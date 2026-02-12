Nemzeti Sportrádió

Norvégia már hét arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

2026.02.12. 00:09
Jens Luraas Oftebro a szerdán nyert aranyérmével (Fotó: Getty Images)
A milánói-cortinai téli olimpia éremtáblázatát továbbra is Norvégia vezeti a szerdai versenynap után, megelőzve az Egyesült Államokat és a házigazda Olaszországot.

A szerdai versenynapon Norvégia újabb arannyal gazdagította éremgyűjteményét Jens Luraas Oftebro révén a téli olimpiai játékokon, míg a nap végére két-két francia, amerikai és olasz aranyérem is született. Ugyancsak szerzett egy arany színű medáliát Svájc is, s egy bronzzal feliratkozott az éremtáblázatra Finnország is.

ORSZÁGARANYEZÜSTBRONZ
Norvégia724
Egyesült Államok462
Olaszország427
Svájc412
Németország332
Franciaország331
Svédország321
Ausztria251
Japán224
Hollandia120
Csehország110
Szlovénia110
Kanada013
Kína012
Dél-Korea011
Új-Zéland011
Lettország010
Lengyelország010
Bulgária002
Belgium001
Finnország001
AZ ÉREMTÁBLÁZAT ÁLLÁSA

 

 

