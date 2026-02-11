Csütörtöki sportműsor: sorsolnak az NL-ben; jön az utolsó nyolcaddöntős párharc a Magyar Kupában

FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

21.00: Brentford–Arsenal (Tv: Spíler1)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Sport1)

NEMZETEK LIGÁJA

18.00: sorsolás, Brüsszel (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ

20.30: H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

ALPESI SÍ

11.30: női szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

CURLING

9.05: női selejtező

Dél-Korea–Egyesült Államok

Japán–Svédország

Olaszország–Svájc (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

Kanada–Dánia

14.05: férfi selejtező

Norvégia–Németország

Egyesült Államok–Svájc (Tv: M4 Sport+)

Nagy-Britannia–Svédország (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

19.05: női selejtező

Kína–Nagy-Britannia

Olaszország–Dél-Korea

Dánia–Japán

Svédország–Egyesült Államok

GYORSKORCSOLYA

16.30: női 5000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

HÓDESZKA

10.00: férfi krossz, selejtező és kieséses szakasz (Tv: Eurosport1)

14.56: döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

19.30: női félcső, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport, 20.00)

JÉGKORONG

FÉRFITORNA

A-csoport, 1. forduló

12.10: Svájc–Franciaország

16.40: Csehország–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

C-csoport, 1. forduló

21.10: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport, 22.15)

21.10: Lettország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+; Eurosport1, 22.00)

NŐI TORNA

A-csoport, 1. forduló

14.30: Finnország–Kanada

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Eurosport2; M4 Sport; Eurosport1, 21.00)

SÍFUTÁS

13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00: férfi mogul selejtező

12.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

SZÁNKÓ

18.30: vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZKELETON

9.30: férfi 1. futam (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

11.08: férfi 2. futam (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Nascar Cup Series

Péntek, 1.00: America 250 Florida Duel 1-2 at Daytona (Tv: Arena4)

DARTS

Premier League, Antwerpen

19.00: alapszakasz, 2. forduló (Tv: Sport1)

GOLF

21.00: PGA Tour, Pebble Beach Tournament (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OB I, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Virtus Bologna (olasz)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német)

20.15: Olympiakosz (görög)–Crvena zvezda (szerb)

20.30: Barcelona (spanyol)–Paris Basketball (francia)

20.30: Valencia (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1024 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz

18.00: MÁV Előre Foxconn–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)

Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA

TENISZ

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 500-as torna, Rotterdam

11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Buenos Aires

17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 1000-es torna, Doha

13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló

B-csoport

20.00: CN Barcelona (spanyol)–Szolnoki Dózsa

C-csoport

18.30: BVSC-Manna ABC–PVK Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Szalai Kristóf, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Éhes sportolóból lesz sikeres sportoló?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Ujvári Mátét hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A 2022-es téli olimpia

12.00: Bajnokok Szilágyi Dórával – Magyari Alda

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Birkózás, a zágrábi UWW-verseny magyar diadalmenete után

15.30: A házasság hete, Profil Csisztu Zsuzsával: Tápai Szabina és Kucsera Gábor

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kis Tamás, L. Pap István

17.00: Téli olimpia, Virányi Zsolt jelenti Milánóból

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Magyar Kupa-összefoglaló

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO FC–Videoton Magyar Kupa-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

20.00: Téli olimpia, Virányi Zsolt jelentkezik a helyszínről

20.30: Cselgáncs, Özbas Szofi-interjú a párizsi Grand Slamen aratott győzelme után

21.00: Labdarúgás, sorsoltak a Nemzetek Ligájában

21.30: Vízilabda, ezüstérmes a Savona az Olasz Kupában, interjú Leinweber Olivérrel

22.30: Sportvilág