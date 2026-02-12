Norvégia már hét arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

A szerdai versenynapon Norvégia újabb arannyal gazdagította éremgyűjteményét Jens Luraas Oftebro révén a téli olimpiai játékokon, míg a nap végére két-két francia, amerikai és olasz aranyérem is született. Ugyancsak szerzett egy arany színű medáliát Svájc is, s egy bronzzal feliratkozott az éremtáblázatra Finnország is.

ORSZÁG ARANY EZÜST BRONZ Norvégia 7 2 4 Egyesült Államok 4 6 2 Olaszország 4 2 7 Svájc 4 1 2 Németország 3 3 2 Franciaország 3 3 1 Svédország 3 2 1 Ausztria 2 5 1 Japán 2 2 4 Hollandia 1 2 0 Csehország 1 1 0 Szlovénia 1 1 0 Kanada 0 1 3 Kína 0 1 2 Dél-Korea 0 1 1 Új-Zéland 0 1 1 Lettország 0 1 0 Lengyelország 0 1 0 Bulgária 0 0 2 Belgium 0 0 1 Finnország 0 0 1 AZ ÉREMTÁBLÁZAT ÁLLÁSA