Csütörtöki sportműsor: sorsolnak az NL-ben; jön az utolsó nyolcaddöntős párharc a Magyar Kupában
FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
21.00: Brentford–Arsenal (Tv: Spíler1)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Sport1)
NEMZETEK LIGÁJA
18.00: sorsolás, Brüsszel (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ
20.30: H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: női szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
CURLING
9.05: női selejtező
Dél-Korea–Egyesült Államok
Japán–Svédország
Olaszország–Svájc (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
Kanada–Dánia
14.05: férfi selejtező
Norvégia–Németország
Egyesült Államok–Svájc (Tv: M4 Sport+)
Nagy-Britannia–Svédország (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
19.05: női selejtező
Kína–Nagy-Britannia
Olaszország–Dél-Korea
Dánia–Japán
Svédország–Egyesült Államok
GYORSKORCSOLYA
16.30: női 5000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
HÓDESZKA
10.00: férfi krossz, selejtező és kieséses szakasz (Tv: Eurosport1)
14.56: döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
19.30: női félcső, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport, 20.00)
JÉGKORONG
FÉRFITORNA
A-csoport, 1. forduló
12.10: Svájc–Franciaország
16.40: Csehország–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
C-csoport, 1. forduló
21.10: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport, 22.15)
21.10: Lettország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+; Eurosport1, 22.00)
NŐI TORNA
A-csoport, 1. forduló
14.30: Finnország–Kanada
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Eurosport2; M4 Sport; Eurosport1, 21.00)
SÍFUTÁS
13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: férfi mogul selejtező
12.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
SZÁNKÓ
18.30: vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZKELETON
9.30: férfi 1. futam (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
11.08: férfi 2. futam (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Nascar Cup Series
Péntek, 1.00: America 250 Florida Duel 1-2 at Daytona (Tv: Arena4)
DARTS
Premier League, Antwerpen
19.00: alapszakasz, 2. forduló (Tv: Sport1)
GOLF
21.00: PGA Tour, Pebble Beach Tournament (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OB I, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Virtus Bologna (olasz)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német)
20.15: Olympiakosz (görög)–Crvena zvezda (szerb)
20.30: Barcelona (spanyol)–Paris Basketball (francia)
20.30: Valencia (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1024 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
18.00: MÁV Előre Foxconn–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA
TENISZ
ATP 500-as torna, Dallas
19.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 500-as torna, Rotterdam
11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Buenos Aires
17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Doha
13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló
B-csoport
20.00: CN Barcelona (spanyol)–Szolnoki Dózsa
C-csoport
18.30: BVSC-Manna ABC–PVK Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Szalai Kristóf, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Éhes sportolóból lesz sikeres sportoló?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Ujvári Mátét hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A 2022-es téli olimpia
12.00: Bajnokok Szilágyi Dórával – Magyari Alda
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Birkózás, a zágrábi UWW-verseny magyar diadalmenete után
15.30: A házasság hete, Profil Csisztu Zsuzsával: Tápai Szabina és Kucsera Gábor
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kis Tamás, L. Pap István
17.00: Téli olimpia, Virányi Zsolt jelenti Milánóból
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Magyar Kupa-összefoglaló
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO FC–Videoton Magyar Kupa-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
20.00: Téli olimpia, Virányi Zsolt jelentkezik a helyszínről
20.30: Cselgáncs, Özbas Szofi-interjú a párizsi Grand Slamen aratott győzelme után
21.00: Labdarúgás, sorsoltak a Nemzetek Ligájában
21.30: Vízilabda, ezüstérmes a Savona az Olasz Kupában, interjú Leinweber Olivérrel
22.30: Sportvilág