Vége a találgatásnak: Gulácsi hosszabbított a Lipcsével
Hétfőn kora délután még a német szaklap, a Kicker osztotta meg elsőként a hírt, hogy a Bundesligában szereplő RB Leipzig 58-szoros magyar válogatott kapusa meghosszabbította a szerződését capatával. Gulácsi Péter sorsa bizonytalan volt, nyáron lejáró szerződésének meghosszabbításához két feltétlet is szabott a klub. A német Sky arról írt egy hete, hogy a kontraktus meghosszabbításának feltétele egyrészt Gulácsi fizetésének csökkentése, másrészt csapaton belüli szerepköre megváltozásának elfogadása.
A Lipcse két feltétellel hosszabbítaná meg Gulácsi Péter szerződését – sajtóhír
A jelek szerint a megállapodás végül összejött, Gulácsi Péter ugyanis hétfőn délután közölte hivatalos Facebook oldalán, hogy egy évvel meghosszabbította szerződését csapatával, így 2027-ig a klub játékosa marad.
A 35 éves Gulácsi 2015-ben a Salzburgtól igazolt Lipcsébe, ahol eddig 360 hivatalos mérkőzésen lépett pályára. Ebben az idényben 21 bajnokin összesen 28 gólt kapott, és kilencszer kapott gól nélkül zárta az összecsapást.
A lipcseiek honlapján olvasható hétfői közlemény szerint Gulácsi mellett a másik két kapussal, a belga Maarten Vandevoordttal és a német Leopold Zingerlével szintén hosszabbítottak. Előbbi 2030-ig, utóbbi 2028-ig írt alá.