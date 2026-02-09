A korábbi Puskás Akadémia-játékos távozott Szatmárnémetiből

Bontas Kristóf 2020 és 2025 között a Puskás Akadémia utánpótlásában, majd az NB III-as második csapatban szerepelt, 2025 nyarán szerződtette őt a román másodosztályban játszó Szatmárnémeti.

A 22 éves középpályás azonban alig kapott lehetőséget a szatmáriaknál, három második ligás mérkőzésen 114 percet kapott, az idény jelentős részében a második csapatban játszott. A Transfermarkt már Gyergyószentmiklós-játékosnak jelzi Bontast, és információink szerint is ott folytathatja, bár új klubja még nem jelentette be.

Bontas mellett Alexandru Sabautól és Davide Popsától is elköszönt a 20. helyen álló klub.