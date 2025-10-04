Nemzeti Sportrádió

Zseleznicsar Pancsevo–Topolya

2025.10.04. 18:07
null
Mezei Szabolcs (fehérben) egy félidőt kapott (Fotó: Pócs Attila)
szerb bajnokság Zseleznicsar Pancsevo Topolyai SC Topolya
A szerb élvonal 11. fordulójában az eddig idegenben nyeretlen Topolya a pancsovai Zseleznicsar otthonába látogat. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamtosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

SZERB SZUPERLIGA
11. FORDULÓ
ZSELEZNICSAR PANCSEVO–TOPOLYA 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Pancsova, Mladoszt Sportközpont, 600 néző. V: Sz. Osztacsanin. 
Zseleznicsar: Popovics – Djuricsics, Zecsevics, Milikics, Konatar – Grgics (Miloszavljevics, 74.) – Jasper, Ivanov (Vidojevics, 82.), Pirgics, Kuljanin (N. Jovanovics 74.) – Karikari. Edző: Radomir Kokovics. Topolya: Szimics – Mladenovics (Sztancsics, 46.), Krsztics, Capan, Szt. Jovanovics – Dimoszki (Urosevics, 46.), Jovicsics – Szavics, Mezei (Sza. Jovanovics, 46.), Todoroszki (Miloszavics, 80.) – Petrovics (Mboungou, 80.). Edző: Darije Kalezics.
Gólszerző: Djuricsics (36.)

PERCRŐL PERCRE

82. perc: Ivanov is lemegy, Vidojevics a helyére a hazaiaknál.
80. perc: Mboungou első helyzetéből majdnem gólt lőtt! Mellel leveszi, 12 méterről lő, de a hazaiak kapusának sikerül kiütnie a labdát.
80. perc: Mboungou érkezik Petrovics helyére, Todoroszkit Miloszavics váltja.
77. perc: Szasa Jovanovics végzi el a 20 méterről a szabadrúgást, a felső lécet találja el, ez volt a TSC eddigi legnagyobb lehetősége.
76. perc: Milikics rúgja fel Petrovicsot, sárga lap jár érte.
74. perc: Mégis folytatja Zecsevics, ezt jelzi az orvos. Kuljanint és Grgicset cseréli le a hazai edző, helyükre Nikola Jovanovics és Jovan Miloszavljevics érkezik.
73. perc: Zecsevics megsérül, nem tudja folytatni a játékot.
71. perc: Karikari kap egy remek kiugratást Grgicstől, de rosszul veszi át, nagyon dühösek a társak, mert a csatár eldönthette volna a három pont sorsát.
64. perc: Újabb hazai akció, ezúttal a bal oldalon, Capan ment középen, így nem jut el a labda az érkezőkig.
59. perc: Egy remek kiugratás után Sztefan Pirgics kerül ziccerbe, 14 méteres lövését azonban Nikola Szimics szögletre üti. Egyelőre a kapusa tartja meccsben a Topolyát.
57. perc: Dario Grgics indul meg a bal szélről befelé, a tizenhatos sarkához érve jobbal lő, de Szimics nagyot vetődve bravúrral hárít.
55. perc: Szasa Jovanovics viharzik el a jobb szélen, 10 méterről egy pattanás után lő, de a labda a felső léc felett hagyja el a pályát.
50. perc: Karikari lövése egy védőről Jasper elé pattan, de Szimics gyorsabb, és kivetődve a kapujából, ráüti a labdát a hazai játékos lábára, így odalesz a helyzet.
46. perc: Szasa Jovanovics, Szlobodan Urosevics,  Alekszandar Sztancsics érkezik a TSC-be, Mezei Szabolcs, Bojan Dimoszki, Sztefan Mladenovics ment le. Kezdődik is a második félidő.

45. perc: Vége az első félidőnek, nincs ráadás.
36. perc: Vezet a Zseleznicsar! Kuljanin egy remek csel után betör a tizenhatoson belülre a jobb oldalon, élesen középre lőtt labdájára Djuricsics érkezik, aki három méterről megszerzi a hazaiaknak a vezetést, 1–0!
31. perc: Konatar lő 19 méterről, Szimics számít a kellemetlen, jobb sarokba tartó lövésre, és oldalra üti a labdát.
28. perc: A második hazai szöglet jobbról érkezik, Jasper ugrik a legmagasabbra, de méterekkel a kapu fölé fejel.
23. perc: Todoroszki a sorfalba lövi a kínálkozó lehetőséget.
22. perc: Milikics rúgja fel 20 méterre a kaputól Mezeit, jár a szabadrúgás a TSC-nek
16. perc: Bal oldalról végez el szögletet a hazai csapat, Szimics kiejti a labdát, de szerencséjére Milikics az üres kapu fölé pöcköli a labdát.
9. perc: Jasper egy testcsellel becsapja Sztefan Jovanovicsot, aki nemes egyszerűséggel felrúgja, ő kapja a mérkőzés első sárga lapját.
8. perc: Folyamatosan a bal oldalon próbálkozik a Zseleznicsar, de a TSC védelme eddig derekasan állja a sarat.
1. perc: Elkezdődött a mérkőzés, a hazaiak indították útjára a labdát.

ELŐZMÉNYEK

A szerb Szuperligában a Belgrád melletti Pancsován a Zseleznicsar ellen lép pályára szombaton a bajnoki idényben idegenben egyelőre nyeretlen Topolyai SC. A TSC az előző fordulóban kiizzadta a győzelmet a Novi Pazar ellen (1–0), újabb sikerrel megerősítené helyét az élmezőnyben (jelenleg a hatodik helyen áll), s kedvező előjel a Zseleznicsar elleni mérlege: egy döntetlen mellett három győzelem. Rossz hír ugyanakkor topolyaiak számára, hogy ismét megsérült Nemanja Petrovics, akire keresztszalag-szakadása miatt több hónapos kihagyás vár, sőt meglehet, veszélybe kerül pályafutása is.

 

