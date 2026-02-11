Nemzeti Sportrádió

Pakson ütötte ki a DVTK a címvédőt; Okeke a Premier League-be vágyik

2026.02.11. 23:58
A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:
 

 

Minimum három NB II-es lesz a Mol Magyar Kupában a nyolc között. De lehet, hogy négy… Ehhez igazából csak az MTK ellen idegenben győztes Kecskeméttől volt szükség bravúrra (meg a Videotontól lenne), a Ferencváros viszont egy félidő alatt a második sorával is elintézte a Csákvárt, a Kazincbarcika és a ZTE nyögvenyelősen küzdötte le másodosztályú ellenfelét, a játéknap rangadóján pedig a Diósgyőr valószínűtlen futballal hatot vágott a Paksnak. Címlapsztori hét mérkőzéssel és a csütörtöki ETO–Videoton beharangozójával három oldalon.

Michael Okeke tudja, hogy eddig elmarad a várakozásoktól. A Puskás Akadémia korosztályos válogatott játékosa a Manchester Cityből szerződött Felcsútra, de még nem váltotta meg a világot. Borsos Lászlónak elmondta, hogy miként képzeli el a jövőt.

Moon Won Jun megérkezett az olimpiára. Rövid pályás gyorskorcsolya-válogatottunk koreai-magyar ásza Bánhidi Ákos szakágvezető szerint igencsak élesen készül a csütörtöki folytatásra – legalábbis ez derül ki Kovács Erika helyszíni, milánói riportjából. Téli olimpiai összefoglaló két oldalon.

Bruna de Paula szeme előtt a négyes döntő lebeg, de tudja, hogy addig sem könnyű az út. Az előző két idényben a Bajnokok Ligáját megnyerő győri kézilabdázók brazil kulcsembere szerint nem egyszerű pótolni a hiányzókat, a DVSC elleni vereség intő jel volt. Jakus Barnabás interjúja.

És még: F1-es teszt Szahírban, Bayern-továbbjutás a Lipcse ellen, Tóth Alex-értékelés a keddi meccs után, Falco-bravúr a FIBA Európa-kupában.

Nincs behintve sóval! – Deák Zsigmond publicisztikája

Birkózás
1 órája

Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben; Az NS szerint a két kapus volt csapatunk legjobbja a női vízilabda Eb-n

E-újság
Tegnap, 0:13

Keane: A Fradinál jobb helyen nem is lehetnék; Knoch Viktor: Ne hibázzunk!

E-újság
2026.02.10. 00:16

Bombagól, fordítás, piros lap: a Manchester City nyert Liverpoolban; Alig 15 másodperc után darabokra tört Vonn olimpiai álma

E-újság
2026.02.08. 23:50

Már az első félidőben megnyerte a rangadót az FTC; A City ellen is Szoboszlai Dominik a legjobb biztosíték

E-újság
2026.02.07. 23:55

Jonathan Levi: Győznünk kell az Újpest ellen!; Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből

E-újság
2026.02.07. 00:02

Gera Dániel: Diósgyőrből Iránba; interjú Gyulay Zsolttal

E-újság
2026.02.06. 00:15

A téli olimpia teljes programja; Redzic Damir Szoboszlai nyomdokain a Bundesligába?

E-újság
2026.02.04. 23:45
