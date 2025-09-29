Magyar gólpasszok és két gól Lisszabontól, Czestochowán és Csíkszeredán át Isztambulig

A múlt hétfőn megszerezte első gólját az FK Csíkszeredában a nyáron a ZTE-től igazolt, korábbi U21-es válogatott csatár, Szalay Szabolcs, aki a Metaglobus Bucuresti elleni 2–2-es meccsen az első gólt szerezte, ugyanazon a találkozón a második hazai találat előtt a nyáron a Ferencvárostól igazolt, kézdivásárhelyi születésű, de a magyarországi utánpótlásban nevelkedett Pászka Lóránd gólpasszt adott. A Csíkszereda szombaton a Zsóri Dánielt nem nevező Arad ellen is ikszelt (0–0) , így az újonc továbbra is nyeretlen a román élvonalban.
SZALAY-GÓL, PÁSZKA-GÓLPASSZ – A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE!
Szalayn kívül az élvonalbeli légiósaink közül a múlt héten Baráth Péter szerzett még gólt, aki a lengyel élvonalbeli Rakówban szöglet után fejjel volt eredményes a Lech Poznan elleni 2–2-es idegenbeli meccsen, kétgólos hátrányból állt fel csapata. A középpályás a bajnokságban először talált be ebben az idényben, korábban a Konferencialiga selejtezőjében volt két gólja. Baráth egyre fontosabb szerepet játszik a Rakówban, múlt héten csapata mindkét bajnoki mérkőzését végigjátszotta, a Lech után a Widzew Lódz elleni, 1–0-ra megnyert találkozót is, ahogy előtte a Legia Warszawa elleni meccset is.
BARÁTH GÓLJÁVAL KEZDŐDÖTT A RAKÓW FELZÁRKÓZÁSA
Több élvonalbeli légiósunk nem szerzett gólt a múlt héten, ellenben gólpasszig többen is eljutottak. A szeptember elején igazolt Nikitscher Tamás a Rio Avéban tíz nappal ezelőtt az FC Porto ellen állt be 17 percre, múlt héten pedig a másik gigász, a Benfica ellen, és az ő gólpassza (a 91. percben a saját térfeléről ugratta ki a társát) is kellett csapata lisszaboni pontmentéséhez, azóta pedig a Famalicao ellen már a negyedik portugáliai bajnoki meccsét is lejátszotta, szintén csereként.
NIKITSCHER A SAJÁT TÉRFELÉRŐL INDÍTOTTA A GÓLSZERZŐT – A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE!
Svédországban, az AIK-ban a Norrköpping ellen 3–1-re elveszített idegenbeli meccsen Csongvai Áron adott gólpasszt (a korábbi mezőkövesdi légiósnak, a bosnyák válogatott Dino Besirovicnak), míg Isztambulban, a Galatasaray meccsén Sallai Roland bedobásából lett gólpassz a Konyaspor ellen 3–1-re megnyert találkozón.
MESTERI BEADÁS CSONGVAITÓL
SALLAI BEDOBÁSA UTÁN LŐTT GÓLT A GALATA
SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti 2–2
Csíkszereda: Babati Benjámin nem volt a keretben, Dusinszki Szabolcs a 79. percben állt be, Eppel Márton kezdőként 64 percet játszott, Ferenczi János nem volt a keretben, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert és Kelemen Dávid kispados volt, Nagy János nem került be a keretbe, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, az 53. percben gólpasszt adott, Szabó Bálint a 64. percben állt be az első gólt szerző Szalay Szabolcs helyére, Végh Bence a 79. percben jött le.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Norrköping–AIK 3–1
AIK: Csongvai Áron a szünetben állt be, gólpasszt adott csapata találatánál.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Konyaspor 3–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, csapata harmadik találatánál gólpasszt adott.
SZEPTEMBER 23., KEDD
ANGLIA
Ligakupa, 3. forduló
Liverpool–Southampton 2–1
Liverpool: Kerkez Milos a 81. percben állt be. Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik nem volt a keretben.
EFL Trophy, csoportkör
Plymouth Argyle–Tottenham U21 6–2
Plymouth: Szűcs Kornél sérült.
PORTUGÁLIA
PRIMEIRA LIGA
1. FORDULÓ
Benfica–Rio Ave 1–1
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 74. percben állt be, a 91. percben gólpasszt adott.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Aberdeen 2–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 4. forduló
Érsekújvár–Somorja 1–3
Somorja: Csorba Noel kispados volt.
SZEPTEMBER 24., SZERDA
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Lommel SK 0–2
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 68. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
RWDM Brüsszel–Kortrijk 1–2
Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 68. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
New York City–Inter Miami 0–4
Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków–Lech Poznan 2–2
Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, ő fejelte csapata első gólját.
OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 2. forduló
Parma–Spezia 2–2 – tizenegyesekkel 4–3
Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 4. forduló
Bős–Dunaszerdahelyi AC 0–1
DAC: Redzic Damir és Tuboly Máté nem volt kerettag, a két játékos pihenőt kapott.
SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK
–
SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Leicester City 1–1
WBA: Callum Styles a 72. percben állt be.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Aluminij–Radomlje 1–1
Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadról tekintette meg a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Alanyaspor–Galatasaray 0–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Crystal Palace–Liverpool 2–1
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést.
Championship (II. osztály)
Charlton Athletic–Blackburn Rovers 3–0
Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.
Ipswich Town–Portsmouth 2–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdett, a 74. percben lecserélték.
League One (III. osztály)
Burton–Plymouth Argyle 0–4
Plymouth: Szűcs Kornél sérült.
AUSZTRIA
Bundesliga
Ried–Grazer AK 0–0
GAK: Jánó Zétény nem volt a keretben.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Anderlecht II–FC Bruges II 2–2
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.
Kortrijk–Eupen 1–0
Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 72. percben lecserélték.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Toronto FC–Inter Miami 1–1
Miami: Pintér Dániel nem volt a keret tagja.
Chicago Fire–Columbus Crew 2–0
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 71. percben lecserélték.
Los Angeles Galaxy–Sporting Kansas City 4–1
SKC: Sallói Dániel kezdőként 70 percet játszott.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Ironi Tiberias 0–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 77. percben állt be.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–RB Leipzig 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.
Leipzig: Gulácsi Péter védte csapata kapuját, Willi Orbán szintén végigjátszotta a mérkőzést, a 45. percben sárga lapot kapott.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Venezia–Spezia 2–0
Spezia: Nagy Ádám kispados volt.
ROMÁNIA
Superliga
UTA Arad–FK Csíkszereda 0–0
UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.
Csíkszereda: Babati Benjámin nem volt a keretben, Dusinszki Szabolcs kispados volt, Eppel Márton a 75. percben állt be, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János a szünetben állt be, Kaján Norbert kispados volt, Kelemen Dávid és Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a szünetben állt be, a 87. percben sárga lapot kapott, Szalay Szabolcs kezdőként egy félidőt játszott, Végh Bence végig a pályán volt, az 50. percben sárga lapot kapott.
Liga 2 (II. osztály)
Metalul Buzau–Olimpia Szatmárnémeti 0–1
Olimpia: Torvund Alexander nem volt a keretben, Pintér Bence és Bontas Kristóf kispados volt.
FC Bacau–ASA Marosvásárhely 3–0
ASA: Demeter Zsombor kezdett, a szünetben lecserélték, Major Sámuel a 73. percben állt be.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Kilmarnock 0–2
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést, a 76. percben sárga lapot kapott.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Racing Santander–FC Andorra 1–2
Andorra: Yaakobishvili Antal kispados volt, Yaakobishvili Áron védte csapata kapuját.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahelyi AC–Komárom 1–1
DAC: Redzic Damir kezdett, a 73. percben lecserélték, Tuboly Máté végig a pályán volt.
Kassa–Eperjes 2–2
Kassa: Kovács Mátyás a 79. percben állt be.
2. Liga (II. osztály)
Somorja–Aranyosmarót 3–3
Somorja: Csorba Noel kezdett, a 75. percben lecserélték.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Jadran Dekani–Nafta Lendva 0–2
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel kezdett, a 68. percben cserélték le, Németh Ervin kispados volt.
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid Wien–Austria Wien 1–3
Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdőként végigjátszotta a meccset.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–RFC Liege 0–1
Lommel:Vancsa Zalán kezdett, a 65. percben lecserélték.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Omonia 0–5
Anorthoszisz: Kiss Tamás a kispadon ült.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Metz–Le Havre 0–0
Le Havre: Loic Nego kezdőként végigjátszotta a meccset.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Widzew Lódz–Raków 0–1
Raków: Baráth Péter kezdőként végigjátszotta a meccset.
Legia Warszawa–Pogon Szczecin 1–0
Pogon: Molnár Rajmund kezdőként végigjátszotta a meccset.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Hamburg 0–0
Union Berlin: Schäfer András az 59.. percben állt be csereként.
2. Bundesliga (II. osztály)
Nürnberg–Hertha BSC 0–3
Hertha: Dárdai Márton kezdett, az 59. percben sárga lapot kapott, a 89. percben lecserélték.
Preussen Münster–Eintracht Braunschweig 3–1
Braunschweig: Szabó Levente a 80. percben állt be csereként.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Famalicao–Rio Ave 0–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 64. percben lépett pályára csereként.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–GAIS 1–1
AIK: Csongvai Áron kezdőként végigjátszotta a meccset.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Novi Pazar 1–0
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 76. percben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Kasimpasa 1–2
Kasimpasa: Szalai Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.
Rizespor: Mocsi Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.
Kayserispor–Genclerbirligi 1–1
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.
SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Besiktas–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond