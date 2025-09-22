Sallai Roland és Csongvai Áron is gólpasszt adott a 3–1-re végződő mérkőzéseken

A Galatasaray az első félidő közepén szerezte meg a vezetést, Baris Alper Yilmaz lövését még védte lábbal Deniz Ertas, a kipattanót viszont egy csel után Yunus Akgün bevágta a kapuba, aki a szünet előtt sarokkal adott gólpasszt, Mauro Icardi higgadtan passzolt a bal alsóba kilenc méterről. A második játékrész felénél bebiztosította győzelmét a Galata, a találkozót végigjátszó Sallai Roland bedobása találta meg Lucas Torreirát, aki aztán 20 méterről a jobb alsóba lőtt. Ezt követően kiengedett a hazai csapat, így a Konyaspor szépített, Umut Nayir lefordult Abdülkerim Bardakciról, majd Sallai mellől a jobb alsóba vágta a labdát. Ez volt az isztambuli együttes második kapott gólja a bajnokságban, de így is hibátlan mérleggel áll a tabella élén.

A találkozó összefoglalója: Sallai gólpassza és Torreira gólja 5:20-tól

A svéd bajnokságban a középcsapatnak számító Norrköping kétgólos előnyre tett szert az első félidőben, majd a szünetben Csongvai Áron beállt az AIK-ban. A hazaiak aztán megszerezték harmadik góljukat is, de stockholmiak pedig csak szépíteni tudtak. A 80. percben a magyar középpályás adott be jobbról, s a Svédországba Mezőkövesdről igazoló bosnyák csatár, Dino Besirovic nyolc méterről a kapu bal oldalába fejelt. Az AIK 24 forduló után a harmadik helyen áll, az éllovas Mjällbyval szemben 16, a második helyezett Hammarby mögött hat pont a hátránya.

Csongvai gólpassza és Besirovic gólja

TÖRÖK SÜPER LIG

6. FORDULÓ

Galatasaray–Konyaspor 3–1 (Akgün 23., Icardi 45+1., Torreira 64., ill. Nayir 80.)

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, csapata harmadik találatánál gólpasszt adott.

SVÉD ALLSVENSKAN

24. FORDULÓ

Norrköping–AIK 3–1 (M. Watson 33., Fransson 40., Jansson 74., ill. Besirovic 80.)

AIK: Csongvai Áron a szünetben állt be, gólpasszt adott csapata góljánál.