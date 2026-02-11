Pakson ütötte ki a DVTK a címvédőt; Okeke a Premier League-be vágyik

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:



Minimum három NB II-es lesz a Mol Magyar Kupában a nyolc között. De lehet, hogy négy… Ehhez igazából csak az MTK ellen idegenben győztes Kecskeméttől volt szükség bravúrra (meg a Videotontól lenne), a Ferencváros viszont egy félidő alatt a második sorával is elintézte a Csákvárt, a Kazincbarcika és a ZTE nyögvenyelősen küzdötte le másodosztályú ellenfelét, a játéknap rangadóján pedig a Diósgyőr valószínűtlen futballal hatot vágott a Paksnak. Címlapsztori hét mérkőzéssel és a csütörtöki ETO–Videoton beharangozójával három oldalon.

Michael Okeke tudja, hogy eddig elmarad a várakozásoktól. A Puskás Akadémia korosztályos válogatott játékosa a Manchester Cityből szerződött Felcsútra, de még nem váltotta meg a világot. Borsos Lászlónak elmondta, hogy miként képzeli el a jövőt.

Moon Won Jun megérkezett az olimpiára. Rövid pályás gyorskorcsolya-válogatottunk koreai-magyar ásza Bánhidi Ákos szakágvezető szerint igencsak élesen készül a csütörtöki folytatásra – legalábbis ez derül ki Kovács Erika helyszíni, milánói riportjából. Téli olimpiai összefoglaló két oldalon.

Bruna de Paula szeme előtt a négyes döntő lebeg, de tudja, hogy addig sem könnyű az út. Az előző két idényben a Bajnokok Ligáját megnyerő győri kézilabdázók brazil kulcsembere szerint nem egyszerű pótolni a hiányzókat, a DVSC elleni vereség intő jel volt. Jakus Barnabás interjúja.

És még: F1-es teszt Szahírban, Bayern-továbbjutás a Lipcse ellen, Tóth Alex-értékelés a keddi meccs után, Falco-bravúr a FIBA Európa-kupában.

