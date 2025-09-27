A Csíkszereda egy félidőt emberelőnyben volt, de így sem nyert Aradon

ROMÁN SUPERLIGA

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

UTA ARAD–FK CSÍKSZEREDA 0–0

Arad, Neuman Ferenc Aréna, 7000 néző. Vezette: Moldoveanu

UTA: Iliev – Tutu (Barbu, 56.), Poulolo, Poszpjelov, Alomerovics (Benga, 90+4.) – Hrezdac (O. Popescu, 71.), Van Durmen – Cionisz, Roman (Iacob, 56.), Costache (Padula, 56.) – M. Coman. Vezetőedző: Adrian Mihalcea

Csíkszereda: Pap E. – Pászka, Celic (Jebari, 67.), Palmes (Hegedűs J., 46.), Ferenczi J. – Végh B., Veres Sz. – Anderson Ceará (Eppel, 75.), Bakos E. (Bödő, 71.), Szalay Sz. (Szabó B., 46.) – Dolny. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kiállítva: M. Coman (43.)

Ismerkedésnek, tapogatózásnak nyoma sem volt a mérkőzésen, az első tíz perc valóságos tűzijátékot hozott a két kapu előtt: a hazaiak hat, a csíkiak három lövést is eresztettek el ezalatt, mindkét kapusnak két-két alkalommal is védenie kellett. Az UTA főleg az FK védelmének bal oldalát támadta, a vendégek pedig Anderson Ceará megindulásaira építettek, minden lövésük a brazil támadótól jött ebben az időszakban. A vehemens kezdés után a magukhoz térő védelmek már jobban megszűrték a támadásokat, de Bakos Ervin és Anderson így is eleresztett egy-egy veszélyes átlövést, az aradiaktól pedig Marius Coman sarkazott mellé az ötösről.

A Sepsitől kölcsönvett UTA-csatárt azonban leginkább Maks Celiccsel vívott csatározása kötötte le, és tíz perc alatt két sárga lapot is begyűjtött a horvát védő lekönyökléséért, majd megtaposásáért. Az első félidő így paprikás hangulatban ért véget, az aradiak ugyanis a piros lap helyett büntetőt szerettek volna kapni Coman és Raul Palmes párharca nyomán.

Az idegesség a második félidőre is megmaradt, a színvonal viszont látványosan visszaesett: az FK lassú pozíciós játéka képtelen volt feltörni az aradi védelmet. Veres Szilárd sarkazását Dmitro Poszpjelov blokkolta az ötösön, a szöglet után pedig Ferenczi János bombázott 23 méterről kevéssel fölé, majd Jozef Dolny kapáslövését Marinosz Cionisz fejelte ki. Az igazán nagy helyzetek az UTA kontrái után alakultak ki, a 71. percben Florin Iacob a kapufát találta el, tíz perccel később pedig Cionisz keresztbe ellőtte a labdát a csíki kapu előtt. Az utolsó csíki lehetőségek a fiatal cserejátékos, Bödő Zoltán Efraim előtt adódtak, de a fejesét megfogta Iliev, majd egy indításnál előbb ért oda a labdára – a zsinórban negyedszer döntetlent játszó FK nagy esélyt szalasztott el első győzelme megszerzésére. 0–0