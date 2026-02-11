A McLaren és a Red Bull szárnyal; probléma a Mercedesnél és az Aston Martinnál a bahreini teszt 1. napján

Noha a január végi bejáratáson már megkezdhette a téli felkészülést a mezőny, két csapat csak késve láthatott munkához, mivel nem készült el idejében az új szabályrendszer szerint megalkotott autójával. Míg az Aston Martin összességében egy napot tudott kihasználni a rendelkezésére álló háromból, a Williams kénytelen volt kihagyni a teljes eseményt, hiszen akkor még nem teljesítette a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelező töréstesztjét.

A grove-iak ugyan később sikeresen átmentek a procedúrán, és azonnal el is lőtték mindkét filmforgatási napjukat, első, korlátozások nélküli köreiket az első bahreini teszten tehették meg. Szahírban közép-európai idő szerint reggel 8 órakor váltott zöldre a bokszutca végi lámpa, amivel hivatalosan is kezdetét vette az első, kollektív teszt. Elsőként Max Verstappen hajtott pályára a Red Bull-lal, amelyen immár a 3-as rajtszám díszeleg, majd rövidesen a többiek is kiözönlöttek a garázsból különböző aero-rácsokkal felszerelkezve.

Az egyetlen késlekedő az Alpine volt: Franco Colapinto nem sokkal az első óra vége előtt kezdett munkához, amikor Arvid Lindblad már több mint húsz kört pakolt a Racing Bullsba. Az újonc mindenkinél szorgalmasabban gyűjtötte az adatokat, és eleinte ő uralta az időlistát is, amelyre nem a legkésőbb megjelenő Colapinto, hanem Gabriel Bortoleto iratkozott fel utolsóként.

Az Audi az extrém, szűkre szabott oldaldobozzal vonzotta magára a tekinteteket, de nagy figyelem övezte Adrian Newey első Aston Martinját is, amely új első szárnyat kapott. A hátsó szárnyával feltűnést keltő Alpine eközben elszenvedte a második leállását: a Mercedes-motorra váltó enstone-i alakulat a bejáratás legelső napján okozott megszakítást, azt követően zökkenőmentesen futott egészen a bahreini teszt nyitó napjáig.

Colapinto alatt mindössze bő fél óra után adta meg magát az autó, előidézve az első piros zászlós szakaszt. Noha az argentin rövid idő után visszatért a pályára, ő tette meg a legkevesebb kört, csak 28-ig jutott, miközben a legszorgalmasabb Sainz 77 kört futott a Williamsszel – a grove-iak nem is reménykedhettek jobb kezdésben a kihagyott bejáratás után. A csapatot a Racing Bulls követte 75 körrel, majd a Red Bull érkezett 65-tel.

Átlépte az 50-es körhatárt a McLaren, a Mercedes és a Ferrari is, míg az Audi és a Cadillac 49 körig jutott. Lance Stroll pedig 33 kört tett meg az Aston Martin volánja mögött.

Ami a köridőket illeti, a délelőtti táv felénél Verstappen vette át a vezetést, és az 1:35.433-as ideje ki is tartott az ebédszünetig, így az ő elsőségével zárult az első négyórás etap, igaz, Oscar Piastri végül egészen közel tudott férkőzni hozzá. A mclarenes hátránya 169 ezred volt, miközben a harmadik leggyorsabb George Russell már közel 7 tizedmásodperccel maradt el. Rajtuk kívül egyedül Lewis Hamilton tudott egy másodperces lőtávolon belül maradni Verstappenhez képest, az ötödik Esteban Ocon hátránya már az 1.7 szekundumot is meghaladta.

Az ebédszünetben több csapatnál is versenyzőcsere volt: a címvédő McLarennél a regnáló bajnok, Lando Norris, a Ferrarinál Charles Leclerc, a Mercedesnél a múlt hétvégén közúti balestet szenvedő Andrea Kimi Antonelli, az Alpine-nál Pierre Gasly, a Williamsnél Alexander Albon, az Audinál Nico Hülkenberg, míg a Cadillacnél Sergio Pérez ült a volán mögött délután.

Míg a Williams a folytatásban is úgy körözött, mintha nem lettek volna gondjai a felkészülés során, és elsőként lépte át a százas körhatárt, továbbá 142 körrel a legszorgalmasabbnak bizonyult; az eddig bombabiztosnak tűnő Mercedesnél gond adódott: Andrea Kimi Antonelli egy installációs kör után eltűnt a garázs mélyében, ahonnan csak az utolsó órában tért vissza. Mint kiderült, az „ezüstnyilak” a tervezett beállításváltoztatás során tapasztaltak problémát, ami értékes pályaidőtől fosztotta meg őket. Antonelli aztán 30 körig jutott, nála kisebb távot csak Colapinto teljesített.

Ennél is rosszabbul járt az Aston Martin és a Racing Bulls: a silverstone-iak csupán 3 kört tettek meg egész délután, míg a faenzaiak az ebédszünet után ki se tudtak jönni a pályára.

Előbbi csapatnál a Honda-erőforrással adódott probléma, Stroll hiába teljesítette délelőtt sikeresen a motortesztet, a mérnökök később rendellenes adatot találtak, és úgy döntöttek, elővigyázatosságból ellenőrzéseket hajtanak végre az erőforráson. Utóbbi istállónál közben folyadékszivárgás okozott bonyodalmat, ami a vártnál előbb vetett véget Lindblad napjának, igaz, a délelőtt megtett 75 körével így is értékes tapasztalatra tett szert az újonc.

Ugyan a mezőny délután sem úszta meg piros zászló nélkül, és az Audi a bejáratás után az első tesztnapon is hibába ütközött, ezúttal nem volt aggasztó a helyzet: Nico Hülkenberg a megállás után maga kormányozta vissza az autót a garázsba, majd hamarosan újra munkához fogott, és szorgosan gyűjtötte az adatokat.

Sallangmentes napon van túl az új csapat, a Cadillac is: Bottas és Pérez több mint száz kört tett meg együttesen, és nem érkezett hír semmilyen fennakadásról. Csendesen, de annál inkább hatékonyan telt a másik amerikai istálló, a Haas napja is: az egész nap futó Ocon egy volt azon két versenyző közül, aki átlépte a százas határt, ráadásul a negyedik legjobb időt érte el.

A leginkább magabiztos viszont a Red Bull lehet: Verstappen még a délelőtti órákban állt az élre, ami után egészen az utolsó előtti óráig vezette az időlistát, ráadásul ő teljesítette a legtöbb kört is. A „vörös bikák” a Mercedes-csapatfőnök, Toto Wolff elismerését is kivívták, és a holland hosszabb etapjai is kiemelkedőek voltak. A négyszeres világbajnok 129 ezred lemaradással zárt a második helyen a címvédő Norris mögött, miután az utolsó percekben még faragni tudott az idején.

Az 1-es rajtszámmal futó brit 1:34.669-es idővel volt az első tesztnap leggyorsabbja, míg a harmadik helyen Leclerc végzett 521 ezred hátránnyal; a Ferrari összességében a harmadik legtöbb kört teljesítette a csapatok között. Ocon mellett Piastri egészítette ki az első ötöst, majd Russell, Hamilton, Gasly, Hülkenberg és Albon alkotta még az első tízes sorát – az 1. és a 10. helyezettet közel 3(!) másodperc választotta el egymástól.

Bár az eredményekből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown szerint a nagy négyes, vagyis csapata, valamint a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari áll továbbra is az erősorrend élén, de egyelőre nehéz megmondani, közöttük hogyan alakulnak az erőviszonyok.

ELSŐ BAHREINI TESZT, 1. NAP, VÉGEREDMÉNY

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.669, 58 kör

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:34.798, 136 kör

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:35.190, 80 kör

4. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:36.373, 94 kör

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:35.711, 54 kör*

6. George Russell (brit, Mercedes) 1:36.923, 56 kör*

7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:36.433, 52 kör*

8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:36.765, 49 kör

9. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:36.861, 73 kör

10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:37.437, 68 kör

11. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:37.629, 30 kör

12. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:37.945, 75 kör

13. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:38.221, 77 kör*

14. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:38.828, 77 kör

15. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:38.871, 49 kör*

16. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:39.150, 49 kör*

17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:39.883, 36 kör

18. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:40.330, 28 kör*

*: csak délelőtt tesztelt.