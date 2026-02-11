Győzelemmel kezdte az ob I középszakaszát az FTC női pólócsapata
Az FTC-Telekom női vízilabda-csapata 25–8-ra megverte a III. Kerületi TVE-t az ob I középszakaszának első fordulójában szerdán.
Az alapszakaszt megnyerő Ferencváros az első negyedet 5–2-re, a másodikat 7–4-re nyerte meg, így már a szünetben hattal vezetett, de ez a fölény csak nőtt a folytatásra. Az 5–2-es harmadik negyed után 8–0 lett a záró játékrész, így a III. Kerület végül 25–8-as vereséget szenvedett.
VÍZILABDA
Női ob I, középszakasz
Felsőház, 1. forduló
FTC-Telekom–III. Kerületi TVE 25–8 (5–2, 7–4, 5–2, 8–0)
G: Farkas T., Füle, Kuna 4-4, Hertzka, Matajsz J., Szalkai 3-3, Bonca, Fábián, Gurisatti, Máté, ill. Rajna 3, Ráski 2, Boldizsár, Borsos, Fráter
