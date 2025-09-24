Nemzeti Sportrádió

Baráth Péter góljával indult a felzárkózás, pontot mentett a Raków

K. Zs.K. Zs.
2025.09.24. 21:00
Baráth Péter fejjel talált a vendégek kapujába (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Baráth Péter Raków Czestochowa Ekstraklasa
Baráth Péter góllal járult hozzá ahhoz, hogy csapata, a Raków Czestochowa kétgólos hátrányból 2–2-re mentse az eredményt a Lech Poznan ellen a lengyel labdarúgó-bajnokság 6. fordulójából szerda estére halasztott mérkőzésen.

A Lech Poznan már 2–0-ra vezetett, amikor a hazaiak – akik az 53. perctől emberelőnyben játszottak – Baráth Péter góljával megkezdték a felzárkózást: a 64. percben a magyar légiós jó ütemben érkezett a hosszú oldalra csavarodó szögletre, és közelről, éles szögből a hálóba fejelt. A GÓL ITT!

Három perccel később Iván López tizenegyesből egyenlített, lendületbe jött a hazai csapat, de a folytatásban már csak lesgólra futotta az erejéből, így 2–2 lett a végeredmény.

A meccset végigjátszó Baráthnak ez volt az első gólja a 2025–2026-os lengyel bajnokságban, a Konferencialiga selejtezőjében kétszer is a kapuba talált.

A Raków négy forduló óta nyeretlen, és kilenc mérkőzésen szerzett kilenc pontjával a tabella 14. helyén áll. A Lech 15 ponttal a hatodik.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa, 6. forduló
Raków–Lech Poznan 2–2

 

