Magyar gólpasszok és két gól Lisszabontól, Czestochowán és Csíkszeredán át Isztambulig

A múlt hétfőn megszerezte első gólját az FK Csíkszeredában a nyáron a ZTE-től igazolt, korábbi U21-es válogatott csatár, Szalay Szabolcs, aki a Metaglobus Bucuresti elleni 2–2-es meccsen az első gólt szerezte, ugyanazon a találkozón a második hazai találat előtt a nyáron a Ferencvárostól igazolt, kézdivásárhelyi születésű, de a magyarországi utánpótlásban nevelkedett Pászka Lóránd gólpasszt adott. A Csíkszereda szombaton a Zsóri Dánielt nem nevező Arad ellen is ikszelt (0–0) , így az újonc továbbra is nyeretlen a román élvonalban.

SZALAY-GÓL, PÁSZKA-GÓLPASSZ – A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE!

Szalayn kívül az élvonalbeli légiósaink közül a múlt héten Baráth Péter szerzett még gólt, aki a lengyel élvonalbeli Rakówban szöglet után fejjel volt eredményes a Lech Poznan elleni 2–2-es idegenbeli meccsen, kétgólos hátrányból állt fel csapata. A középpályás a bajnokságban először talált be ebben az idényben, korábban a Konferencialiga selejtezőjében volt két gólja. Baráth egyre fontosabb szerepet játszik a Rakówban, múlt héten csapata mindkét bajnoki mérkőzését végigjátszotta, a Lech után a Widzew Lódz elleni, 1–0-ra megnyert találkozót is, ahogy előtte a Legia Warszawa elleni meccset is.

BARÁTH GÓLJÁVAL KEZDŐDÖTT A RAKÓW FELZÁRKÓZÁSA

Több élvonalbeli légiósunk nem szerzett gólt a múlt héten, ellenben gólpasszig többen is eljutottak. A szeptember elején igazolt Nikitscher Tamás a Rio Avéban tíz nappal ezelőtt az FC Porto ellen állt be 17 percre, múlt héten pedig a másik gigász, a Benfica ellen, és az ő gólpassza (a 91. percben a saját térfeléről ugratta ki a társát) is kellett csapata lisszaboni pontmentéséhez, azóta pedig a Famalicao ellen már a negyedik portugáliai bajnoki meccsét is lejátszotta, szintén csereként.

NIKITSCHER A SAJÁT TÉRFELÉRŐL INDÍTOTTA A GÓLSZERZŐT – A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE!

Svédországban, az AIK-ban a Norrköpping ellen 3–1-re elveszített idegenbeli meccsen Csongvai Áron adott gólpasszt (a korábbi mezőkövesdi légiósnak, a bosnyák válogatott Dino Besirovicnak), míg Isztambulban, a Galatasaray meccsén Sallai Roland bedobásából lett gólpassz a Konyaspor ellen 3–1-re megnyert találkozón.

MESTERI BEADÁS CSONGVAITÓL

AIK reducerar genom Dino Besirovic ⚫🟡



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/xGFfi0Fxz6 — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 22, 2025

SALLAI BEDOBÁSA UTÁN LŐTT GÓLT A GALATA

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti 2–2

Csíkszereda: Babati Benjámin nem volt a keretben, Dusinszki Szabolcs a 79. percben állt be, Eppel Márton kezdőként 64 percet játszott, Ferenczi János nem volt a keretben, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert és Kelemen Dávid kispados volt, Nagy János nem került be a keretbe, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, az 53. percben gólpasszt adott, Szabó Bálint a 64. percben állt be az első gólt szerző Szalay Szabolcs helyére, Végh Bence a 79. percben jött le.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Norrköping–AIK 3–1

AIK: Csongvai Áron a szünetben állt be, gólpasszt adott csapata találatánál.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Konyaspor 3–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, csapata harmadik találatánál gólpasszt adott.

SZEPTEMBER 23., KEDD

ANGLIA

Ligakupa, 3. forduló

Liverpool–Southampton 2–1

Liverpool: Kerkez Milos a 81. percben állt be. Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik nem volt a keretben.

EFL Trophy, csoportkör

Plymouth Argyle–Tottenham U21 6–2

Plymouth: Szűcs Kornél sérült.

PORTUGÁLIA

PRIMEIRA LIGA

1. FORDULÓ

Benfica–Rio Ave 1–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 74. percben állt be, a 91. percben gólpasszt adott.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Aberdeen 2–0

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 4. forduló

Érsekújvár–Somorja 1–3

Somorja: Csorba Noel kispados volt.

SZEPTEMBER 24., SZERDA

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Lommel SK 0–2

Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.

Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 68. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

RWDM Brüsszel–Kortrijk 1–2

Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 68. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

New York City–Inter Miami 0–4

Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Lech Poznan 2–2

Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, ő fejelte csapata első gólját.

