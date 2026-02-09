Nemzeti Sportrádió

Vége a találgatásnak: Gulácsi hosszabbított a Lipcsével

H. Á.H. Á.
2026.02.09. 18:40
Ugyan sajtóhírek alapján a múlt héten még arról írtunk, az RB Leipzig szeretné meghosszabbítani Gulácsi Péter szerződését, de két feltételhez köti ezt, hétfőn délután mégis arról számolthatunk be, hogy megkötettett a megállapodás a felek között és az 58-szoros magyar válogatott kapus 2027 nyaráig a klub játékosa marad.

 

Hétfőn kora délután még a német szaklap, a Kicker osztotta meg elsőként a hírt, hogy a Bundesligában szereplő RB Leipzig 58-szoros magyar válogatott kapusa meghosszabbította a szerződését capatával. Gulácsi Péter sorsa bizonytalan volt, nyáron lejáró szerződésének meghosszabbításához két feltétlet is szabott a klub. A német Sky arról írt egy hete, hogy a kontraktus meghosszabbításának feltétele egyrészt Gulácsi fizetésének csökkentése, másrészt csapaton belüli szerepköre megváltozásának elfogadása.

Német labdarúgás
2026.02.03. 16:13

A Lipcse két feltétellel hosszabbítaná meg Gulácsi Péter szerződését – sajtóhír

A 35 éves magyar kapus szerződése júniusban lejár jelenlegi klubjánál.

 

A jelek szerint a megállapodás végül összejött, Gulácsi Péter ugyanis hétfőn délután közölte hivatalos Facebook oldalán, hogy egy évvel meghosszabbította szerződését csapatával, így 2027-ig a klub játékosa marad.

A 35 éves Gulácsi 2015-ben a Salzburgtól igazolt Lipcsébe, ahol eddig 360 hivatalos mérkőzésen lépett pályára. Ebben az idényben 21 bajnokin összesen 28 gólt kapott, és kilencszer kapott gól nélkül zárta az összecsapást.

A lipcseiek honlapján olvasható hétfői közlemény szerint Gulácsi mellett a másik két kapussal, a belga Maarten Vandevoordttal és a német Leopold Zingerlével szintén hosszabbítottak. Előbbi 2030-ig, utóbbi 2028-ig írt alá.

 

