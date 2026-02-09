Vége a találgatásnak: Gulácsi hosszabbított a Lipcsével

A jelek szerint a megállapodás végül összejött, Gulácsi Péter ugyanis hétfőn délután közölte hivatalos Facebook oldalán, hogy egy évvel meghosszabbította szerződését csapatával, így 2027-ig a klub játékosa marad.

A 35 éves Gulácsi 2015-ben a Salzburgtól igazolt Lipcsébe, ahol eddig 360 hivatalos mérkőzésen lépett pályára. Ebben az idényben 21 bajnokin összesen 28 gólt kapott, és kilencszer kapott gól nélkül zárta az összecsapást.

A lipcseiek honlapján olvasható hétfői közlemény szerint Gulácsi mellett a másik két kapussal, a belga Maarten Vandevoordttal és a német Leopold Zingerlével szintén hosszabbítottak. Előbbi 2030-ig, utóbbi 2028-ig írt alá.