ishak volt. A 34. percben harmadik gólját is megszerezhette volna a hazai csapat, a második gólt szerző Ishak tizenegyesét azonban hárította a Rapid kapusa, Niklas Hedl.

Nem kellett azonban sokat várni a Lech Poznan harmadik góljára, az első félidő hosszabbításában ugyanis Taofeek Ismaheel is betalált, így a szünetben a vártnál jóval simábban, 3–0-ra vezetett a hazai együttes.

A második félidőben Andrija Radulovics révén ugyan szépítettek az osztrákok, de nem sokkal később Leo Bengtsson visszaállította a csapatok közti háromgólos különbséget, és ki is alakította a végeredményt. Bolla végigjátszotta az összecsapást. 4–1

A kora esti program talán legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapásán a Premier League-ben nagyszerű formában futballozó, és 35 év után először nemzetközi kupában induló Crystal Palace az európai kupaporondon nagy rutinnal rendelkező Dinamo Kijevvel találkozott idegenben, az ukrajnai háborús helyzet miatt Lublinban.

Az Európa-ligából történt kizárása miatt a Konferencialigába átsorolt Palace végig jobban játszott ellenfelénél, és a 31. percben Daniel Munoz fejesével megérdemelten szerezte meg a vezetést. A folytatásban is maradt fölényben az angol együttes, amely két újabb gólt is szerzett – a dolgok szépséghibája volt volt, hogy VAR-vizsgálat után mindkettőt érvénytelenítette a játékvezető.

Az 58. percben viszont már semmi sem mentette meg a Dinamót a második kapott góltól: Yéremi Pino nagyszerű cselsorozata után Eddie Nketiah növelte kettőre csapata előnyét. A 76. percben Borna Sosát második sárga lap után még kiállította a játékvezető, de ez a lényegen már nem változtatott, a Palace megtartotta kétgólos előnyét és minden sorozatot figyelembe véve sorozatban 19. meccse maradt veretlen. 0–2

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol) 0–2 (D. Munoz 31., Nketiah 58.)

Kiállítva: Sosa (76., Crystal Palace)

Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 4–1 (Palma 14., Ishak 21., Ismaheel 45+2., Bengtsson 77., ill. Radulovics 64.)

Rayo Vallecano (spanyol)–Shkendija (északmacedón) 2–0 (U. López 28., F. Pérez 32.)

Omonia (ciprusi)–Mainz (német) 0–1 (Amiri 75. – 11-esből)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai) 1–0 (Balleste 57.)

Kiállítva: Mbong (62., Hamrun)

Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 5–0 (Bilbija 12., Dujmovic 21., Jakovljevic 40., Damascan 69., Mikic 85.)

Kuopion PS (finn)–Drita (koszovói) 1–1 (Parzyszek 74., ill. Dabiqaj 80.)

Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi) 3–0 (Lakweiry 7., Bair 11., Diakite 33.)

Noa (örmény)–HNK Rijeka (horvát) 1–0 (Mujahusejnovic 6.)

Kiállítva: Jankovic (30., Rijeka)

KÉSŐBB

21.00: Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír)

21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)

21.00: Aberdeen (skót)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román)

21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–AZ (holland)

21.00: Shelbourne (ír)–Häcken (svéd)