OLASZORSZÁG

Olasz Kupa, 2. forduló

Parma–Spezia 2–2 – tizenegyesekkel 4–3

Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 4. forduló

Bős–Dunaszerdahelyi AC 0–1

DAC: Redzic Damir és Tuboly Máté nem volt kerettag, a két játékos pihenőt kapott.

SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK

–

SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Leicester City 1–1

WBA: Callum Styles a 72. percben állt be.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Aluminij–Radomlje 1–1

Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadról tekintette meg a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Alanyaspor–Galatasaray 0–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

SZEPTEMBER 27., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Crystal Palace–Liverpool 2–1

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést.

Championship (II. osztály)

Charlton Athletic–Blackburn Rovers 3–0

Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.

Ipswich Town–Portsmouth 2–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdett, a 74. percben lecserélték.

League One (III. osztály)

Burton–Plymouth Argyle 0–4

Plymouth: Szűcs Kornél sérült.

AUSZTRIA

Bundesliga

Ried–Grazer AK 0–0

GAK: Jánó Zétény nem volt a keretben.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Anderlecht II–FC Bruges II 2–2

Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.

Kortrijk–Eupen 1–0

Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 72. percben lecserélték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Toronto FC–Inter Miami 1–1

Miami: Pintér Dániel nem volt a keret tagja.

Chicago Fire–Columbus Crew 2–0

Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 71. percben lecserélték.

Los Angeles Galaxy–Sporting Kansas City 4–1

SKC: Sallói Dániel kezdőként 70 percet játszott.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Ironi Tiberias 0–2

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 77. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–RB Leipzig 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.

Leipzig: Gulácsi Péter védte csapata kapuját, Willi Orbán szintén végigjátszotta a mérkőzést, a 45. percben sárga lapot kapott.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Venezia–Spezia 2–0

Spezia: Nagy Ádám kispados volt.

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–FK Csíkszereda 0–0

UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

Csíkszereda: Babati Benjámin nem volt a keretben, Dusinszki Szabolcs kispados volt, Eppel Márton a 75. percben állt be, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János a szünetben állt be, Kaján Norbert kispados volt, Kelemen Dávid és Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a szünetben állt be, a 87. percben sárga lapot kapott, Szalay Szabolcs kezdőként egy félidőt játszott, Végh Bence végig a pályán volt, az 50. percben sárga lapot kapott.

Liga 2 (II. osztály)

Metalul Buzau–Olimpia Szatmárnémeti 0–1

Olimpia: Torvund Alexander nem volt a keretben, Pintér Bence és Bontas Kristóf kispados volt.

FC Bacau–ASA Marosvásárhely 3–0

ASA: Demeter Zsombor kezdett, a szünetben lecserélték, Major Sámuel a 73. percben állt be.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Kilmarnock 0–2

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést, a 76. percben sárga lapot kapott.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Racing Santander–FC Andorra 1–2

Andorra: Yaakobishvili Antal kispados volt, Yaakobishvili Áron védte csapata kapuját.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Komárom 1–1

DAC: Redzic Damir kezdett, a 73. percben lecserélték, Tuboly Máté végig a pályán volt.

Kassa–Eperjes 2–2

Kassa: Kovács Mátyás a 79. percben állt be.

2. Liga (II. osztály)

Somorja–Aranyosmarót 3–3

Somorja: Csorba Noel kezdett, a 75. percben lecserélték.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Jadran Dekani–Nafta Lendva 0–2

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel kezdett, a 68. percben cserélték le, Németh Ervin kispados volt.

SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–Austria Wien 1–3

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdőként végigjátszotta a meccset.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel SK–RFC Liege 0–1

Lommel:Vancsa Zalán kezdett, a 65. percben lecserélték.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Omonia 0–5

Anorthoszisz: Kiss Tamás a kispadon ült.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Metz–Le Havre 0–0

Le Havre: Loic Nego kezdőként végigjátszotta a meccset.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Widzew Lódz–Raków 0–1

Raków: Baráth Péter kezdőként végigjátszotta a meccset.

Legia Warszawa–Pogon Szczecin 1–0

Pogon: Molnár Rajmund kezdőként végigjátszotta a meccset.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Hamburg 0–0

Union Berlin: Schäfer András az 59.. percben állt be csereként.



2. Bundesliga (II. osztály)

Nürnberg–Hertha BSC 0–3

Hertha: Dárdai Márton kezdett, az 59. percben sárga lapot kapott, a 89. percben lecserélték.

Preussen Münster–Eintracht Braunschweig 3–1

Braunschweig: Szabó Levente a 80. percben állt be csereként.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Famalicao–Rio Ave 0–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 64. percben lépett pályára csereként.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–GAIS 1–1

AIK: Csongvai Áron kezdőként végigjátszotta a meccset.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Novi Pazar 1–0

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 76. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Kasimpasa 1–2

Kasimpasa: Szalai Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.

Rizespor: Mocsi Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.

Kayserispor–Genclerbirligi 1–1

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.

SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Besiktas–Kocaelispor

Kocaelispor: Balogh Botond