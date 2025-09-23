A Liverpool és a Chelsea is csak egygólos győzelemmel jutott tovább az angol Ligakupában

Ahogy azt a Liverpool menedzsere, Arne Slot előre bejelentette, több alapemberét is pihentette, Szoboszlai Dominik mellett Alisson, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Florian Wirtz sem került be a meccskeretbe, míg Kerkez Milos a kispadon kapott helyet. Giorgi Mamardasvili bemutatkozott a Poolban, de kollégájának, Alex McCarthynak hamarabb akadt dolga, már az első percben védenie kellett Alexander Isak lövését. Ezt követően a „vörösök” nem igazán tudták megbontani a Southampton védelmét, sőt, a szünet előtt a vendégeknek volt hatalmas ziccerük, de Adam Armstrong a lécre emelt, a kipattanót pedig Léo Scienza az üres kapu mellé fejelte. Ez a kihagyott helyzet gyorsan megbosszulta magát, a következő percben McCarthy elpasszolta a labdát, Federico Chiesa lecsapott rá, középre passzolt, és Isak értékesítette a ziccert, aki így megszerezte az első gólját a Liverpool színeiben.

A második félidőben is csak takaréklángon futballozott a liverpooli csapat, viszont ekkor már a „szentek” nem voltak képesek helyzeteket kialakítani. A vendéglátó tartotta a labdát, várt a lehetőségre, de Chiesa csak lesgólig jutott, aztán a semmiből jött az egyenlítés. Szöglet után Endo Vataru borzasztó helyre, az ötös elé fejelte a labdát, Joshua Quarshie belepöckölt, majd Shea Charles a kapuba lőtt. Rákapcsolt a Pool, beállt Kerkez Milos is a sérülést szenvedő Giovanni Leoni helyett, és a csapat megszerezte a győztes gólt. A 85. percben Andy Robertson remekül ugratta ki Chiesát, aki ziccerben is passzolt, és Hugo Ekitiké az üres kapuba gurított. A francia csatár aztán óriási butaságot csinált, alighanem elfelejtette, hogy volt már egy sárgája, mert a gólöröm közben levette a mezét, amiért megkapta a második sárga lapját is. Emberhátrányban is megoldotta a hajrát a Pool, és a vártnál nehezebben, de továbbjutott. 2–1

A Chelsea csak szenvedett az első félidőben, a harmadosztályú Lincoln a szünet előtt meg is szerezte a vezetést. Trevoh Chalobah várta állva a labdát a saját tizenhatosa előtt, Ivan Varfolomejev megelőzte, fejjel továbbította a labdát Rob Streetnek, aki értékesítette a ziccert. A vendégek megrázták magukat, és a fordulás után gyorsan fordítottak. A 48. percben Tyrique George lőtt 20 méterről kapufás gólt, két perc múlva pedig Facundo Buonanotte kényszerítőzött George-dzsal, majd a visszakapott labdát közelről spiccel a kapuba gurította. A „kékek” nem zárták le a mérkőzést, de az eredmény már nem változott, így továbbjutottak a legjobb 16 közé. 1–2

A játéknap egyetlen olyan párosításán, amikor PL-csapatok csaptak össze, a bajnokságban még nullapontos Wolverhampton 2–0-ra megverte az Evertont – az első gólt a zimbabwei Marshall Munetsi szerezte, aki a 29. percben lőtte a kapuba a kipattanót, majd a 88. percben dőlt el a találkozó, Tolu Arokodare emelte át a kapust ziccerben. Búcsúzott a Burnley, amely az első félidőben kétgólos hátrányba került, majd ugyan Zian Flemming szépített, és még volt hátra 35 perc, a Cardiff City megőrizte előnyét, és kiejtette az élvonalbeli csapatot (1–2).

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ

Barnsley (III.)–Brighton 0–6

Burnley–Cardiff City (III.) 1–2

Fulham–Cambridge United (IV.) 1–0

Lincoln City (III.)–Chelsea 1–2

Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–2

Wolverhampton Wanderers–Everton 2–0

Wrexham (II.)–Reading (III.) 2–0

Liverpool–Southampton (II.) 2–1

SZERDÁN JÁTSSZÁK

20.45: Huddersfield Town (III.)–Manchester City (Tv: Match4)

20.45: Newcastle United–Bradford City (III.)

20.45: Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.)

21.00: Port Vale (III.)–Arsenal (Tv: Arena4)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Szeptember 17.

Swansea (II.)–Nottingham Forest 3–2

Szeptember 16.

Brentford–Aston Villa 1–1 – 11-esekkel 4–2

Crystal Palace–Millwall (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Sheffield Wednesday (II.)–Grimsby (IV.) 0–1