Videó: Varga a második görögországi gólját is fejjel szerezte, aztán jött a harmadik is

Varga Barnabás múlt héten, az Olympiakosz elleni rangadón csereként beállva szerzett vezetést csapatának egy szögletet követő fejes góllal az 1–1-es döntetlennel záruló meccsen, ezúttal viszont kezdő volt, és az 55. percben Razvan Marin jobb oldalról beívelt labdáját a hosszún érkezve fejelte a kapu túl oldalába, most is vezetést szerezve az AEK-nek.

Az athéniaktól sárga lapos eltiltás miatt ezúttal hiányzik a szerb válogatott Luka Jovics, így Varga végig is játszhatta a meccset (ez volt az első olyan mérkőzése az AEK-ben, amelyen végig a pályán volt), amelynek a végére teljesen szétestek a hazaiak. A 89. és a 95. perc között további három gólt szereztek a vendégek, Varga állította be a 0–4-es végeredményt, tehát a magyar válogatott csatár duplázni tudott, így öt görög bajnokin három gól, egy gólpassz a mérlege – kezdésnek nem rossz, az egyszer biztos.

A hazaiak kapitulálásában az is szerepet játszott, hogy a 88. percben Vlonei videózás után második sárga lappal a kiállítás sorsára jutott, az AEK pedig tizenegyeshez, amelyet Marin váltott gólra, majd a román játékos a második gólpasszát is kiosztotta, ezúttal a nem sokkal korábban beálló Marko Grujics talált be fejjel. A végén Joao Mario nagyszerű kiugratását váltotta gólra Varga, most már nem fejjel, hanem bal lábbal talált be, elhúzva a labdát a kifutó kapus mellett is.

„Az első félidőben kevés helyzetet alakítottunk ki, de a pálya minősége rendesen megnehezítette a dolgunkat – mondta Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Nem volt könnyű, ugyanis az ellenfél tizenegy emberrel védekezett, de egy szabadrúgás után fel tudtuk törni őket. Minden játékosommal elégedett vagyok, le a kalappal a szurkolóink előtt, akik sokat utaztak ezért a mérkőzésért.”

Az AEK két ponttal vezeti a tabellát az egy meccsel kevesebbet játszó Olympiakosz és néggyel a kettővel kevesebbet játszó PAOK előtt, amely ellen jövő vasárnap lép pályára idegenben.

VIDEÓ VARGA ELSŐ GÓLJÁRÓL, ITT!

Varga a hosszú oldalon érkezve fejelte a kapuba az ARK első gólját - A VIDEÓÉRT KATT A KÉPRE!

Varga Barnabás a második góljánál a kapus mellett is elhúzta a labdát - VIDEÓÉRT KATT A KÉPRE!

TOVÁBBI LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE

Törökországban vasárnap magyaros meccset rendeztek Rizében, a Rizespor–Galatasaray meccset Mocsi Attila és Sallai Roland is végigjátszotta, a vendégek 3–0-ra győztek, a gólokat Baris Alper Yilmaz, Yunus Akgün és Victor Osimhen szerezte.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga (I. osztály)

Panszerraikosz–AEK Athén 0–4

AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, végigjátszotta a meccset, az 55. és a 90+5. percben gólt szerzett.

TÖRÖKORSZÁG

Super League (I. osztály)

Rizespor–Galatasaray 0–3

Rizespor: Mocsi Attila kezdett, és végigjátszotta a meccset.

Galatasaray: Sallai Roland is kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.