Nemzeti Sportrádió

Győzelemmel kezdte az ob I középszakaszát az FTC női pólócsapata

CS. M.CS. M.
2026.02.11. 22:53
null
Fotó: Fradi.hu
Címkék
női vízilabda III. Kerület FTC-Telekom
Az FTC-Telekom női vízilabda-csapata 25–8-ra megverte a III. Kerületi TVE-t az ob I középszakaszának első fordulójában szerdán.

 
Az alapszakaszt megnyerő Ferencváros az első negyedet 5–2-re, a másodikat 7–4-re nyerte meg, így már a szünetben hattal vezetett, de ez a fölény csak nőtt a folytatásra. Az 5–2-es harmadik negyed után 8–0 lett a záró játékrész, így a III. Kerület végül 25–8-as vereséget szenvedett.

VÍZILABDA
Női ob I, középszakasz
Felsőház, 1. forduló
FTC-Telekom–III. Kerületi TVE 25–8 (5–2, 7–4, 5–2, 8–0)
G: Farkas T., Füle, Kuna 4-4, Hertzka, Matajsz J., Szalkai 3-3, Bonca, Fábián, Gurisatti, Máté, ill. Rajna 3, Ráski 2, Boldizsár, Borsos, Fráter

 

női vízilabda III. Kerület FTC-Telekom
Legfrissebb hírek

Férfi vízi BL: tíz góllal nyert Montenegróban az FTC a csoportkör utolsó meccsén

Vízilabda
2 órája

Férfi vízilabda ob I: simán nyert otthon az FTC a Szeged ellen

Vízilabda
2026.02.07. 13:45

Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből

Vízilabda
2026.02.07. 08:08

Olvasóinknál Neszmély Boglárka volt a mieink legjobbja a női vízilabda Európa-bajnokságon

Vízilabda
2026.02.06. 14:36

Két magyar is bekerült a női vízilabda Eb álomcsapatába

Vízilabda
2026.02.06. 07:20

A szétlövésben ezúttal alulmaradt, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

Vízilabda
2026.02.05. 21:28

Sümegi Nóra: Én már az elődöntő után lejátszottam volna a finálét!

Vízilabda
2026.02.04. 21:05

Garda Krisztina: Végig mi diktáltuk a tempót, nagyon boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a döntőben!

Vízilabda
2026.02.04. 14:04
Ezek is érdekelhetik