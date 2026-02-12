Norvégia már hét arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát
A milánói-cortinai téli olimpia éremtáblázatát továbbra is Norvégia vezeti a szerdai versenynap után, megelőzve az Egyesült Államokat és a házigazda Olaszországot.
A szerdai versenynapon Norvégia újabb arannyal gazdagította éremgyűjteményét Jens Luraas Oftebro révén a téli olimpiai játékokon, míg a nap végére két-két francia, amerikai és olasz aranyérem is született. Ugyancsak szerzett egy arany színű medáliát Svájc is, s egy bronzzal feliratkozott az éremtáblázatra Finnország is.
|ORSZÁG
|ARANY
|EZÜST
|BRONZ
|Norvégia
|7
|2
|4
|Egyesült Államok
|4
|6
|2
|Olaszország
|4
|2
|7
|Svájc
|4
|1
|2
|Németország
|3
|3
|2
|Franciaország
|3
|3
|1
|Svédország
|3
|2
|1
|Ausztria
|2
|5
|1
|Japán
|2
|2
|4
|Hollandia
|1
|2
|0
|Csehország
|1
|1
|0
|Szlovénia
|1
|1
|0
|Kanada
|0
|1
|3
|Kína
|0
|1
|2
|Dél-Korea
|0
|1
|1
|Új-Zéland
|0
|1
|1
|Lettország
|0
|1
|0
|Lengyelország
|0
|1
|0
|Bulgária
|0
|0
|2
|Belgium
|0
|0
|1
|Finnország
|0
|0
|1
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik