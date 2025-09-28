Nemzeti Sportrádió

Mezei kezdett, a Topolya legyűrte odahaza a Novi Pazart

2025.09.28. 17:53
Címkék
FK TSC Topolya SC Novi Pazar Topolya szerb Szuperliga
A szerb Szuperliga 10. fordulójában a Topolya hazai pályán 1–0-ra legyűrte a Novi Pazart.

 

SZERB SZUPERLIGA
10. FORDULÓ
Topolya–Novi Pazar 1–0 (0–0) 
Topolya, TSC Aréna, 2500 néző. Vezette: A. Zsivkovics
Topolya: Szimics – Mladenovics (Sztancsics, 76.), Krsztics, Capan, Sztefan Jovanovics – Singh (Radin, 90.), Jovicsics – Szavics, Mezei (Urosevics, 76.), A. Todoroszki (Szasa Jovanovics, 76.) – B. Petrovics. Vezetőedző: Darije Kalezics
A kispadon: Jorgics (k.), Pantelin (k.), Degenek, Miloszavics, Mboungou
Novi Pazar: Szamcsovics – Miletics, Hadzsimujovics (Omoregbe, 90.), Manev (Bojat, 69.), Marinkovics (Mihajlo Petkovics, 69.) – Abdoulaye Cissé, Davidovics – Opara (Bijelovics, 59.), Alics (Alilovics, 59.), Malekinusics – Sztaniszavljevics. Vezetőedző: Vladimir Gacsinovics
Gólszerző: Szavics (58.)

Az első nagy lehetőség a vendégek előtt adódott a 18. percben, amikor a TSC gyors ellentámadásából nem lett semmi, a labda visszakerült a hazaiak tizenhatosába, és Sztefan Sztaniszavljevics szemtől szembe került Nikola Szimiccsel, de pont középre, a kapus kezébe lőtt. 

Nyolc perccel később Andrej Todoroszki harcolt ki egy szabadrúgást, amit el is végzett, de nem célzott pontosan, ugyanis a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. Öt perccel a szabadrúgás után Branko Jovicsics remek beadásakor Todoroszki megelőzte a védőket és a kapust is, azonban a kapu mellé pöccintette a labdát. Az első félidőben a gólszerzéshez Dragoljub Szavics járt, aki egy perccel a félidő vége előtt a bal oldalon becselezte magát a tizenhatoson belülre, majd jobbal lőtt, de Jovan Manev haja pont annyira változtatta meg a labda útvonalát, hogy az nem a kapuban kötött ki, hanem a felső lécen csattant.

A második félidőben egyre többet támadott a Topolya, de végül egy vendégjátékos hibája kellett ahhoz, hogy a hazaiak megszerezzék a vezetést: az 58. percben Jovan Manev röviden adott haza, s még mielőtt a vendégek kapusa odaért volna a labdához, Dragoljub Szavics megelőzte, és egyből a kapuba gurított. 

Ahhoz, hogy a TSC ne csak néhány percig legyen előnyben, nagyon kellett az is, hogy Sztaniszavljevics rossz napot fogjon ki, ugyanis a 63. percben ötméteres fejese ment kapu mellé, és az ismétléssel is ugyanez volt a helyzet, míg a 68. percben Nikola Szimics hatalmas bravúrt mutatott be, amikor a csatár hatméteres lövését ütötte szögletre. 

A Topolya a hajrában rutinosan megőrizte egygólos előnyét, így 14 pontjával feljött az ötödik helyre. A TSC szombaton a pancsovai Zseleznicsar vendége lesz a Szuperliga 11. fordulójában.

 

FK TSC Topolya SC Novi Pazar Topolya szerb Szuperliga
